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Источник: ЕС исчерпал большинство своих инструментов воздействия на Россию - РИА Новости, 16.12.2022
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Источник: ЕС исчерпал большинство своих инструментов воздействия на Россию
Источник: ЕС исчерпал большинство своих инструментов воздействия на Россию - РИА Новости, 16.12.2022
Источник: ЕС исчерпал большинство своих инструментов воздействия на Россию
Ни одно государство Евросоюза пока не представило предложений по десятому пакету санкций против России, сообщил РИА Новости источник в Брюсселе. РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T03:15
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россия
брюссель
евросоюз
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 16 дек — РИА Новости. Ни одно государство Евросоюза пока не представило предложений по десятому пакету санкций против России, сообщил РИА Новости источник в Брюсселе."Пока ни одно государство-член не представило предложения по десятому пакету санкций против России", — заявил источник.По его словам, ЕС уже исчерпал большинство своих инструментов воздействия на Россию и сейчас приближается к пределу экономического давления.Хотя некоторые страны ЕС испытывают санкционную усталость, их число очень невелико, добавил он. Это объясняет низкую вероятность отмены некоторых санкций против России.
https://ria.ru/20221216/sanktsii-1839034296.html
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россия, брюссель, евросоюз, санкции в отношении россии
Россия, Брюссель, Евросоюз, Санкции в отношении России
03:15 16.12.2022 (обновлено: 11:07 16.12.2022)
 
Источник: ЕС исчерпал большинство своих инструментов воздействия на Россию

Ни одно государство ЕС не представило предложений по десятому пакету санкций против России

© AP Photo / Francisco SecoФлаг возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Флаг возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© AP Photo / Francisco Seco
Флаг возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 16 дек — РИА Новости. Ни одно государство Евросоюза пока не представило предложений по десятому пакету санкций против России, сообщил РИА Новости источник в Брюсселе.
"Пока ни одно государство-член не представило предложения по десятому пакету санкций против России", — заявил источник.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
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Глава Евросовета объяснил задержку в согласовании нового пакета санкций
По его словам, ЕС уже исчерпал большинство своих инструментов воздействия на Россию и сейчас приближается к пределу экономического давления.

"Следующие пакеты могут появиться в будущем, но они, скорее всего, будут иметь формат закрытия лазеек в уже принятых санкционных пакетах и обеспечения того, чтобы не было никаких обходов. Также частью будущих пакетов санкций против России могут стать списки физических и юридических лиц", — сказал собеседник агентства.

Хотя некоторые страны ЕС испытывают санкционную усталость, их число очень невелико, добавил он. Это объясняет низкую вероятность отмены некоторых санкций против России.
Флаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
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США обсудят с ЕС ужесточение антироссийских санкций
 
РоссияБрюссельЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
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