https://ria.ru/20221216/probki-1839053112.html
В Москве в пятницу вечером ожидают девятибалльные пробки
В Москве в пятницу вечером ожидают девятибалльные пробки - РИА Новости, 16.12.2022
В Москве в пятницу вечером ожидают девятибалльные пробки
Пробки до девяти баллов прогнозируются вечером в Москве, рекомендуется пользоваться общественным транспортом, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T08:06
2022-12-16T08:06
2022-12-16T08:07
общество
москва
центр организации дорожного движения (цодд)
россия
авто
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Пробки до девяти баллов прогнозируются вечером в Москве, рекомендуется пользоваться общественным транспортом, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."Cегодня, по данным ЦОДД, вечером ожидаем до девяти баллов... В вечерний час пик для поездок по городу рекомендуем пользоваться общественным транспортом - так вы точно сэкономите время", - говорится в сообщении.Добавляется, что движение будет местами затруднено - в основном в центре, на Садовом кольце, ТТК и МКАД.
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общество, москва, центр организации дорожного движения (цодд), россия, авто
Общество, Москва, Центр организации дорожного движения (ЦОДД), Россия, Авто
08:06 16.12.2022 (обновлено: 08:07 16.12.2022)
В Москве в пятницу вечером ожидают девятибалльные пробки
ЦОДД: в Москве вечером пятницу прогнозируются пробки до девяти баллов