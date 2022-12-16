https://ria.ru/20221216/sanktsii-1839066608.html

ЕС ослабит санкции для российского бизнеса, связанного с удобрениями

ЕС ослабит санкции для российского бизнеса, связанного с удобрениями - РИА Новости, 16.12.2022

ЕС ослабит санкции для российского бизнеса, связанного с удобрениями

ЕС ослабит санкции против российских бизнесменов, фирмы которых связаны с удобрениями и химией, сообщило издание EUobserver со ссылкой источники в... РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T09:31

2022-12-16T09:31

2022-12-16T13:29

евросоюз

санкции в отношении россии

андрей мельниченко

андрей гурьев

вячеслав кантор

в мире

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. ЕС ослабит санкции против российских бизнесменов, фирмы которых связаны с удобрениями и химией, сообщило издание EUobserver со ссылкой источники в дипломатических кругах.Так, речь идет об Андрее Мельниченко и его супруге Александре, Андрее Гурьеве, Вячеславе Канторе, Дмитрии Мазепине и Вадиме Мошковиче. Сейчас против них действуют санкции, предусматривающие заморозку активов и запрет на выдачу виз.Накануне вечером источник РИА Новости в Брюсселе рассказал, что Евросоюз может отложить принятие нового пакета санкций, так как Польша и страны Прибалтики выступают против исключений для экспорта зерна и удобрений из России.Еврокомиссия 7 декабря представила предложения по новому санкционному пакету против Москвы. Он предусматривает новые меры для энергосектора, запрет на экспорт БПЛА, а также расширение экспортных ограничений, в особенности по отношению к товарам двойного назначения. Персональные ограничения планируется ввести против почти 200 фигурантов, включая физлица и организации.ЕС усилил санкционное давление на Россию из-за Украины и последовательно принял уже восемь санкционных пакетов, которые включают как персональные, так и секторальные экономические ограничительные меры. Президент Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления Москвы — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20221215/gaz-1838807031.html

https://ria.ru/20221214/udobreniya-1838745277.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

евросоюз, санкции в отношении россии, андрей мельниченко, андрей гурьев, вячеслав кантор, в мире