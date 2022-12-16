https://ria.ru/20221216/sanktsii-1839034395.html

Премьер Польши заявил о расширении индивидуальных санкций против россиян

Премьер Польши заявил о расширении индивидуальных санкций против россиян - РИА Новости, 16.12.2022

Премьер Польши заявил о расширении индивидуальных санкций против россиян

Санкции Европейского союза расширены на около 200 россиян и продукцию двойного назначения, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после заседания... РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T00:43

2022-12-16T00:43

2022-12-16T01:34

в мире

матеуш моравецкий

польша

брюссель

европейский совет

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ВАРШАВА, 16 дек – РИА Новости. Санкции Европейского союза расширены на около 200 россиян и продукцию двойного назначения, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после заседания Европейского совета в Брюсселе.Он добавил, что также санкции расширены на продукцию двойного назначения.Моравецкий пояснил, что товары двойного назначения "охвачены усиленным контролем импорта (в Россию из ЕС - ред.)". Также расширен список товаров, экспорт которых в Россию запрещен. "В основном это гражданские продукты, которые использует Россия. Например производство дронов".Также, по словам польского премьера, вводится запрет инвестиций в горнодобывающий сектор России. "Это важная форма давления на Россию", - оценил он.Также он рассказал, что в новом санкционном пакете расширен перечень услуг, которые запрещено оказывать России.В четверг постоянные представители стран ЕС согласовали девятый пакет антироссийских санкций. Окончательная техническая процедура оформления санкционного пакета, как ожидается, будет завершена в пятницу, затем санкции должны опубликовать в официальном журнале союза, после чего они вступят в силу.

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Максим Горбачев

в мире, матеуш моравецкий, польша, брюссель, европейский совет