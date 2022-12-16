https://ria.ru/20221216/probki-1839053112.html

В Москве в пятницу вечером ожидают девятибалльные пробки

В Москве в пятницу вечером ожидают девятибалльные пробки - РИА Новости, 16.12.2022

В Москве в пятницу вечером ожидают девятибалльные пробки

Пробки до девяти баллов прогнозируются вечером в Москве, рекомендуется пользоваться общественным транспортом, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T08:06

2022-12-16T08:06

2022-12-16T08:07

общество

москва

центр организации дорожного движения (цодд)

россия

авто

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Пробки до девяти баллов прогнозируются вечером в Москве, рекомендуется пользоваться общественным транспортом, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."Cегодня, по данным ЦОДД, вечером ожидаем до девяти баллов... В вечерний час пик для поездок по городу рекомендуем пользоваться общественным транспортом - так вы точно сэкономите время", - говорится в сообщении.Добавляется, что движение будет местами затруднено - в основном в центре, на Садовом кольце, ТТК и МКАД.

https://ria.ru/20221215/delo-1839028393.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, центр организации дорожного движения (цодд), россия, авто