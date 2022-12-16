https://ria.ru/20221216/sanktsii-1839071153.html
Губернатор Травников прокомментировал санкционный список США
Губернатор Травников прокомментировал санкционный список США - РИА Новости, 16.12.2022
Губернатор Травников прокомментировал санкционный список США
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников, попавший в санкционный список США за работу по мобилизации граждан, выразил сожаление, что в перечне... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T10:01
2022-12-16T10:01
2022-12-16T10:01
андрей травников
сша
новосибирская область
политика
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НОВОСИБИРСК, 16 дек – РИА Новости. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников, попавший в санкционный список США за работу по мобилизации граждан, выразил сожаление, что в перечне "почему-то только 29" глав российских регионов.Ранее госдеп сообщил, что Штаты ввели санкции против 29 российских губернаторов за реализацию приказа о частичной мобилизации."Это никак не влияет на мою жизнь и работу. Тем более что я уже попадал в различные санкционные списки. С учетом того, что у меня нет никаких иностранных активов и я не пользуюсь иностранными финансовыми инструментами по своей должности, поэтому лишить меня того, чего у меня нет, невозможно", - сказал Травников журналистам.Он отметил, что в этот раз ему обидно за коллег-губернаторов, не попавших в список."Видимо, госдеп США не успевает писать бумаги: почему-то только 29 губернаторов вошли в этот список, хотя я знаю, что все мои коллеги из других регионов активно помогают российской армии. Очевидно, будет продолжение этого списка", - добавил Травников.
https://ria.ru/20221216/sanktsii-1839067847.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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андрей травников, сша, новосибирская область, политика
Андрей Травников, США, Новосибирская область, Политика
Губернатор Травников прокомментировал санкционный список США
Губернатор Травников: обидно за коллег, пока не попавших в санкционный список США
НОВОСИБИРСК, 16 дек – РИА Новости. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников, попавший в санкционный список США за работу по мобилизации граждан, выразил сожаление, что в перечне "почему-то только 29" глав российских регионов.
Ранее госдеп сообщил, что Штаты ввели санкции против 29 российских губернаторов за реализацию приказа о частичной мобилизации.
"Это никак не влияет на мою жизнь и работу. Тем более что я уже попадал в различные санкционные списки. С учетом того, что у меня нет никаких иностранных активов и я не пользуюсь иностранными финансовыми инструментами по своей должности, поэтому лишить меня того, чего у меня нет, невозможно", - сказал Травников журналистам.
Он отметил, что в этот раз ему обидно за коллег-губернаторов, не попавших в список.
"Видимо, госдеп США не успевает писать бумаги: почему-то только 29 губернаторов вошли в этот список, хотя я знаю, что все мои коллеги из других регионов активно помогают российской армии. Очевидно, будет продолжение этого списка", - добавил Травников.