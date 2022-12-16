https://ria.ru/20221216/sanktsii-1839167519.html

Евросоюз введет санкции против 168 российских организаций

Евросоюз введет санкции против 168 российских организаций - РИА Новости, 16.12.2022

Евросоюз введет санкции против 168 российских организаций

В 9-й пакет антироссийских санкций Евросоюза против России попадут 168 организаций, связанных с военно-промышленным комплексом, сообщил в Twitter вице-президент РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T14:28

2022-12-16T14:28

2022-12-16T14:50

россия

евросоюз

еврокомиссия

санкции в отношении россии

в мире

экономика

валдис домбровскис

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БРЮССЕЛЬ, 16 дек – РИА Новости. В 9-й пакет антироссийских санкций Евросоюза против России попадут 168 организаций, связанных с военно-промышленным комплексом, сообщил в Twitter вице-президент ЕК Валдис Домбровскис.Домбровскис пояснил, что новый пакет также расширяет ограничения на экспорт технологий двойного назначения, включая для IT-оборудования, БПЛА, электроники. Расширяются ограничения в горнодобывающем секторе, бизнес-услугах, включая рекламу, маркетинговые исследования, опросы общественного мнения.Ранее источник в ЕС сообщил РИА Новости, что санкционный пакет должен быть официально утвержден до полудня пятницы (14.00 мск), его опубликуют в официальном журнале ЕС и он вступит в силу в пятницу вечером.

https://ria.ru/20221216/sanktsii-1839065959.html

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россия, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии, в мире, экономика, валдис домбровскис