https://ria.ru/20221216/sanktsii-1839035177.html
Польша и Литва предложили продлевать антироссийские санкции ЕС раз в год
Польша и Литва предложили продлевать антироссийские санкции ЕС раз в год - РИА Новости, 16.12.2022
Польша и Литва предложили продлевать антироссийские санкции ЕС раз в год
Польша и Литва предложили продлять антироссийские санкции Европейского союза раз в год, а не раз в полгода, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T00:59
2022-12-16T00:59
2022-12-16T00:59
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ВАРШАВА, 16 дек – РИА Новости. Польша и Литва предложили продлять антироссийские санкции Европейского союза раз в год, а не раз в полгода, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после заседания Европейского совета в Брюсселе."Польша и Литва предложили, чтобы санкции в отношении России рассматривались в 12-месячном цикле, то есть не нужно было возвращаться к санкциям каждые шесть месяцев, а только раз в год. Это, конечно, усиление санкций", - сказал Моравецкий."Мы договорились, что на очередном евросовете вернемся к этому и решим, согласны ли мы на это", - добавил он.В четверг постоянные представители стран ЕС согласовали девятый пакет антироссийских санкций. Уже известно, что санкционный список расширен на около 200 граждан России и продукцию двойного назначения. Окончательная техническая процедура оформления санкционного пакета, как ожидается, будет завершена в пятницу, затем санкции должны опубликовать в официальном журнале союза, после чего они вступят в силу.ЕС усилил санкционное давление на Россию из-за Украины и последовательно ввел в действие уже восемь санкционных пакетов, которые включают как персональные, так и секторальные экономические ограничительные меры. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
https://ria.ru/20221215/sanktsii-1838824039.html
https://ria.ru/20221216/vuchich-1839033179.html
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цены на нефть, матеуш моравецкий, владимир путин, россия, польша, литва, евросоюз, европейский совет
Цены на нефть, Матеуш Моравецкий, Владимир Путин, Россия, Польша, Литва, Евросоюз, Европейский совет
Польша и Литва предложили продлевать антироссийские санкции ЕС раз в год
Польша и Литва предложили продлевать антироссийские санкции ЕС один раз в год