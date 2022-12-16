https://ria.ru/20221216/rabota-1839182764.html

В Самарской области ежегодно создают около десяти тысяч рабочих мест

В Самарской области ежегодно создают около десяти тысяч рабочих мест - РИА Новости, 16.12.2022

В Самарской области ежегодно создают около десяти тысяч рабочих мест

Порядка 10 тысяч рабочих мест ежегодно создается в Самарской области, сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров. РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T14:53

2022-12-16T14:53

2022-12-16T14:53

экономика

дмитрий азаров

самарская область

поволжье

тольятти

ржд

ozon

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151876/60/1518766073_0:172:4967:2966_1920x0_80_0_0_40318abb6c51aff1448761e4b658e347.jpg

САМАРА, 16 дек - РИА Новости. Порядка 10 тысяч рабочих мест ежегодно создается в Самарской области, сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров. По информации пресс-службы облправительства, Азаров в ходе прямого эфира ответил на вопросы жителей региона, один из которых касался привлечения инвестиций в Самарскую область. "Комментируя эту тему, губернатор отметил, что главный результат работы по привлечению инвестиций - это новые рабочие места. Если считать только крупные и средние предприятия, их открытие позволяет создать в среднем 10 тысяч рабочих мест в год", - говорится в сообщении. Губернатор добавил, что опережающее инфраструктурное развитие региона предопределило размещение в Самарской области новых производств. В качестве примера он привел Магнитогорский металлургический комбинат, который построил в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Тольятти" самый большой в Поволжье логистический центр. Появление этого проекта дало толчок для строительства железнодорожной ветки в ОЭЗ совместно с РЖД. В свою очередь, этот проект привлекает в ОЭЗ новых инвесторов, для которых важна возможность перевозок железнодорожным транспортом, уточнили в пресс-службе. "Поддержка президента в строительстве дороги в обход Тольятти со строительством мостового перехода через Волгу, строительная готовность которого составляет 70%, уже привлекла в регион ряд крупных производств и логистических центров. Например, OZON, Wildberries. Вот почему важно опережающее развитие инфраструктуры", - цитирует Азарова пресс-служба.

https://ria.ru/20221215/bespilotniki-1839019169.html

самарская область

поволжье

тольятти

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, дмитрий азаров, самарская область, поволжье, тольятти, ржд, ozon