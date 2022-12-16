00:07 16.12.2022 (обновлено: 02:17 16.12.2022)
РВСН обойдет американскую ПРО в Европе, заявил командующий
Командующий Каракаев заявил, что РВСН обойдет американскую ПРО в Европе
Подвижный грунтовый ракетный комплекс "Ярс" . Архивное фото
МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) принимают ряд военно-технических мер по преодолению перспективной американской противоракетной обороны в Европе, среди них – новые средства противодействия ПРО и разработка новых траекторий полета ракет, заявил командующий РВСН России Сергей Каракаев.
День РВСН ежегодно отмечается в России 17 декабря.
"Реализуется ряд военно-технических мер, позволяющих в достаточной степени снизить эффективность перспективной системы противоракетной обороны США в Европе и обеспечить гарантированное выполнение поставленных задач", - сказал Каракаев в интервью газете "Красная звезда".
Он уточнил, что в рамках этих мер создаются ракетные комплексы с современными средствами противодействия противоракетным системам. Такие комплексы разрабатываются "с учетом прогнозируемых оценок характеристик будущих информационных и ударных систем ПРО".
"Кроме того, продолжаются работы по снижению заметности ракет и боевых блоков, варьированию траекторно-баллистическими возможностями МБР", - добавил Каракаев.
В то же время он уточнил, что в ближайшей перспективе формирование новых ракетных соединений и воинских частей РВСН не планируется.