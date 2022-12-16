https://ria.ru/20221216/putin-1839119613.html

Путин провел телефонный разговор с Моди

Путин провел телефонный разговор с Моди - РИА Новости, 16.12.2022

Путин провел телефонный разговор с Моди

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T12:48

2022-12-16T12:48

2022-12-16T14:41

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Собеседники выразили удовлетворение высоким уровнем сотрудничества между двумя странами, которое развивается на принципах особо привилегированного стратегического партнерства.Путин и Моди подробно обсудили перспективы практической кооперации в таких сферах, как взаимные инвестиции, энергетика, сельское хозяйство, транспорт и логистика.Также лидеры двух стран отметили важность продолжения тесной координации с учетом председательства Индии в G20 и ШОС.В декабре Путин уже провел несколько телефонных разговоров с иностранными лидерами. Так, в понедельник глава государства беседовал с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. На прошлой неделе Путин созванивался с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и главой ОАЭ Мухаммедом Аль Нахайяном. Кроме того, в начале месяца российский лидер провел телефонные разговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

https://ria.ru/20221027/modi-1827350721.html

https://ria.ru/20221027/putin-1827345036.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

индия, россия, политика, нарендра моди, владимир путин