12:48 16.12.2022 (обновлено: 14:41 16.12.2022)
Путин провел телефонный разговор с Моди
Президент Путин провел телефонный разговор с премьером Индии Моди
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"По просьбе Нарендры Моди Владимир Путин дал принципиальные оценки в контексте проводимой Россией линии на украинском направлении", — добавили в пресс-службе Кремля.
Собеседники выразили удовлетворение высоким уровнем сотрудничества между двумя странами, которое развивается на принципах особо привилегированного стратегического партнерства.
Путин и Моди подробно обсудили перспективы практической кооперации в таких сферах, как взаимные инвестиции, энергетика, сельское хозяйство, транспорт и логистика.
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Также лидеры двух стран отметили важность продолжения тесной координации с учетом председательства Индии в G20 и ШОС.
В декабре Путин уже провел несколько телефонных разговоров с иностранными лидерами. Так, в понедельник глава государства беседовал с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. На прошлой неделе Путин созванивался с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и главой ОАЭ Мухаммедом Аль Нахайяном. Кроме того, в начале месяца российский лидер провел телефонные разговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и канцлером ФРГ Олафом Шольцем.
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