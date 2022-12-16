Рейтинг@Mail.ru
Путин провел телефонный разговор с Моди - РИА Новости, 16.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221216/putin-1839119613.html
Путин провел телефонный разговор с Моди
Путин провел телефонный разговор с Моди - РИА Новости, 16.12.2022
Путин провел телефонный разговор с Моди
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T12:48
2022-12-16T14:41
индия
россия
политика
нарендра моди
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/05/1781964622_0:0:2865:1611_1920x0_80_0_0_4feb3e400f54d7803e7e3ab6645fdb1f.jpg
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Собеседники выразили удовлетворение высоким уровнем сотрудничества между двумя странами, которое развивается на принципах особо привилегированного стратегического партнерства.Путин и Моди подробно обсудили перспективы практической кооперации в таких сферах, как взаимные инвестиции, энергетика, сельское хозяйство, транспорт и логистика.Также лидеры двух стран отметили важность продолжения тесной координации с учетом председательства Индии в G20 и ШОС.В декабре Путин уже провел несколько телефонных разговоров с иностранными лидерами. Так, в понедельник глава государства беседовал с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. На прошлой неделе Путин созванивался с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и главой ОАЭ Мухаммедом Аль Нахайяном. Кроме того, в начале месяца российский лидер провел телефонные разговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и канцлером ФРГ Олафом Шольцем.
https://ria.ru/20221027/modi-1827350721.html
https://ria.ru/20221027/putin-1827345036.html
индия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760541537_0:0:2704:2028_1920x0_80_0_0_8b313b8315e6f813585b61d0096fb959.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
индия, россия, политика, нарендра моди, владимир путин
Индия, Россия, Политика, Нарендра Моди, Владимир Путин
12:48 16.12.2022 (обновлено: 14:41 16.12.2022)
 
Путин провел телефонный разговор с Моди

Президент Путин провел телефонный разговор с премьером Индии Моди

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"По просьбе Нарендры Моди Владимир Путин дал принципиальные оценки в контексте проводимой Россией линии на украинском направлении", — добавили в пресс-службе Кремля.

Собеседники выразили удовлетворение высоким уровнем сотрудничества между двумя странами, которое развивается на принципах особо привилегированного стратегического партнерства.
Путин и Моди подробно обсудили перспективы практической кооперации в таких сферах, как взаимные инвестиции, энергетика, сельское хозяйство, транспорт и логистика.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
27 октября, 20:10
Путин сравнил премьера Индии Моди с ледоколом
Также лидеры двух стран отметили важность продолжения тесной координации с учетом председательства Индии в G20 и ШОС.
В декабре Путин уже провел несколько телефонных разговоров с иностранными лидерами. Так, в понедельник глава государства беседовал с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. На прошлой неделе Путин созванивался с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и главой ОАЭ Мухаммедом Аль Нахайяном. Кроме того, в начале месяца российский лидер провел телефонные разговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и канцлером ФРГ Олафом Шольцем.
Президент РФ Владимир Путин на заседании XIX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
27 октября, 19:53
Путин: никаких сложных вопросов у России с Индией не было
 
ИндияРоссияПолитикаНарендра МодиВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала