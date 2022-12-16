https://ria.ru/20221216/samara-1839226049.html

Самарская область приняла участие в конгрессе по молодежной политике

Самарская область приняла участие в конгрессе по молодежной политике - РИА Новости, 16.12.2022

Самарская область приняла участие в конгрессе по молодежной политике

Представители Самарской области приняли участие во Всероссийском конгрессе по молодежной политике и воспитательной деятельности, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T16:21

2022-12-16T16:21

2022-12-16T16:21

сергей новиков

валерий фальков

самарская область

россия

самарский государственный технический университет

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САМАРА, 16 дек - РИА Новости. Представители Самарской области приняли участие во Всероссийском конгрессе по молодежной политике и воспитательной деятельности, сообщает пресс-служба правительства региона. По информации пресс-службы, конгресс прошел в рамках Всероссийского студенческого форума "Твой ход – 2022". "От Самарской области в мероприятии принимали участие более 25 человек – представитель министерства образования и науки Самарской области, проректоры по воспитательной работе вузов, а также студенты, прошедшие в финал всероссийского конкурса", - говорится в сообщении. Всего конгресс собрал более 700 проректоров со всей России, представителей федеральных органов исполнительной власти, Росмолодёжи, аппаратов полномочных представителей президента России в федеральных округах. По информации пресс-службы, в рамках конгресса состоялось обсуждение обновленных принципов воспитательной деятельности в вузах России. В частности, пространство университета для развития потенциала личности предлагается формировать с учетом модели "обучение служением" и "образование через ответственность". Реализация этих принципов, по мнению участников конгресса, поможет развитию у студентов созидательного мировоззрения и причастного отношения к государству и его истории. В своем выступлении на пленарном заседании конгресса начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков отметил необходимость опираться на традиционные ценности российского общества при реализации воспитательной деятельности в университетах. Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков заявил, что ситуация с воспитательной деятельностью в стране начала кардинально меняться. "Мы стремимся к тому, чтобы воспитательная деятельность была неразрывно и органично связана со всеми другими направлениями в университете. Сегодня более чем у 400 вузов есть ответственные проректоры по молодёжной политике и воспитательной деятельности. Суть этой работы отличается творческим и индивидуальным подходом к студентам в зависимости от их специальности и интересов. Я хотел бы настроить вас на кропотливую, последовательную работу, ведь только объединившись, мы можем достичь поставленных целей", — цитирует Фалькова пресс-служба. В рамках конгресса также состоялась церемония награждения. За экспертную поддержку и активное участие в реализации Всероссийского студенческого проекта "Твой ход" благодарственными письмами Федерального агентства по делам молодежи награждены кураторы двух самарских вузов – Ольга Суляева из Самарского государственного университета путей сообщения и Ирина Васильева из Самарского государственного технического университета.

https://ria.ru/20221216/rabota-1839182764.html

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Дарья Буймова

сергей новиков, валерий фальков, самарская область, россия, самарский государственный технический университет