https://ria.ru/20221216/sanktsii-1839067847.html

В МИД прокомментировали введение девятого пакета санкций ЕС

В МИД прокомментировали введение девятого пакета санкций ЕС - РИА Новости, 16.12.2022

В МИД прокомментировали введение девятого пакета санкций ЕС

Москва разработает меры по обеспечению российских экономических интересов в условиях новых ограничений, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко,... РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T09:42

2022-12-16T09:42

2022-12-16T09:42

александр грушко

москва

россия

брюссель

евросоюз

санкции в отношении россии

в мире

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Москва разработает меры по обеспечению российских экономических интересов в условиях новых ограничений, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко, комментируя новый 9-й пакет санкций ЕС.В четверг постоянные представители стран ЕС согласовали девятый пакет антироссийских санкций. Окончательная техническая процедура оформления санкционного пакета, как ожидается, будет завершена в пятницу, затем санкции должны опубликовать в официальном журнале союза, после чего они вступят в силу."Мы оцениваем негативно (действия Брюсселя). Будем разрабатывать меры, которые обеспечивали бы наши экономические интересы", - отметил Грушко.

https://ria.ru/20221216/sanktsii-1839065959.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

александр грушко, москва, россия, брюссель, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире