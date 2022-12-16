https://ria.ru/20221216/sanktsii-1839067847.html
В МИД прокомментировали введение девятого пакета санкций ЕС
В МИД прокомментировали введение девятого пакета санкций ЕС - РИА Новости, 16.12.2022
В МИД прокомментировали введение девятого пакета санкций ЕС
Москва разработает меры по обеспечению российских экономических интересов в условиях новых ограничений, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко,... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T09:42
2022-12-16T09:42
2022-12-16T09:42
александр грушко
москва
россия
брюссель
евросоюз
санкции в отношении россии
в мире
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Москва разработает меры по обеспечению российских экономических интересов в условиях новых ограничений, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко, комментируя новый 9-й пакет санкций ЕС.В четверг постоянные представители стран ЕС согласовали девятый пакет антироссийских санкций. Окончательная техническая процедура оформления санкционного пакета, как ожидается, будет завершена в пятницу, затем санкции должны опубликовать в официальном журнале союза, после чего они вступят в силу."Мы оцениваем негативно (действия Брюсселя). Будем разрабатывать меры, которые обеспечивали бы наши экономические интересы", - отметил Грушко.
https://ria.ru/20221216/sanktsii-1839065959.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр грушко, москва, россия, брюссель, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире
Александр Грушко, Москва, Россия, Брюссель, Евросоюз, Санкции в отношении России, В мире
В МИД прокомментировали введение девятого пакета санкций ЕС
МИД о санкциях ЕС: Россия разработает меры по обеспечению своих экономических интересов