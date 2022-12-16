https://ria.ru/20221216/rvsn-1839032798.html

Разработка в России нового ракетного комплекса РВСН начнется в 2023 году

Разработка в России нового ракетного комплекса РВСН начнется в 2023 году - РИА Новости, 16.12.2022

Разработка в России нового ракетного комплекса РВСН начнется в 2023 году

В России в 2023 году начинается разработка нового мобильного ракетного комплекса стратегического назначения с прорывными возможностями по преодолению ПРО,... РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T00:15

2022-12-16T00:15

2022-12-16T02:17

безопасность

сергей каракаев

россия

ракетные войска стратегического назначения

красная звезда

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. В России в 2023 году начинается разработка нового мобильного ракетного комплекса стратегического назначения с прорывными возможностями по преодолению ПРО, сообщил командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев.В настоящее время на вооружении в РВСН находятся мобильные ракетные комплексы стратегического назначения типа "Ярс" и "Тополь"."В следующем году мы приступаем к разработке перспективного ракетного комплекса мобильного базирования, который будет иметь большую мобильность, чем ПГРК (подвижной грунтовый ракетный комплекс - ред.) "Ярс", возможность оперативной передислокации и проведения пуска из любых районов на всей территории Российской Федерации", - сказал Каракаев в интервью газете "Красная звезда".Он подчеркнул, что перевооружение войск на новые ракетные комплексы является одним из главных направлений повышения возможностей РВСН по выполнению задач в любых условиях."Этот процесс сопровождается улучшением характеристик ракет и их боевого оснащения. В основном это касается возможностей преодоления как существующих, так и перспективных систем противоракетной обороны", - сказал Каракаев.

https://ria.ru/20221215/yars-1838785308.html

https://ria.ru/20221215/dezhurstvo-1839030318.html

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безопасность, сергей каракаев, россия, ракетные войска стратегического назначения, красная звезда