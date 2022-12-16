https://ria.ru/20221216/putin-1839119068.html

Путин поздравит сотрудников органов безопасности с праздником

Путин поздравит сотрудников органов безопасности с праздником - РИА Новости, 16.12.2022

Путин поздравит сотрудников органов безопасности с праздником

Президент РФ Владимир Путин традиционно поздравит сотрудников органов безопасности в день их профессионального праздника, который отмечается 20 декабря, сообщил РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T12:47

2022-12-16T12:47

2022-12-16T12:57

владимир путин

безопасность

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин традиционно поздравит сотрудников органов безопасности в день их профессионального праздника, который отмечается 20 декабря, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков."Традиционно президент поздравляет сотрудников органов безопасности", - сказал он журналистам.

https://ria.ru/20221215/putin-1838945869.html

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, безопасность, россия, дмитрий песков