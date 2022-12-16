https://ria.ru/20221216/sanktsii-1839044463.html
Посольство России осудило новые санкции со стороны США
Посольство России осудило новые санкции со стороны США - РИА Новости, 16.12.2022
Посольство России осудило новые санкции со стороны США
Российское посольство в Вашингтоне назвало новые санкции со стороны США проявлением "бессильной злобы" и "близкими к помешательству попытками" расширить... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T05:05
2022-12-16T05:05
2022-12-16T06:08
владимир потанин
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санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 16 дек — РИА Новости. Российское посольство в Вашингтоне назвало новые санкции со стороны США проявлением "бессильной злобы" и "близкими к помешательству попытками" расширить давление на Москву."Администрация продолжает близкие к помешательству попытки расширить давление на Россию при помощи санкций. В полюбившейся американцам манере - не ставшей от этого эффективной - в "черные списки" чуть ли не скопом вносятся все новые российские чиновники, предприниматели, компании", — отметило посольство."Процитируем классиков: "все это было бы смешно, когда бы не было так грустно". На сей раз среди инструментов "наказания" нашей страны за суверенный внешнеполитический курс — рестрикции на деятельность фирмы, занимающейся прокатом велосипедов. Что это, если не бессильная злоба Вашингтона?" — заявили дипломаты.По их словам, несмотря на внешнее давление, Россия продолжит поступательное развитие и намерена укреплять "взаимовыгодное сотрудничество с теми, кто в нем по-настоящему заинтересован". Они также опровергли пропагандистские вбросы о том, что российская экономика "будет разорвана в клочья".В четверг США расширили санкции в отношении России, включив в них предпринимателя Владимира Потанина, российских чиновников и ряд компаний.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за спецоперации на Украине. При этом санкции отразились на самих Европе и США, которые столкнулись с энергокризисом и ростом цен.Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
https://ria.ru/20221216/blinken-1839040656.html
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владимир потанин, россия, вашингтон (штат), сша, росбанк, интеррос, санкции в отношении россии
Владимир Потанин, Россия, Вашингтон (штат), США, Росбанк, Интеррос, Санкции в отношении России
05:05 16.12.2022 (обновлено: 06:08 16.12.2022)
Посольство России осудило новые санкции со стороны США
Посольство России назвало новый пакет санкций со стороны США проявлением бессильной злобы
ВАШИНГТОН, 16 дек — РИА Новости. Российское посольство в Вашингтоне назвало новые санкции со стороны США проявлением "бессильной злобы" и "близкими к помешательству попытками" расширить давление на Москву.
"Администрация продолжает близкие к помешательству попытки расширить давление на Россию при помощи санкций. В полюбившейся американцам манере - не ставшей от этого эффективной - в "черные списки" чуть ли не скопом вносятся все новые российские чиновники, предприниматели, компании", — отметило посольство.
"Процитируем классиков: "все это было бы смешно, когда бы не было так грустно". На сей раз среди инструментов "наказания" нашей страны за суверенный внешнеполитический курс — рестрикции на деятельность фирмы, занимающейся прокатом велосипедов. Что это, если не бессильная злоба Вашингтона?" — заявили дипломаты.
По их словам, несмотря на внешнее давление, Россия продолжит поступательное развитие и намерена укреплять "взаимовыгодное сотрудничество с теми, кто в нем по-настоящему заинтересован". Они также опровергли пропагандистские вбросы о том, что российская экономика "будет разорвана в клочья".
В четверг США расширили санкции в отношении России, включив в них предпринимателя Владимира Потанина, российских чиновников и ряд компаний.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за спецоперации на Украине. При этом санкции отразились на самих Европе и США, которые столкнулись с энергокризисом и ростом цен.
Президент Владимир Путин
заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.