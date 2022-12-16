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Правительство установило прожиточный минимум на 2023 год в новых регионах - РИА Новости, 16.12.2022
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Правительство установило прожиточный минимум на 2023 год в новых регионах
Правительство установило прожиточный минимум на 2023 год в новых регионах - РИА Новости, 16.12.2022
Правительство установило прожиточный минимум на 2023 год в новых регионах
Размер прожиточного минимума на душу населения в 2023 году в Донецкой и Луганской народных республиках составит 11 213 рублей, а в Херсонской и Запорожской... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T22:22
2022-12-16T22:22
в мире
луганская народная республика
запорожская область
донецкая народная республика
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Размер прожиточного минимума на душу населения в 2023 году в Донецкой и Луганской народных республиках составит 11 213 рублей, а в Херсонской и Запорожской областях - 11 644 рубля, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда. Уточняется, что правительство опубликовало постановление об установлении порядка расчета прожиточного минимума в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. В 2023 году коэффициент составит для ДНР и ЛНР 0,78, а для Запорожской и Херсонской областей - 0,81. С 2024 года для Донецкой и Луганской Народных Республик коэффициент составит 0,94 от федерального прожиточного минимума, а в Херсонской и Запорожской областях - 0,97 от федерального прожиточного минимума. "С учетом этого размер прожиточного минимума на 2023 год в ДНР и ЛНР на душу населения составит 11 213 рублей, для трудоспособного населения - 12 222 рубля, пенсионеров - 9 643 рубля, детей - 10 877 рублей, а для Херсонской и Запорожской областей - 11 644 рубля, для трудоспособного населения - 12 692 рубля, пенсионеров - 10 014 рублей, детей - 11 295 рублей", - говорится в сообщении. В министерстве пояснили, что для установления региональных прожиточных минимумов применяются коэффициенты региональный дифференциации. Прожиточный минимум, установленный для всей страны, умножается на соответствующий региональный коэффициент. Прожиточный минимум используется для оценки нуждаемости при предоставлении социальных выплат, а также определяет размеры отдельных пособий.
https://ria.ru/20221216/obrazovanie-1839115250.html
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в мире, луганская народная республика, запорожская область, донецкая народная республика
В мире, Луганская Народная Республика, Запорожская область, Донецкая Народная Республика
22:22 16.12.2022
 
Правительство установило прожиточный минимум на 2023 год в новых регионах

Правительство установило прожиточный минимум в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкМобильный офис Центробанка ДНР в Мариуполе
Мобильный офис Центробанка ДНР в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Мобильный офис Центробанка ДНР в Мариуполе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Размер прожиточного минимума на душу населения в 2023 году в Донецкой и Луганской народных республиках составит 11 213 рублей, а в Херсонской и Запорожской областях - 11 644 рубля, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда.
Уточняется, что правительство опубликовало постановление об установлении порядка расчета прожиточного минимума в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. В 2023 году коэффициент составит для ДНР и ЛНР 0,78, а для Запорожской и Херсонской областей - 0,81. С 2024 года для Донецкой и Луганской Народных Республик коэффициент составит 0,94 от федерального прожиточного минимума, а в Херсонской и Запорожской областях - 0,97 от федерального прожиточного минимума.
Донецк - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
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"С учетом этого размер прожиточного минимума на 2023 год в ДНР и ЛНР на душу населения составит 11 213 рублей, для трудоспособного населения - 12 222 рубля, пенсионеров - 9 643 рубля, детей - 10 877 рублей, а для Херсонской и Запорожской областей - 11 644 рубля, для трудоспособного населения - 12 692 рубля, пенсионеров - 10 014 рублей, детей - 11 295 рублей", - говорится в сообщении.
В министерстве пояснили, что для установления региональных прожиточных минимумов применяются коэффициенты региональный дифференциации. Прожиточный минимум, установленный для всей страны, умножается на соответствующий региональный коэффициент.
Прожиточный минимум используется для оценки нуждаемости при предоставлении социальных выплат, а также определяет размеры отдельных пособий.
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