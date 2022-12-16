https://ria.ru/20221216/proekt-1839228367.html

В проект КМСП "Фермерский островок" вошли супермаркеты "Перекресток"

В проект КМСП "Фермерский островок" вошли супермаркеты "Перекресток" - РИА Новости, 16.12.2022

В проект КМСП "Фермерский островок" вошли супермаркеты "Перекресток"

Супермаркеты "Прекрёсток" присоединились к проекту Корпорации МСП (КМСП) "Фермерский островок", первая точка сбыта фермерской продукции на территории магазинов... РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T16:27

2022-12-16T16:27

2022-12-16T16:27

корпорация мсп

россия

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Супермаркеты "Прекрёсток" присоединились к проекту Корпорации МСП (КМСП) "Фермерский островок", первая точка сбыта фермерской продукции на территории магазинов сети была открыта в Сургуте, сообщает пресс-служба КМСП."Островок" в сургутском "Перекрестке" стал вторым по счету в этом городе - первый работает на территории "Пятерочки". Также 16 декабря открылся "Фермерский островок" в Нижневартовске. Новые островки выдержаны в строгом стиле, но с элементами местного колорита. На стенах присутствуют характерные для Севера изображения оленей, рыб, фрагментов тайги.Предлагаемый ассортимент: свежая рыба, готовые блюда и полуфабрикаты из мяса, включая традиционную для Югры оленину, салаты, грибы, кулинарные изделия из дикоросов, важнейший источник витаминов в условиях зимнего недостатка солнца – микрозелень, разнообразная молочная продукция."Отрадно видеть, что земля Ханты-Мансийского автономного округа богата продуктами питания, возделываемыми и добываемыми в столь суровом климате удивительно трудолюбивыми людьми. Наша задача – кратчайшим путём подать плоды их труда к столу потребителя, минуя длинные цепочки поставок", - сказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.Проект реализуется Корпорацией МСП при поддержке правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры."Теперь у жителей Югры появляется дополнительная возможность купить свежие местные продукты независимо от времени года. В отличие от ярмарок, "Фермерские островки" открыты ежедневно, в любое время года", – отметил директор департамента экономического развития, заместитель губернатора ХМАО Роман Генкель.В настоящее время при поддержке Корпорации МСП организовано 24 "Фермерских островка", поставщиками которых стали более 250 малых производителей пищевой и сельскохозяйственной продукции из 17 регионов: Новосибирской, Омской, Ивановской, Нижегородской, Ярославской, Владимирской, Ростовской, Смоленской, Курганской и Волгоградской областях, республиках Башкортостан, Татарстан и Крым, а также в Удмуртской, Чувашской Республиках, ХМАО и Краснодарском крае."Фермерские островки" развиваются в соответствии с нацпроектом по поддержке малого и среднего бизнеса, который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

https://ria.ru/20221215/podderzhka-1838808693.html

https://ria.ru/20221215/msp-1838665633.html

россия

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

корпорация мсп, россия