https://ria.ru/20221216/sanktsii-1839065959.html

В МИД назвали очевидного бенефициара девятого пакета санкций Евросоюза

В МИД назвали очевидного бенефициара девятого пакета санкций Евросоюза - РИА Новости, 16.12.2022

В МИД назвали очевидного бенефициара девятого пакета санкций Евросоюза

Нельзя не замечать, что главный бенефициар введение ЕС новых санкций против России - это США, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко. РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T09:28

2022-12-16T09:28

2022-12-16T09:42

россия

сша

евросоюз

санкции в отношении россии

александр грушко

европа

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Нельзя не замечать, что главный бенефициар введение ЕС новых санкций против России - это США, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.В четверг постоянные представители стран ЕС согласовали девятый пакет антироссийских санкций. Окончательная техническая процедура оформления санкционного пакета, как ожидается, будет завершена в пятницу, затем санкции должны опубликовать в официальном журнале союза, после чего они вступят в силу."Нельзя не видеть, что у всех этих санкций есть бенефициар - США", - сказал ГрушкоПо его словам, сегодня Европа "безропотно жертвует своими интересами, политический класс западной Европы идёт по этому саморазрушительному пути"."Но это их политический выбор. Мы сожалеем по этому поводу, в том числе в связи с учётом того, что в течение многих лет в целом ряде областей мы пытались выстроить с европейцами и с Евросоюзом равноправные экономические отношения, которые обеспечивали бы надёжную основу для нашего взаимодействия в экономической, политической и других сферах", - отметил замминистра."Теперь это буквально, можно сказать, выброшено за ненужностью ради достижения каких-то абсолютно мифических геополитических целей", - заключил он.

https://ria.ru/20221216/afrika-1839044103.html

https://ria.ru/20221216/sanktsii-1839040369.html

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россия, сша, евросоюз, санкции в отношении россии, александр грушко, европа, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)