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В МИД назвали очевидного бенефициара девятого пакета санкций Евросоюза - РИА Новости, 16.12.2022
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В МИД назвали очевидного бенефициара девятого пакета санкций Евросоюза
В МИД назвали очевидного бенефициара девятого пакета санкций Евросоюза - РИА Новости, 16.12.2022
В МИД назвали очевидного бенефициара девятого пакета санкций Евросоюза
Нельзя не замечать, что главный бенефициар введение ЕС новых санкций против России - это США, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко. РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T09:28
2022-12-16T09:42
россия
сша
евросоюз
санкции в отношении россии
александр грушко
европа
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Нельзя не замечать, что главный бенефициар введение ЕС новых санкций против России - это США, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.В четверг постоянные представители стран ЕС согласовали девятый пакет антироссийских санкций. Окончательная техническая процедура оформления санкционного пакета, как ожидается, будет завершена в пятницу, затем санкции должны опубликовать в официальном журнале союза, после чего они вступят в силу."Нельзя не видеть, что у всех этих санкций есть бенефициар - США", - сказал ГрушкоПо его словам, сегодня Европа "безропотно жертвует своими интересами, политический класс западной Европы идёт по этому саморазрушительному пути"."Но это их политический выбор. Мы сожалеем по этому поводу, в том числе в связи с учётом того, что в течение многих лет в целом ряде областей мы пытались выстроить с европейцами и с Евросоюзом равноправные экономические отношения, которые обеспечивали бы надёжную основу для нашего взаимодействия в экономической, политической и других сферах", - отметил замминистра."Теперь это буквально, можно сказать, выброшено за ненужностью ради достижения каких-то абсолютно мифических геополитических целей", - заключил он.
https://ria.ru/20221216/afrika-1839044103.html
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россия, сша, евросоюз, санкции в отношении россии, александр грушко, европа, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, США, Евросоюз, Санкции в отношении России, Александр Грушко, Европа, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
09:28 16.12.2022 (обновлено: 09:42 16.12.2022)
 
В МИД назвали очевидного бенефициара девятого пакета санкций Евросоюза

МИД назвал США очевидным главным бенефициаром девятого пакета санкций Евросоюза

© AP Photo / Virginia Mayo Флаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе
Флаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе . Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Нельзя не замечать, что главный бенефициар введение ЕС новых санкций против России - это США, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.
В четверг постоянные представители стран ЕС согласовали девятый пакет антироссийских санкций. Окончательная техническая процедура оформления санкционного пакета, как ожидается, будет завершена в пятницу, затем санкции должны опубликовать в официальном журнале союза, после чего они вступят в силу.
Cаммит лидеров США и Африки в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
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В МИД России прокомментировали саммит США — Африка
"Нельзя не видеть, что у всех этих санкций есть бенефициар - США", - сказал Грушко
По его словам, сегодня Европа "безропотно жертвует своими интересами, политический класс западной Европы идёт по этому саморазрушительному пути".
"Но это их политический выбор. Мы сожалеем по этому поводу, в том числе в связи с учётом того, что в течение многих лет в целом ряде областей мы пытались выстроить с европейцами и с Евросоюзом равноправные экономические отношения, которые обеспечивали бы надёжную основу для нашего взаимодействия в экономической, политической и других сферах", - отметил замминистра.
"Теперь это буквально, можно сказать, выброшено за ненужностью ради достижения каких-то абсолютно мифических геополитических целей", - заключил он.
Флаг возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
03:15
Источник: ЕС исчерпал большинство своих инструментов воздействия на Россию
 
РоссияСШАЕвросоюзСанкции в отношении РоссииАлександр ГрушкоЕвропаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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