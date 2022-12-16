https://ria.ru/20221216/putin-1839102646.html
Путин 19 декабря посетит Белоруссию
Путин 19 декабря посетит Белоруссию - РИА Новости, 16.12.2022
Путин 19 декабря посетит Белоруссию
Президент России Владимир Путин посетит Белоруссию 19 декабря с рабочим визитом, обсудит стратегическое партнерство и интеграцию, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T12:07
2022-12-16T12:07
2022-12-16T12:15
владимир путин
белоруссия
россия
александр лукашенко
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/09/1837543007_196:0:3072:1618_1920x0_80_0_0_d3766ecc385721d8c0783a73e08560ab.jpg
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин посетит Белоруссию 19 декабря с рабочим визитом, обсудит стратегическое партнерство и интеграцию, сообщает пресс-служба Кремля."По приглашению президента Республики Беларусь Александра Лукашенко президент РФ Владимир Путин посетит Белоруссию 19 декабря с рабочим визитом. В ходе переговоров планируется обсудить ключевые вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества с акцентом на интеграционное взаимодействие в рамках Союзного государства, а также актуальные темы международной и региональной повестки дня", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221216/sovbez-1839098699.html
белоруссия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/09/1837543007_314:0:2822:1881_1920x0_80_0_0_18d731666175b8497efacee3a0ae09ca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, белоруссия, россия, александр лукашенко, в мире
Владимир Путин, Белоруссия, Россия, Александр Лукашенко, В мире
12:07 16.12.2022 (обновлено: 12:15 16.12.2022)
Путин 19 декабря посетит Белоруссию
Путин посетит Белоруссию 19 декабря и обсудит стратегическое партнерство и интеграцию