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Разработка в России нового ракетного комплекса РВСН начнется в 2023 году - РИА Новости, 16.12.2022
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Разработка в России нового ракетного комплекса РВСН начнется в 2023 году
Разработка в России нового ракетного комплекса РВСН начнется в 2023 году - РИА Новости, 16.12.2022
Разработка в России нового ракетного комплекса РВСН начнется в 2023 году
В России в 2023 году начинается разработка нового мобильного ракетного комплекса стратегического назначения с прорывными возможностями по преодолению ПРО,... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T00:15
2022-12-16T02:17
безопасность
сергей каракаев
россия
ракетные войска стратегического назначения
красная звезда
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. В России в 2023 году начинается разработка нового мобильного ракетного комплекса стратегического назначения с прорывными возможностями по преодолению ПРО, сообщил командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев.В настоящее время на вооружении в РВСН находятся мобильные ракетные комплексы стратегического назначения типа "Ярс" и "Тополь"."В следующем году мы приступаем к разработке перспективного ракетного комплекса мобильного базирования, который будет иметь большую мобильность, чем ПГРК (подвижной грунтовый ракетный комплекс - ред.) "Ярс", возможность оперативной передислокации и проведения пуска из любых районов на всей территории Российской Федерации", - сказал Каракаев в интервью газете "Красная звезда".Он подчеркнул, что перевооружение войск на новые ракетные комплексы является одним из главных направлений повышения возможностей РВСН по выполнению задач в любых условиях."Этот процесс сопровождается улучшением характеристик ракет и их боевого оснащения. В основном это касается возможностей преодоления как существующих, так и перспективных систем противоракетной обороны", - сказал Каракаев.
https://ria.ru/20221215/yars-1838785308.html
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безопасность, сергей каракаев, россия, ракетные войска стратегического назначения, красная звезда
Безопасность, Сергей Каракаев, Россия, Ракетные войска стратегического назначения, Красная звезда
00:15 16.12.2022 (обновлено: 02:17 16.12.2022)
 
Разработка в России нового ракетного комплекса РВСН начнется в 2023 году

Командующий РВСН: разработка нового мобильного ракетного комплекса начнется в 2023 году

© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в медиабанкЗапуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования "Сармат"
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования Сармат
© Пресс-служба Минобороны РФ
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Запуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования "Сармат". Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. В России в 2023 году начинается разработка нового мобильного ракетного комплекса стратегического назначения с прорывными возможностями по преодолению ПРО, сообщил командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев.
В настоящее время на вооружении в РВСН находятся мобильные ракетные комплексы стратегического назначения типа "Ярс" и "Тополь".
Перевооружение на «Ярсы»: боевое дежурство межконтинентальной баллистической ракеты - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
Вчера, 09:53
Перевооружение на "Ярсы": боевое дежурство ракеты под КалугойВторую за два дня межконтинентальную баллистическую ракету "Ярс" поставили на вооружение в Калужской области. В Минобороне подчеркнули, что Козельское соединение стало первым, которое перевооружат на "Ярс" стационарного базирования.
"В следующем году мы приступаем к разработке перспективного ракетного комплекса мобильного базирования, который будет иметь большую мобильность, чем ПГРК (подвижной грунтовый ракетный комплекс - ред.) "Ярс", возможность оперативной передислокации и проведения пуска из любых районов на всей территории Российской Федерации", - сказал Каракаев в интервью газете "Красная звезда".
Он подчеркнул, что перевооружение войск на новые ракетные комплексы является одним из главных направлений повышения возможностей РВСН по выполнению задач в любых условиях.
"Этот процесс сопровождается улучшением характеристик ракет и их боевого оснащения. В основном это касается возможностей преодоления как существующих, так и перспективных систем противоракетной обороны", - сказал Каракаев.
Подвижный грунтовый ракетный комплекс Ярс - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
Вчера, 23:33
В Бологовском соединении заступил на дежурство полк комплексов "Ярс"
 
БезопасностьСергей КаракаевРоссияРакетные войска стратегического назначенияКрасная звезда
 
 
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