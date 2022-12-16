https://ria.ru/20221216/regiony-1839320014.html

Правительство установило прожиточный минимум на 2023 год в новых регионах

Правительство установило прожиточный минимум на 2023 год в новых регионах - РИА Новости, 16.12.2022

Правительство установило прожиточный минимум на 2023 год в новых регионах

Размер прожиточного минимума на душу населения в 2023 году в Донецкой и Луганской народных республиках составит 11 213 рублей, а в Херсонской и Запорожской... РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T22:22

2022-12-16T22:22

2022-12-16T22:22

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донецкая народная республика

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Размер прожиточного минимума на душу населения в 2023 году в Донецкой и Луганской народных республиках составит 11 213 рублей, а в Херсонской и Запорожской областях - 11 644 рубля, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда. Уточняется, что правительство опубликовало постановление об установлении порядка расчета прожиточного минимума в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. В 2023 году коэффициент составит для ДНР и ЛНР 0,78, а для Запорожской и Херсонской областей - 0,81. С 2024 года для Донецкой и Луганской Народных Республик коэффициент составит 0,94 от федерального прожиточного минимума, а в Херсонской и Запорожской областях - 0,97 от федерального прожиточного минимума. "С учетом этого размер прожиточного минимума на 2023 год в ДНР и ЛНР на душу населения составит 11 213 рублей, для трудоспособного населения - 12 222 рубля, пенсионеров - 9 643 рубля, детей - 10 877 рублей, а для Херсонской и Запорожской областей - 11 644 рубля, для трудоспособного населения - 12 692 рубля, пенсионеров - 10 014 рублей, детей - 11 295 рублей", - говорится в сообщении. В министерстве пояснили, что для установления региональных прожиточных минимумов применяются коэффициенты региональный дифференциации. Прожиточный минимум, установленный для всей страны, умножается на соответствующий региональный коэффициент. Прожиточный минимум используется для оценки нуждаемости при предоставлении социальных выплат, а также определяет размеры отдельных пособий.

https://ria.ru/20221216/obrazovanie-1839115250.html

https://ria.ru/20220930/rossiya-1820429898.html

луганская народная республика

запорожская область

донецкая народная республика

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, луганская народная республика, запорожская область, донецкая народная республика