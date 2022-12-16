https://ria.ru/20221216/rvsn-1839032502.html

РВСН обойдет американскую ПРО в Европе, заявил командующий

РВСН обойдет американскую ПРО в Европе, заявил командующий - РИА Новости, 16.12.2022

РВСН обойдет американскую ПРО в Европе, заявил командующий

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) принимают ряд военно-технических мер по преодолению перспективной американской противоракетной обороны в... РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T00:07

2022-12-16T00:07

2022-12-16T02:17

безопасность

сергей каракаев

европа

россия

сша

ракетные войска стратегического назначения

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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) принимают ряд военно-технических мер по преодолению перспективной американской противоракетной обороны в Европе, среди них – новые средства противодействия ПРО и разработка новых траекторий полета ракет, заявил командующий РВСН России Сергей Каракаев.День РВСН ежегодно отмечается в России 17 декабря.Он уточнил, что в рамках этих мер создаются ракетные комплексы с современными средствами противодействия противоракетным системам. Такие комплексы разрабатываются "с учетом прогнозируемых оценок характеристик будущих информационных и ударных систем ПРО"."Кроме того, продолжаются работы по снижению заметности ракет и боевых блоков, варьированию траекторно-баллистическими возможностями МБР", - добавил Каракаев.В то же время он уточнил, что в ближайшей перспективе формирование новых ракетных соединений и воинских частей РВСН не планируется.

https://ria.ru/20221215/avtomatizatsiya-1839031472.html

европа

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

безопасность, сергей каракаев, европа, россия, сша, ракетные войска стратегического назначения