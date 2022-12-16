https://ria.ru/20221216/rossiya-1839323695.html

"Большая и важная". В США объяснили, почему Россия не по зубам Вашингтону

"Большая и важная". В США объяснили, почему Россия не по зубам Вашингтону - РИА Новости, 17.12.2022

"Большая и важная". В США объяснили, почему Россия не по зубам Вашингтону

Россия слишком огромная и значимая страна, чтобы изолировать ее от остального мира. Об этом пишет эксперт в сфере безопасности Роберт Фарли в статье для... РИА Новости, 17.12.2022

2022-12-16T23:04

2022-12-16T23:04

2022-12-17T00:28

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Россия слишком огромная и значимая страна, чтобы изолировать ее от остального мира. Об этом пишет эксперт в сфере безопасности Роберт Фарли в статье для 19Fortyfive.Как отметил колумнист, финансовые санкции не заморозили ее экономику и не помешали экспортировать энергоносители. Ограничительные меры также не остановили военно-промышленный комплекс и не повлияли на обороноспособность российской армии, уточнил специалист.Санкционная кампания США лишь нарушила глобальные цепочки поставок товаров и капитала, подстегнула инфляцию по всему миру, пишет Фарли. По мнению обозревателя, в будущем финансовое давление на такие государства, как Россия и Китай, может оказаться опасным занятием для Соединенных Штатов и их союзников.После начала Россией специальной операции по освобождению Донбасса западные страны ввели санкции против Москвы. Это погрузило Европу в экономический и энергетический кризис, привело к росту цен на топливо и продукты питания. В Москве назвали действия Вашингтона и Брюсселя экономической войной, однако подчеркнули, что были готовы к такому сценарию.

https://ria.ru/20221216/bayden-1839295896.html

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политика, россия, сша