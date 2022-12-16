09:31 16.12.2022 (обновлено: 13:29 16.12.2022)
ЕС ослабит санкции для российского бизнеса, связанного с удобрениями
EUobserver: ЕС ослабит санкции для российских бизнесменов, занимающихся удобрениями
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в медиабанкЗавод по производству водорастворимых и гранулированных удобрений
Завод по производству водорастворимых и гранулированных удобрений. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. ЕС ослабит санкции против российских бизнесменов, фирмы которых связаны с удобрениями и химией, сообщило издание EUobserver со ссылкой источники в дипломатических кругах.
"В соответствии с соглашением, достигнутым в четверг, отдельные страны ЕС смогут размораживать деньги (указанных бизнесменов. — Прим. ред.), если это строго необходимо для финансирования поставок продовольствия и удобрений, особенно в Африку", — указано в материале.
Так, речь идет об Андрее Мельниченко и его супруге Александре, Андрее Гурьеве, Вячеславе Канторе, Дмитрии Мазепине и Вадиме Мошковиче. Сейчас против них действуют санкции, предусматривающие заморозку активов и запрет на выдачу виз.
Накануне вечером источник РИА Новости в Брюсселе рассказал, что Евросоюз может отложить принятие нового пакета санкций, так как Польша и страны Прибалтики выступают против исключений для экспорта зерна и удобрений из России.
Еврокомиссия 7 декабря представила предложения по новому санкционному пакету против Москвы. Он предусматривает новые меры для энергосектора, запрет на экспорт БПЛА, а также расширение экспортных ограничений, в особенности по отношению к товарам двойного назначения. Персональные ограничения планируется ввести против почти 200 фигурантов, включая физлица и организации.
ЕС усилил санкционное давление на Россию из-за Украины и последовательно принял уже восемь санкционных пакетов, которые включают как персональные, так и секторальные экономические ограничительные меры. Президент Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления Москвы — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.