"Доллар — зеленая бумажка": болгары поддержали Путина за слова о санкциях
Болгары предрекли доллару падение после слов Путина о роли рубля на мировых рынках
© AP Photo / LM OteroДолларовые банкноты в Бюро гравировки и печати в Форт-Уэрте
© AP Photo / LM Otero
Долларовые банкноты в Бюро гравировки и печати в Форт-Уэрте. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости.Читатели болгарского портала Факти.бг предсказали упадок долларовой системы после заявлений Владимира Путина о неудавшихся попытках Запада подорвать российскую экономику.
"Против России развернута беспрецедентная санкционная агрессия. Она была нацелена на то, чтобы в сжатые сроки, по сути, смять нашу экономику, через грабеж наших валютных резервов обвалить национальную валюту — рубль — и спровоцировать разрушительную инфляцию. Этот расчет, как мы видим, как, собственно, все видят, не оправдался", — отметил ранее российский президент на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, подводя экономические итоги года.
Комментаторы согласились с российским лидером в том, что рубль оказался более крепкой валютой, чем доллар.
"Рубль не из самых крепких, но он сильный и стабильный за счет того, что обеспечен нефтью, газом, золотом, алюминием и всем, что только может придумать человек, не говоря уже о лесах и пресной воде, которые в ближайшем будущем будет миражом для многих стран", — заявил Деций.
"Потому что он подкреплен нефтью, золотом и газом. А доллар – зеленая бумажка", — считает Последния Софиянец.
"Факт. И он станет сильнее", — поддержал Г.
"Ждите, что скоро, года через два-три, доллар можно будет использовать вместо обоев", — написал Миризливата крава.
Ранее Евросоюз согласовал девятый пакет санкций против России. Отмечается, что в пятницу завершат окончательную техническую процедуру оформления санкционного пакета, после чего его опубликуют в официальном журнале Евросоюза. Премьер Польши Матеуш Моравецкий пояснил, что индивидуальные санкции Европейского союза охватили около 200 россиян, ограничения также наложат на товары двойного назначения.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>