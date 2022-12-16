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Авиакомпания iFly отменила рейсы в Египет по 19 декабря - РИА Новости, 17.12.2022
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Туризм
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Авиакомпания iFly отменила рейсы в Египет по 19 декабря
Авиакомпания iFly отменила рейсы в Египет по 19 декабря - РИА Новости, 17.12.2022
Авиакомпания iFly отменила рейсы в Египет по 19 декабря
Авиакомпании iFly пришлось отменить выполнение ранее запланированных рейсов в Египет по 19 декабря, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-16T21:44
2022-12-17T11:53
туризм
египет
ifly
турция
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Авиакомпании iFly пришлось отменить выполнение ранее запланированных рейсов в Египет по 19 декабря, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.При этом в компании отметили, что ищут варианты вывоза пассажиров из Египта, а также продолжают работу по согласованию документов с Росавиацией для возобновления полетов в эту страну с 20 декабря. Информацию по возврату денежных средств из-за отмененных рейсов предоставят по месту приобретения туров и авиабилетов.С четверга авиакомпания отменила или перенесла все свои рейсы в Египет. Проблемы с ними, как объясняла iFly, возникли из-за ограничений для российских авиаперевозчиков на пролет в воздушном пространстве Иордании. Компания начала проработку альтернативных путей. Представители Росавиации накануне заявили, что проводят согласование маршрута, так как iFly планировала лететь над Сирией, но не предоставила необходимую информацию. Сегодня ведомство сообщило о выявлении существенных недостатков в документах компании на полеты.
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египет, ifly, турция, иордания, саудовская аравия, эритрея, в мире, новости - туризм
Туризм, Египет, iFly, Турция, Иордания, Саудовская Аравия, Эритрея, В мире, Новости - Туризм
21:44 16.12.2022 (обновлено: 11:53 17.12.2022)
 
Авиакомпания iFly отменила рейсы в Египет по 19 декабря

Компания iFly отменила рейсы в Египет по 19 декабря из-за введенных ограничений на полеты

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкAirbus A330-300 авиакомпании iFly Airlines
Airbus A330-300 авиакомпании iFly Airlines - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Airbus A330-300 авиакомпании iFly Airlines. Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Авиакомпании iFly пришлось отменить выполнение ранее запланированных рейсов в Египет по 19 декабря, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

"В связи с введенными ограничениями на полеты и запретами на использование воздушного пространства Турции, Иордании, Саудовской Аравии и Эритреи, а также в связи с отсутствием разрешения со стороны Федерального агентства воздушного транспорта на использование предложенного альтернативного маршрута авиакомпания iFly вынуждена отменить выполнение ранее запланированных рейсов в период с 15 по 19 декабря включительно", — говорится в заявлении.

При этом в компании отметили, что ищут варианты вывоза пассажиров из Египта, а также продолжают работу по согласованию документов с Росавиацией для возобновления полетов в эту страну с 20 декабря. Информацию по возврату денежных средств из-за отмененных рейсов предоставят по месту приобретения туров и авиабилетов.
С четверга авиакомпания отменила или перенесла все свои рейсы в Египет. Проблемы с ними, как объясняла iFly, возникли из-за ограничений для российских авиаперевозчиков на пролет в воздушном пространстве Иордании. Компания начала проработку альтернативных путей. Представители Росавиации накануне заявили, что проводят согласование маршрута, так как iFly планировала лететь над Сирией, но не предоставила необходимую информацию. Сегодня ведомство сообщило о выявлении существенных недостатков в документах компании на полеты.
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