https://ria.ru/20221216/sanktsii-1839034395.html
Премьер Польши заявил о расширении индивидуальных санкций против россиян
Премьер Польши заявил о расширении индивидуальных санкций против россиян - РИА Новости, 16.12.2022
Премьер Польши заявил о расширении индивидуальных санкций против россиян
Санкции Европейского союза расширены на около 200 россиян и продукцию двойного назначения, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после заседания... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T00:43
2022-12-16T00:43
2022-12-16T01:34
в мире
матеуш моравецкий
польша
брюссель
европейский совет
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ВАРШАВА, 16 дек – РИА Новости. Санкции Европейского союза расширены на около 200 россиян и продукцию двойного назначения, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после заседания Европейского совета в Брюсселе.Он добавил, что также санкции расширены на продукцию двойного назначения.Моравецкий пояснил, что товары двойного назначения "охвачены усиленным контролем импорта (в Россию из ЕС - ред.)". Также расширен список товаров, экспорт которых в Россию запрещен. "В основном это гражданские продукты, которые использует Россия. Например производство дронов".Также, по словам польского премьера, вводится запрет инвестиций в горнодобывающий сектор России. "Это важная форма давления на Россию", - оценил он.Также он рассказал, что в новом санкционном пакете расширен перечень услуг, которые запрещено оказывать России.В четверг постоянные представители стран ЕС согласовали девятый пакет антироссийских санкций. Окончательная техническая процедура оформления санкционного пакета, как ожидается, будет завершена в пятницу, затем санкции должны опубликовать в официальном журнале союза, после чего они вступят в силу.
https://ria.ru/20221216/sanktsii-1839034296.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, матеуш моравецкий, польша, брюссель, европейский совет
В мире, Матеуш Моравецкий, Польша, Брюссель, Европейский совет
00:43 16.12.2022 (обновлено: 01:34 16.12.2022)
Премьер Польши заявил о расширении индивидуальных санкций против россиян
Премьер Польши Моравецкий заявил, что индивидуальные санкции охватили около 200 россиян
ВАРШАВА, 16 дек – РИА Новости. Санкции Европейского союза расширены на около 200 россиян и продукцию двойного назначения, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после заседания Европейского совета в Брюсселе.
"Индивидуальные санкции охватили около 200 человек", - сказал Моравецкий.
Он добавил, что также санкции расширены на продукцию двойного назначения.
Моравецкий пояснил, что товары двойного назначения "охвачены усиленным контролем импорта (в Россию
из ЕС
- ред.)". Также расширен список товаров, экспорт которых в Россию запрещен. "В основном это гражданские продукты, которые использует Россия. Например производство дронов".
Также, по словам польского премьера, вводится запрет инвестиций в горнодобывающий сектор России. "Это важная форма давления на Россию", - оценил он.
Также он рассказал, что в новом санкционном пакете расширен перечень услуг, которые запрещено оказывать России.
В четверг постоянные представители стран ЕС согласовали девятый пакет антироссийских санкций. Окончательная техническая процедура оформления санкционного пакета, как ожидается, будет завершена в пятницу, затем санкции должны опубликовать в официальном журнале союза, после чего они вступят в силу.