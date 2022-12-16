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В графике Путина нет разговора с Макроном, сообщил Песков
В графике Путина нет разговора с Макроном, сообщил Песков - РИА Новости, 16.12.2022
В графике Путина нет разговора с Макроном, сообщил Песков
Разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном в графике президента России Владимира Путина нет, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T12:47
2022-12-16T12:47
2022-12-16T12:51
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
россия
франция
эммануэль макрон
владимир путин
запорожская аэс
политика
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном в графике президента России Владимира Путина нет, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.Макрон ранее заявил, что хочет позвонить Путину, когда соглашение об отводе тяжелых и легких вооружений от Запорожской АЭС будет доработано, чтобы финализировать его."Нет", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, есть ли в графике российского лидера разговор с его французским коллегой.
https://ria.ru/20221215/makron-1838773812.html
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дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, франция, эммануэль макрон, владимир путин, запорожская аэс, политика
Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Россия, Франция, Эммануэль Макрон, Владимир Путин, Запорожская АЭС, Политика
12:47 16.12.2022 (обновлено: 12:51 16.12.2022)
В графике Путина нет разговора с Макроном, сообщил Песков
Песков сообщил, что в графике Путина нет разговора с Макроном