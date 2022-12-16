Рейтинг@Mail.ru
Посольство России осудило новые санкции со стороны США - РИА Новости, 16.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221216/sanktsii-1839044463.html
Посольство России осудило новые санкции со стороны США
Посольство России осудило новые санкции со стороны США - РИА Новости, 16.12.2022
Посольство России осудило новые санкции со стороны США
Российское посольство в Вашингтоне назвало новые санкции со стороны США проявлением "бессильной злобы" и "близкими к помешательству попытками" расширить... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T05:05
2022-12-16T06:08
владимир потанин
россия
вашингтон (штат)
сша
росбанк
интеррос
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1774954980_0:205:3072:1933_1920x0_80_0_0_ced4a8c4ea75bc5f96814a9fab41f164.jpg
ВАШИНГТОН, 16 дек — РИА Новости. Российское посольство в Вашингтоне назвало новые санкции со стороны США проявлением "бессильной злобы" и "близкими к помешательству попытками" расширить давление на Москву."Администрация продолжает близкие к помешательству попытки расширить давление на Россию при помощи санкций. В полюбившейся американцам манере - не ставшей от этого эффективной - в "черные списки" чуть ли не скопом вносятся все новые российские чиновники, предприниматели, компании", — отметило посольство."Процитируем классиков: "все это было бы смешно, когда бы не было так грустно". На сей раз среди инструментов "наказания" нашей страны за суверенный внешнеполитический курс — рестрикции на деятельность фирмы, занимающейся прокатом велосипедов. Что это, если не бессильная злоба Вашингтона?" — заявили дипломаты.По их словам, несмотря на внешнее давление, Россия продолжит поступательное развитие и намерена укреплять "взаимовыгодное сотрудничество с теми, кто в нем по-настоящему заинтересован". Они также опровергли пропагандистские вбросы о том, что российская экономика "будет разорвана в клочья".В четверг США расширили санкции в отношении России, включив в них предпринимателя Владимира Потанина, российских чиновников и ряд компаний.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за спецоперации на Украине. При этом санкции отразились на самих Европе и США, которые столкнулись с энергокризисом и ростом цен.Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
https://ria.ru/20221216/blinken-1839040656.html
https://ria.ru/20221216/afrika-1839044103.html
россия
вашингтон (штат)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1774954980_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_78fce2a730b1edeebc755bb5146f129d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир потанин, россия, вашингтон (штат), сша, росбанк, интеррос, санкции в отношении россии
Владимир Потанин, Россия, Вашингтон (штат), США, Росбанк, Интеррос, Санкции в отношении России
05:05 16.12.2022 (обновлено: 06:08 16.12.2022)
 
Посольство России осудило новые санкции со стороны США

Посольство России назвало новый пакет санкций со стороны США проявлением бессильной злобы

© AP Photo / Susan WalshПосольство России в Вашингтоне
Посольство России в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Посольство России в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 16 дек — РИА Новости. Российское посольство в Вашингтоне назвало новые санкции со стороны США проявлением "бессильной злобы" и "близкими к помешательству попытками" расширить давление на Москву.
"Администрация продолжает близкие к помешательству попытки расширить давление на Россию при помощи санкций. В полюбившейся американцам манере - не ставшей от этого эффективной - в "черные списки" чуть ли не скопом вносятся все новые российские чиновники, предприниматели, компании", — отметило посольство.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
03:20
Конгресс США един в намерении помогать Украине, заявил Блинкен
"Процитируем классиков: "все это было бы смешно, когда бы не было так грустно". На сей раз среди инструментов "наказания" нашей страны за суверенный внешнеполитический курс — рестрикции на деятельность фирмы, занимающейся прокатом велосипедов. Что это, если не бессильная злоба Вашингтона?" — заявили дипломаты.
По их словам, несмотря на внешнее давление, Россия продолжит поступательное развитие и намерена укреплять "взаимовыгодное сотрудничество с теми, кто в нем по-настоящему заинтересован". Они также опровергли пропагандистские вбросы о том, что российская экономика "будет разорвана в клочья".
В четверг США расширили санкции в отношении России, включив в них предпринимателя Владимира Потанина, российских чиновников и ряд компаний.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за спецоперации на Украине. При этом санкции отразились на самих Европе и США, которые столкнулись с энергокризисом и ростом цен.
Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
Cаммит лидеров США и Африки в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
04:59
В МИД России прокомментировали саммит США — Африка
 
Владимир ПотанинРоссияВашингтон (штат)СШАРосбанкИнтерросСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала