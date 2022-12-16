https://ria.ru/20221216/putin-1839119068.html
Путин поздравит сотрудников органов безопасности с праздником
Путин поздравит сотрудников органов безопасности с праздником - РИА Новости, 16.12.2022
Путин поздравит сотрудников органов безопасности с праздником
Президент РФ Владимир Путин традиционно поздравит сотрудников органов безопасности в день их профессионального праздника, который отмечается 20 декабря, сообщил РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T12:47
2022-12-16T12:47
2022-12-16T12:57
владимир путин
безопасность
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин традиционно поздравит сотрудников органов безопасности в день их профессионального праздника, который отмечается 20 декабря, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков."Традиционно президент поздравляет сотрудников органов безопасности", - сказал он журналистам.
https://ria.ru/20221215/putin-1838945869.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, безопасность, россия, дмитрий песков
Владимир Путин, Безопасность, Россия, Дмитрий Песков
12:47 16.12.2022 (обновлено: 12:57 16.12.2022)
Путин поздравит сотрудников органов безопасности с праздником
Путин поздравит сотрудников органов безопасности с их профессиональным праздником