https://ria.ru/20221216/sanktsii-1839071153.html

Губернатор Травников прокомментировал санкционный список США

Губернатор Травников прокомментировал санкционный список США - РИА Новости, 16.12.2022

Губернатор Травников прокомментировал санкционный список США

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников, попавший в санкционный список США за работу по мобилизации граждан, выразил сожаление, что в перечне... РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T10:01

2022-12-16T10:01

2022-12-16T10:01

андрей травников

сша

новосибирская область

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152378/35/1523783524_0:82:2983:1760_1920x0_80_0_0_508bd3460f0552bd7bd06f67e5993c76.jpg

НОВОСИБИРСК, 16 дек – РИА Новости. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников, попавший в санкционный список США за работу по мобилизации граждан, выразил сожаление, что в перечне "почему-то только 29" глав российских регионов.Ранее госдеп сообщил, что Штаты ввели санкции против 29 российских губернаторов за реализацию приказа о частичной мобилизации."Это никак не влияет на мою жизнь и работу. Тем более что я уже попадал в различные санкционные списки. С учетом того, что у меня нет никаких иностранных активов и я не пользуюсь иностранными финансовыми инструментами по своей должности, поэтому лишить меня того, чего у меня нет, невозможно", - сказал Травников журналистам.Он отметил, что в этот раз ему обидно за коллег-губернаторов, не попавших в список."Видимо, госдеп США не успевает писать бумаги: почему-то только 29 губернаторов вошли в этот список, хотя я знаю, что все мои коллеги из других регионов активно помогают российской армии. Очевидно, будет продолжение этого списка", - добавил Травников.

https://ria.ru/20221216/sanktsii-1839067847.html

https://ria.ru/20221215/sanktsii-1839027735.html

сша

новосибирская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

андрей травников, сша, новосибирская область, политика