Рейтинг@Mail.ru
"Доллар — зеленая бумажка": болгары поддержали Путина за слова о санкциях - РИА Новости, 16.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221216/rubl-1839254280.html
"Доллар — зеленая бумажка": болгары поддержали Путина за слова о санкциях
"Доллар — зеленая бумажка": болгары поддержали Путина за слова о санкциях - РИА Новости, 16.12.2022
"Доллар — зеленая бумажка": болгары поддержали Путина за слова о санкциях
Читатели болгарского портала Факти.бг предсказали упадок долларовой системы после заявлений Владимира Путина о неудавшихся попытках Запада подорвать российскую... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T17:28
2022-12-16T17:28
экономика
цены на нефть
владимир путин
матеуш моравецкий
россия
польша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818354532_0:135:3141:1901_1920x0_80_0_0_1b77b16c8b6683b18896a1f03f22aa7b.jpg
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости.Читатели болгарского портала Факти.бг предсказали упадок долларовой системы после заявлений Владимира Путина о неудавшихся попытках Запада подорвать российскую экономику."Против России развернута беспрецедентная санкционная агрессия. Она была нацелена на то, чтобы в сжатые сроки, по сути, смять нашу экономику, через грабеж наших валютных резервов обвалить национальную валюту — рубль — и спровоцировать разрушительную инфляцию. Этот расчет, как мы видим, как, собственно, все видят, не оправдался", — отметил ранее российский президент на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, подводя экономические итоги года.Комментаторы согласились с российским лидером в том, что рубль оказался более крепкой валютой, чем доллар."Потому что он подкреплен нефтью, золотом и газом. А доллар – зеленая бумажка", — считает Последния Софиянец."Факт. И он станет сильнее", — поддержал Г."Ждите, что скоро, года через два-три, доллар можно будет использовать вместо обоев", — написал Миризливата крава.Ранее Евросоюз согласовал девятый пакет санкций против России. Отмечается, что в пятницу завершат окончательную техническую процедуру оформления санкционного пакета, после чего его опубликуют в официальном журнале Евросоюза. Премьер Польши Матеуш Моравецкий пояснил, что индивидуальные санкции Европейского союза охватили около 200 россиян, ограничения также наложат на товары двойного назначения.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20221215/dollar-1838756669.html
https://ria.ru/20221129/swift-1834956921.html
https://ria.ru/20221216/sanktsii-1839204229.html
россия
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Матыс
Ольга Матыс
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818354532_188:0:2917:2047_1920x0_80_0_0_d9f9b3d2c101531a43c181c59966a9e8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, цены на нефть, владимир путин, матеуш моравецкий, россия, польша
Экономика, Цены на нефть, Владимир Путин, Матеуш Моравецкий, Россия, Польша
17:28 16.12.2022
 
"Доллар — зеленая бумажка": болгары поддержали Путина за слова о санкциях

Болгары предрекли доллару падение после слов Путина о роли рубля на мировых рынках

© AP Photo / LM OteroДолларовые банкноты в Бюро гравировки и печати в Форт-Уэрте
Долларовые банкноты в Бюро гравировки и печати в Форт-Уэрте - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© AP Photo / LM Otero
Долларовые банкноты в Бюро гравировки и печати в Форт-Уэрте. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости.Читатели болгарского портала Факти.бг предсказали упадок долларовой системы после заявлений Владимира Путина о неудавшихся попытках Запада подорвать российскую экономику.
"Против России развернута беспрецедентная санкционная агрессия. Она была нацелена на то, чтобы в сжатые сроки, по сути, смять нашу экономику, через грабеж наших валютных резервов обвалить национальную валюту — рубль — и спровоцировать разрушительную инфляцию. Этот расчет, как мы видим, как, собственно, все видят, не оправдался", — отметил ранее российский президент на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, подводя экономические итоги года.
Пункт обмена валют в Москве - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
Вчера, 03:13
Аналитик раскрыл, с каким долларом уже можно попрощаться
Комментаторы согласились с российским лидером в том, что рубль оказался более крепкой валютой, чем доллар.
"Рубль не из самых крепких, но он сильный и стабильный за счет того, что обеспечен нефтью, газом, золотом, алюминием и всем, что только может придумать человек, не говоря уже о лесах и пресной воде, которые в ближайшем будущем будет миражом для многих стран", — заявил Деций.
"Потому что он подкреплен нефтью, золотом и газом. А доллар – зеленая бумажка", — считает Последния Софиянец.
"Факт. И он станет сильнее", — поддержал Г.
Государственные флаги Российской Федерации и КНР - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
29 ноября, 11:28Россия-Китай: Главное
Центробанки России и Китая работают над системой расчетов без SWIFT
"Ждите, что скоро, года через два-три, доллар можно будет использовать вместо обоев", — написал Миризливата крава.
Ранее Евросоюз согласовал девятый пакет санкций против России. Отмечается, что в пятницу завершат окончательную техническую процедуру оформления санкционного пакета, после чего его опубликуют в официальном журнале Евросоюза. Премьер Польши Матеуш Моравецкий пояснил, что индивидуальные санкции Европейского союза охватили около 200 россиян, ограничения также наложат на товары двойного назначения.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
15:27
Центробанк учтет нефтяные санкции в февральском макропрогнозе
 
ЭкономикаЦены на нефтьВладимир ПутинМатеуш МоравецкийРоссияПольша
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала