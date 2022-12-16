21:44 16.12.2022 (обновлено: 11:53 17.12.2022)
Авиакомпания iFly отменила рейсы в Египет по 19 декабря
Компания iFly отменила рейсы в Египет по 19 декабря из-за введенных ограничений на полеты
Airbus A330-300 авиакомпании iFly Airlines. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Авиакомпании iFly пришлось отменить выполнение ранее запланированных рейсов в Египет по 19 декабря, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"В связи с введенными ограничениями на полеты и запретами на использование воздушного пространства Турции, Иордании, Саудовской Аравии и Эритреи, а также в связи с отсутствием разрешения со стороны Федерального агентства воздушного транспорта на использование предложенного альтернативного маршрута авиакомпания iFly вынуждена отменить выполнение ранее запланированных рейсов в период с 15 по 19 декабря включительно", — говорится в заявлении.
При этом в компании отметили, что ищут варианты вывоза пассажиров из Египта, а также продолжают работу по согласованию документов с Росавиацией для возобновления полетов в эту страну с 20 декабря. Информацию по возврату денежных средств из-за отмененных рейсов предоставят по месту приобретения туров и авиабилетов.
С четверга авиакомпания отменила или перенесла все свои рейсы в Египет. Проблемы с ними, как объясняла iFly, возникли из-за ограничений для российских авиаперевозчиков на пролет в воздушном пространстве Иордании. Компания начала проработку альтернативных путей. Представители Росавиации накануне заявили, что проводят согласование маршрута, так как iFly планировала лететь над Сирией, но не предоставила необходимую информацию. Сегодня ведомство сообщило о выявлении существенных недостатков в документах компании на полеты.