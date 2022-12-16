https://ria.ru/20221216/razgovor-1839119520.html

В графике Путина нет разговора с Макроном, сообщил Песков

В графике Путина нет разговора с Макроном, сообщил Песков - РИА Новости, 16.12.2022

В графике Путина нет разговора с Макроном, сообщил Песков

Разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном в графике президента России Владимира Путина нет, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T12:47

2022-12-16T12:47

2022-12-16T12:51

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

россия

франция

эммануэль макрон

владимир путин

запорожская аэс

политика

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном в графике президента России Владимира Путина нет, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.Макрон ранее заявил, что хочет позвонить Путину, когда соглашение об отводе тяжелых и легких вооружений от Запорожской АЭС будет доработано, чтобы финализировать его."Нет", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, есть ли в графике российского лидера разговор с его французским коллегой.

https://ria.ru/20221215/makron-1838773812.html

россия

франция

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дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, франция, эммануэль макрон, владимир путин, запорожская аэс, политика