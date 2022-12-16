Рейтинг@Mail.ru
В МИД прокомментировали введение девятого пакета санкций ЕС - РИА Новости, 16.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221216/sanktsii-1839067847.html
В МИД прокомментировали введение девятого пакета санкций ЕС
В МИД прокомментировали введение девятого пакета санкций ЕС - РИА Новости, 16.12.2022
В МИД прокомментировали введение девятого пакета санкций ЕС
Москва разработает меры по обеспечению российских экономических интересов в условиях новых ограничений, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко,... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T09:42
2022-12-16T09:42
александр грушко
москва
россия
брюссель
евросоюз
санкции в отношении россии
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874245_0:0:3196:1797_1920x0_80_0_0_76701a332682f94c24f271c4b6c68d2f.jpg
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Москва разработает меры по обеспечению российских экономических интересов в условиях новых ограничений, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко, комментируя новый 9-й пакет санкций ЕС.В четверг постоянные представители стран ЕС согласовали девятый пакет антироссийских санкций. Окончательная техническая процедура оформления санкционного пакета, как ожидается, будет завершена в пятницу, затем санкции должны опубликовать в официальном журнале союза, после чего они вступят в силу."Мы оцениваем негативно (действия Брюсселя). Будем разрабатывать меры, которые обеспечивали бы наши экономические интересы", - отметил Грушко.
https://ria.ru/20221216/sanktsii-1839065959.html
москва
россия
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874245_130:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_75c0b76bbff05d9d7a3c99c961ec3fc5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
александр грушко, москва, россия, брюссель, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире
Александр Грушко, Москва, Россия, Брюссель, Евросоюз, Санкции в отношении России, В мире
09:42 16.12.2022
 
В МИД прокомментировали введение девятого пакета санкций ЕС

МИД о санкциях ЕС: Россия разработает меры по обеспечению своих экономических интересов

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Москва разработает меры по обеспечению российских экономических интересов в условиях новых ограничений, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко, комментируя новый 9-й пакет санкций ЕС.
В четверг постоянные представители стран ЕС согласовали девятый пакет антироссийских санкций. Окончательная техническая процедура оформления санкционного пакета, как ожидается, будет завершена в пятницу, затем санкции должны опубликовать в официальном журнале союза, после чего они вступят в силу.
"Мы оцениваем негативно (действия Брюсселя). Будем разрабатывать меры, которые обеспечивали бы наши экономические интересы", - отметил Грушко.
Флаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
09:28
В МИД назвали очевидного бенефициара девятого пакета санкций Евросоюза
 
Александр ГрушкоМоскваРоссияБрюссельЕвросоюзСанкции в отношении РоссииВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала