https://ria.ru/20221216/rubl-1839254280.html

"Доллар — зеленая бумажка": болгары поддержали Путина за слова о санкциях

"Доллар — зеленая бумажка": болгары поддержали Путина за слова о санкциях - РИА Новости, 16.12.2022

"Доллар — зеленая бумажка": болгары поддержали Путина за слова о санкциях

Читатели болгарского портала Факти.бг предсказали упадок долларовой системы после заявлений Владимира Путина о неудавшихся попытках Запада подорвать российскую... РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T17:28

2022-12-16T17:28

2022-12-16T17:28

экономика

цены на нефть

владимир путин

матеуш моравецкий

россия

польша

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости.Читатели болгарского портала Факти.бг предсказали упадок долларовой системы после заявлений Владимира Путина о неудавшихся попытках Запада подорвать российскую экономику."Против России развернута беспрецедентная санкционная агрессия. Она была нацелена на то, чтобы в сжатые сроки, по сути, смять нашу экономику, через грабеж наших валютных резервов обвалить национальную валюту — рубль — и спровоцировать разрушительную инфляцию. Этот расчет, как мы видим, как, собственно, все видят, не оправдался", — отметил ранее российский президент на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, подводя экономические итоги года.Комментаторы согласились с российским лидером в том, что рубль оказался более крепкой валютой, чем доллар."Потому что он подкреплен нефтью, золотом и газом. А доллар – зеленая бумажка", — считает Последния Софиянец."Факт. И он станет сильнее", — поддержал Г."Ждите, что скоро, года через два-три, доллар можно будет использовать вместо обоев", — написал Миризливата крава.Ранее Евросоюз согласовал девятый пакет санкций против России. Отмечается, что в пятницу завершат окончательную техническую процедуру оформления санкционного пакета, после чего его опубликуют в официальном журнале Евросоюза. Премьер Польши Матеуш Моравецкий пояснил, что индивидуальные санкции Европейского союза охватили около 200 россиян, ограничения также наложат на товары двойного назначения.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20221215/dollar-1838756669.html

https://ria.ru/20221129/swift-1834956921.html

https://ria.ru/20221216/sanktsii-1839204229.html

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Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

экономика, цены на нефть, владимир путин, матеуш моравецкий, россия, польша