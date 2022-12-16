00:15 16.12.2022 (обновлено: 02:17 16.12.2022)
Разработка в России нового ракетного комплекса РВСН начнется в 2023 году
Командующий РВСН: разработка нового мобильного ракетного комплекса начнется в 2023 году
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в медиабанкЗапуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования "Сармат"
© Пресс-служба Минобороны РФ
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования "Сармат". Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. В России в 2023 году начинается разработка нового мобильного ракетного комплекса стратегического назначения с прорывными возможностями по преодолению ПРО, сообщил командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев.
В настоящее время на вооружении в РВСН находятся мобильные ракетные комплексы стратегического назначения типа "Ярс" и "Тополь".
Вчера, 09:53Перевооружение на "Ярсы": боевое дежурство ракеты под КалугойВторую за два дня межконтинентальную баллистическую ракету "Ярс" поставили на вооружение в Калужской области. В Минобороне подчеркнули, что Козельское соединение стало первым, которое перевооружат на "Ярс" стационарного базирования.
"В следующем году мы приступаем к разработке перспективного ракетного комплекса мобильного базирования, который будет иметь большую мобильность, чем ПГРК (подвижной грунтовый ракетный комплекс - ред.) "Ярс", возможность оперативной передислокации и проведения пуска из любых районов на всей территории Российской Федерации", - сказал Каракаев в интервью газете "Красная звезда".
Он подчеркнул, что перевооружение войск на новые ракетные комплексы является одним из главных направлений повышения возможностей РВСН по выполнению задач в любых условиях.
"Этот процесс сопровождается улучшением характеристик ракет и их боевого оснащения. В основном это касается возможностей преодоления как существующих, так и перспективных систем противоракетной обороны", - сказал Каракаев.