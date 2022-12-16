https://ria.ru/20221216/putin-1839102646.html

Путин 19 декабря посетит Белоруссию

Путин 19 декабря посетит Белоруссию - РИА Новости, 16.12.2022

Путин 19 декабря посетит Белоруссию

Президент России Владимир Путин посетит Белоруссию 19 декабря с рабочим визитом, обсудит стратегическое партнерство и интеграцию, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T12:07

2022-12-16T12:07

2022-12-16T12:15

владимир путин

белоруссия

россия

александр лукашенко

в мире

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин посетит Белоруссию 19 декабря с рабочим визитом, обсудит стратегическое партнерство и интеграцию, сообщает пресс-служба Кремля."По приглашению президента Республики Беларусь Александра Лукашенко президент РФ Владимир Путин посетит Белоруссию 19 декабря с рабочим визитом. В ходе переговоров планируется обсудить ключевые вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества с акцентом на интеграционное взаимодействие в рамках Союзного государства, а также актуальные темы международной и региональной повестки дня", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221216/sovbez-1839098699.html

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Владимир Лаврентьев

владимир путин, белоруссия, россия, александр лукашенко, в мире