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В Самарской области ежегодно создают около десяти тысяч рабочих мест
В Самарской области ежегодно создают около десяти тысяч рабочих мест - РИА Новости, 16.12.2022
В Самарской области ежегодно создают около десяти тысяч рабочих мест
Порядка 10 тысяч рабочих мест ежегодно создается в Самарской области, сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров. РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T14:53
2022-12-16T14:53
2022-12-16T14:53
экономика
дмитрий азаров
самарская область
поволжье
тольятти
ржд
ozon
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САМАРА, 16 дек - РИА Новости. Порядка 10 тысяч рабочих мест ежегодно создается в Самарской области, сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров. По информации пресс-службы облправительства, Азаров в ходе прямого эфира ответил на вопросы жителей региона, один из которых касался привлечения инвестиций в Самарскую область. "Комментируя эту тему, губернатор отметил, что главный результат работы по привлечению инвестиций - это новые рабочие места. Если считать только крупные и средние предприятия, их открытие позволяет создать в среднем 10 тысяч рабочих мест в год", - говорится в сообщении. Губернатор добавил, что опережающее инфраструктурное развитие региона предопределило размещение в Самарской области новых производств. В качестве примера он привел Магнитогорский металлургический комбинат, который построил в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Тольятти" самый большой в Поволжье логистический центр. Появление этого проекта дало толчок для строительства железнодорожной ветки в ОЭЗ совместно с РЖД. В свою очередь, этот проект привлекает в ОЭЗ новых инвесторов, для которых важна возможность перевозок железнодорожным транспортом, уточнили в пресс-службе. "Поддержка президента в строительстве дороги в обход Тольятти со строительством мостового перехода через Волгу, строительная готовность которого составляет 70%, уже привлекла в регион ряд крупных производств и логистических центров. Например, OZON, Wildberries. Вот почему важно опережающее развитие инфраструктуры", - цитирует Азарова пресс-служба.
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экономика, дмитрий азаров, самарская область, поволжье, тольятти, ржд, ozon
Экономика, Дмитрий Азаров, Самарская область, Поволжье, Тольятти, РЖД, Ozon
В Самарской области ежегодно создают около десяти тысяч рабочих мест
Губернатор Азаров: в Самарской области ежегодно создают около десяти тысяч рабочих мест
САМАРА, 16 дек - РИА Новости. Порядка 10 тысяч рабочих мест ежегодно создается в Самарской области, сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров.
По информации пресс-службы облправительства, Азаров в ходе прямого эфира ответил на вопросы жителей региона, один из которых касался привлечения инвестиций в Самарскую область.
"Комментируя эту тему, губернатор отметил, что главный результат работы по привлечению инвестиций - это новые рабочие места. Если считать только крупные и средние предприятия, их открытие позволяет создать в среднем 10 тысяч рабочих мест в год", - говорится в сообщении.
Губернатор добавил, что опережающее инфраструктурное развитие региона предопределило размещение в Самарской области новых производств. В качестве примера он привел Магнитогорский металлургический комбинат, который построил в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Тольятти" самый большой в Поволжье логистический центр. Появление этого проекта дало толчок для строительства железнодорожной ветки в ОЭЗ совместно с РЖД. В свою очередь, этот проект привлекает в ОЭЗ новых инвесторов, для которых важна возможность перевозок железнодорожным транспортом, уточнили в пресс-службе.
"Поддержка президента в строительстве дороги в обход Тольятти со строительством мостового перехода через Волгу, строительная готовность которого составляет 70%, уже привлекла в регион ряд крупных производств и логистических центров. Например, OZON, Wildberries. Вот почему важно опережающее развитие инфраструктуры", - цитирует Азарова пресс-служба.