https://ria.ru/20221216/putin-1839170180.html

"Замечательно описал". Китайцы восхитились словами Путина о Европе

"Замечательно описал". Китайцы восхитились словами Путина о Европе - РИА Новости, 16.12.2022

"Замечательно описал". Китайцы восхитились словами Путина о Европе

Читатели китайской газеты "Гуанча" поддержали высказывание президента России Владимира Путина про отношения США и Европы. РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T14:32

2022-12-16T14:32

2022-12-16T16:48

владимир путин

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сша

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евросоюз

в мире

китай

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Читатели китайской газеты "Гуанча" поддержали высказывание президента России Владимира Путина про отношения США и Европы."Сегодня уже сами власти Евросоюза говорят о том, что политика его главного партнера — Соединенных Штатов — прямо ведет к деиндустриализации Европы. Даже пытаются предъявить какие-то счета по этому поводу своему американскому сюзерену. Порой в их заявлениях даже звучат слова обиды, почему вы с нами так поступаете? Просто хочется в этой связи спросить: а вы чего хотели? Как еще поступают с теми, кто позволяет вытирать о себя ноги?" — заявил Путин 15 декабря во время заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.Пользователи портала согласились со словами российского лидера."ЕС не терпится подставить лицо Соединенным Штатам, чтобы те вытерли о него свои ноги", — пишет Следующий выстрел."Путин замечательно описал ЕС. Европейский союз — это половой коврик Америки", — отметил Колибри в Цзючжоу."Эти слова также относятся ко всем, у кого есть иллюзии относительно Соединенных Штатов!" — считает пб душа."В конечном итоге Украина будет драться до последнего украинца за США, а Евросоюз потратит ради них последний евро", — подытожил Осенние плоды цивилизации.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ. Также США и страны ЕС столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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https://ria.ru/20221216/bayden-1839104986.html

европа

сша

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китай

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владимир путин, европа, сша, россия, евросоюз, в мире, китай