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Путин 19 декабря посетит Белоруссию - РИА Новости, 16.12.2022
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Путин 19 декабря посетит Белоруссию
Путин 19 декабря посетит Белоруссию - РИА Новости, 16.12.2022
Путин 19 декабря посетит Белоруссию
Президент России Владимир Путин посетит Белоруссию 19 декабря с рабочим визитом, обсудит стратегическое партнерство и интеграцию, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T12:07
2022-12-16T12:15
владимир путин
белоруссия
россия
александр лукашенко
в мире
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин посетит Белоруссию 19 декабря с рабочим визитом, обсудит стратегическое партнерство и интеграцию, сообщает пресс-служба Кремля."По приглашению президента Республики Беларусь Александра Лукашенко президент РФ Владимир Путин посетит Белоруссию 19 декабря с рабочим визитом. В ходе переговоров планируется обсудить ключевые вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества с акцентом на интеграционное взаимодействие в рамках Союзного государства, а также актуальные темы международной и региональной повестки дня", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221216/sovbez-1839098699.html
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владимир путин, белоруссия, россия, александр лукашенко, в мире
Владимир Путин, Белоруссия, Россия, Александр Лукашенко, В мире
12:07 16.12.2022 (обновлено: 12:15 16.12.2022)
 
Путин 19 декабря посетит Белоруссию

Путин посетит Белоруссию 19 декабря и обсудит стратегическое партнерство и интеграцию

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин посетит Белоруссию 19 декабря с рабочим визитом, обсудит стратегическое партнерство и интеграцию, сообщает пресс-служба Кремля.
"По приглашению президента Республики Беларусь Александра Лукашенко президент РФ Владимир Путин посетит Белоруссию 19 декабря с рабочим визитом. В ходе переговоров планируется обсудить ключевые вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества с акцентом на интеграционное взаимодействие в рамках Союзного государства, а также актуальные темы международной и региональной повестки дня", - говорится в сообщении.
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