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ЕС ослабит санкции для российского бизнеса, связанного с удобрениями - РИА Новости, 16.12.2022
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ЕС ослабит санкции для российского бизнеса, связанного с удобрениями
ЕС ослабит санкции для российского бизнеса, связанного с удобрениями - РИА Новости, 16.12.2022
ЕС ослабит санкции для российского бизнеса, связанного с удобрениями
ЕС ослабит санкции против российских бизнесменов, фирмы которых связаны с удобрениями и химией, сообщило издание EUobserver со ссылкой источники в... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T09:31
2022-12-16T13:29
евросоюз
санкции в отношении россии
андрей мельниченко
андрей гурьев
вячеслав кантор
в мире
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. ЕС ослабит санкции против российских бизнесменов, фирмы которых связаны с удобрениями и химией, сообщило издание EUobserver со ссылкой источники в дипломатических кругах.Так, речь идет об Андрее Мельниченко и его супруге Александре, Андрее Гурьеве, Вячеславе Канторе, Дмитрии Мазепине и Вадиме Мошковиче. Сейчас против них действуют санкции, предусматривающие заморозку активов и запрет на выдачу виз.Накануне вечером источник РИА Новости в Брюсселе рассказал, что Евросоюз может отложить принятие нового пакета санкций, так как Польша и страны Прибалтики выступают против исключений для экспорта зерна и удобрений из России.Еврокомиссия 7 декабря представила предложения по новому санкционному пакету против Москвы. Он предусматривает новые меры для энергосектора, запрет на экспорт БПЛА, а также расширение экспортных ограничений, в особенности по отношению к товарам двойного назначения. Персональные ограничения планируется ввести против почти 200 фигурантов, включая физлица и организации.ЕС усилил санкционное давление на Россию из-за Украины и последовательно принял уже восемь санкционных пакетов, которые включают как персональные, так и секторальные экономические ограничительные меры. Президент Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления Москвы — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
https://ria.ru/20221215/gaz-1838807031.html
https://ria.ru/20221214/udobreniya-1838745277.html
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евросоюз, санкции в отношении россии, андрей мельниченко, андрей гурьев, вячеслав кантор, в мире
Евросоюз, Санкции в отношении России, Андрей Мельниченко, Андрей Гурьев, Вячеслав Кантор, В мире
09:31 16.12.2022 (обновлено: 13:29 16.12.2022)
 
ЕС ослабит санкции для российского бизнеса, связанного с удобрениями

EUobserver: ЕС ослабит санкции для российских бизнесменов, занимающихся удобрениями

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в медиабанкЗавод по производству водорастворимых и гранулированных удобрений
Завод по производству водорастворимых и гранулированных удобрений - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Завод по производству водорастворимых и гранулированных удобрений. Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. ЕС ослабит санкции против российских бизнесменов, фирмы которых связаны с удобрениями и химией, сообщило издание EUobserver со ссылкой источники в дипломатических кругах.
"В соответствии с соглашением, достигнутым в четверг, отдельные страны ЕС смогут размораживать деньги (указанных бизнесменов. — Прим. ред.), если это строго необходимо для финансирования поставок продовольствия и удобрений, особенно в Африку", — указано в материале.
Так, речь идет об Андрее Мельниченко и его супруге Александре, Андрее Гурьеве, Вячеславе Канторе, Дмитрии Мазепине и Вадиме Мошковиче. Сейчас против них действуют санкции, предусматривающие заморозку активов и запрет на выдачу виз.
Накануне вечером источник РИА Новости в Брюсселе рассказал, что Евросоюз может отложить принятие нового пакета санкций, так как Польша и страны Прибалтики выступают против исключений для экспорта зерна и удобрений из России.
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Еврокомиссия 7 декабря представила предложения по новому санкционному пакету против Москвы. Он предусматривает новые меры для энергосектора, запрет на экспорт БПЛА, а также расширение экспортных ограничений, в особенности по отношению к товарам двойного назначения. Персональные ограничения планируется ввести против почти 200 фигурантов, включая физлица и организации.
ЕС усилил санкционное давление на Россию из-за Украины и последовательно принял уже восемь санкционных пакетов, которые включают как персональные, так и секторальные экономические ограничительные меры. Президент Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления Москвы — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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