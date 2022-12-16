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РВСН обойдет американскую ПРО в Европе, заявил командующий - РИА Новости, 16.12.2022
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РВСН обойдет американскую ПРО в Европе, заявил командующий
РВСН обойдет американскую ПРО в Европе, заявил командующий - РИА Новости, 16.12.2022
РВСН обойдет американскую ПРО в Европе, заявил командующий
Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) принимают ряд военно-технических мер по преодолению перспективной американской противоракетной обороны в... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T00:07
2022-12-16T02:17
безопасность
сергей каракаев
европа
россия
сша
ракетные войска стратегического назначения
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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) принимают ряд военно-технических мер по преодолению перспективной американской противоракетной обороны в Европе, среди них – новые средства противодействия ПРО и разработка новых траекторий полета ракет, заявил командующий РВСН России Сергей Каракаев.День РВСН ежегодно отмечается в России 17 декабря.Он уточнил, что в рамках этих мер создаются ракетные комплексы с современными средствами противодействия противоракетным системам. Такие комплексы разрабатываются "с учетом прогнозируемых оценок характеристик будущих информационных и ударных систем ПРО"."Кроме того, продолжаются работы по снижению заметности ракет и боевых блоков, варьированию траекторно-баллистическими возможностями МБР", - добавил Каракаев.В то же время он уточнил, что в ближайшей перспективе формирование новых ракетных соединений и воинских частей РВСН не планируется.
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безопасность, сергей каракаев, европа, россия, сша, ракетные войска стратегического назначения
Безопасность, Сергей Каракаев, Европа, Россия, США, Ракетные войска стратегического назначения
00:07 16.12.2022 (обновлено: 02:17 16.12.2022)
 
РВСН обойдет американскую ПРО в Европе, заявил командующий

Командующий Каракаев заявил, что РВСН обойдет американскую ПРО в Европе

© РИА Новости / Сергей ПятаковПодвижный грунтовый ракетный комплекс "Ярс"
Подвижный грунтовый ракетный комплекс Ярс - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Подвижный грунтовый ракетный комплекс "Ярс" . Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) принимают ряд военно-технических мер по преодолению перспективной американской противоракетной обороны в Европе, среди них – новые средства противодействия ПРО и разработка новых траекторий полета ракет, заявил командующий РВСН России Сергей Каракаев.
День РВСН ежегодно отмечается в России 17 декабря.
"Реализуется ряд военно-технических мер, позволяющих в достаточной степени снизить эффективность перспективной системы противоракетной обороны США в Европе и обеспечить гарантированное выполнение поставленных задач", - сказал Каракаев в интервью газете "Красная звезда".
Он уточнил, что в рамках этих мер создаются ракетные комплексы с современными средствами противодействия противоракетным системам. Такие комплексы разрабатываются "с учетом прогнозируемых оценок характеристик будущих информационных и ударных систем ПРО".
"Кроме того, продолжаются работы по снижению заметности ракет и боевых блоков, варьированию траекторно-баллистическими возможностями МБР", - добавил Каракаев.
В то же время он уточнил, что в ближайшей перспективе формирование новых ракетных соединений и воинских частей РВСН не планируется.
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БезопасностьСергей КаракаевЕвропаРоссияСШАРакетные войска стратегического назначения
 
 
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