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"Замечательно описал". Китайцы восхитились словами Путина о Европе - РИА Новости, 16.12.2022
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"Замечательно описал". Китайцы восхитились словами Путина о Европе
"Замечательно описал". Китайцы восхитились словами Путина о Европе - РИА Новости, 16.12.2022
"Замечательно описал". Китайцы восхитились словами Путина о Европе
Читатели китайской газеты "Гуанча" поддержали высказывание президента России Владимира Путина про отношения США и Европы. РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T14:32
2022-12-16T16:48
владимир путин
европа
сша
россия
евросоюз
в мире
китай
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Читатели китайской газеты "Гуанча" поддержали высказывание президента России Владимира Путина про отношения США и Европы."Сегодня уже сами власти Евросоюза говорят о том, что политика его главного партнера — Соединенных Штатов — прямо ведет к деиндустриализации Европы. Даже пытаются предъявить какие-то счета по этому поводу своему американскому сюзерену. Порой в их заявлениях даже звучат слова обиды, почему вы с нами так поступаете? Просто хочется в этой связи спросить: а вы чего хотели? Как еще поступают с теми, кто позволяет вытирать о себя ноги?" — заявил Путин 15 декабря во время заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.Пользователи портала согласились со словами российского лидера."ЕС не терпится подставить лицо Соединенным Штатам, чтобы те вытерли о него свои ноги", — пишет Следующий выстрел."Путин замечательно описал ЕС. Европейский союз — это половой коврик Америки", — отметил Колибри в Цзючжоу."Эти слова также относятся ко всем, у кого есть иллюзии относительно Соединенных Штатов!" — считает пб душа."В конечном итоге Украина будет драться до последнего украинца за США, а Евросоюз потратит ради них последний евро", — подытожил Осенние плоды цивилизации.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ. Также США и страны ЕС столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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владимир путин, европа, сша, россия, евросоюз, в мире, китай
Владимир Путин, Европа, США, Россия, Евросоюз, В мире, Китай
14:32 16.12.2022 (обновлено: 16:48 16.12.2022)
 
"Замечательно описал". Китайцы восхитились словами Путина о Европе

Читатели "Гуаньча" заявили, что слова Путина о США и Европе прекрасно описали их отношения

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов на саммите стран — участниц Евразийского экономического союза в Бишкеке
Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов на саммите стран — участниц Евразийского экономического союза в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов на саммите стран — участниц Евразийского экономического союза в Бишкеке. Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Читатели китайской газеты "Гуанча" поддержали высказывание президента России Владимира Путина про отношения США и Европы.
"Сегодня уже сами власти Евросоюза говорят о том, что политика его главного партнера — Соединенных Штатов — прямо ведет к деиндустриализации Европы. Даже пытаются предъявить какие-то счета по этому поводу своему американскому сюзерену. Порой в их заявлениях даже звучат слова обиды, почему вы с нами так поступаете? Просто хочется в этой связи спросить: а вы чего хотели? Как еще поступают с теми, кто позволяет вытирать о себя ноги?" — заявил Путин 15 декабря во время заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
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Пользователи портала согласились со словами российского лидера.

"Восхищаюсь тем, как Путин умеет говорить! Он словно метает дротики и стилеты, и каждый из них попадает прямо в кость", — прокомментировал Аган.

"ЕС не терпится подставить лицо Соединенным Штатам, чтобы те вытерли о него свои ноги", — пишет Следующий выстрел.
"Путин замечательно описал ЕС. Европейский союз — это половой коврик Америки", — отметил Колибри в Цзючжоу.

"Эта метафора очень близка к правде. На самом деле американские хулиганы отвечают за гадости, а европейцы — за подтирание за ними", — согласился Свирепый ветер и дожди на побережье.

"Эти слова также относятся ко всем, у кого есть иллюзии относительно Соединенных Штатов!" — считает пб душа.
"В конечном итоге Украина будет драться до последнего украинца за США, а Евросоюз потратит ради них последний евро", — подытожил Осенние плоды цивилизации.
Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ. Также США и страны ЕС столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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