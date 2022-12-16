https://ria.ru/20221216/sanktsii-1839040369.html
Источник: ЕС исчерпал большинство своих инструментов воздействия на Россию
Источник: ЕС исчерпал большинство своих инструментов воздействия на Россию - РИА Новости, 16.12.2022
Источник: ЕС исчерпал большинство своих инструментов воздействия на Россию
Ни одно государство Евросоюза пока не представило предложений по десятому пакету санкций против России, сообщил РИА Новости источник в Брюсселе. РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T03:15
2022-12-16T03:15
2022-12-16T11:07
россия
брюссель
евросоюз
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 16 дек — РИА Новости. Ни одно государство Евросоюза пока не представило предложений по десятому пакету санкций против России, сообщил РИА Новости источник в Брюсселе."Пока ни одно государство-член не представило предложения по десятому пакету санкций против России", — заявил источник.По его словам, ЕС уже исчерпал большинство своих инструментов воздействия на Россию и сейчас приближается к пределу экономического давления.Хотя некоторые страны ЕС испытывают санкционную усталость, их число очень невелико, добавил он. Это объясняет низкую вероятность отмены некоторых санкций против России.
https://ria.ru/20221216/sanktsii-1839034296.html
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россия, брюссель, евросоюз, санкции в отношении россии
Россия, Брюссель, Евросоюз, Санкции в отношении России
03:15 16.12.2022 (обновлено: 11:07 16.12.2022)
Источник: ЕС исчерпал большинство своих инструментов воздействия на Россию
Ни одно государство ЕС не представило предложений по десятому пакету санкций против России