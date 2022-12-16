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Большинство российских банков вышли на прибыль, отметила Набиуллина
Большинство российских банков вышли на прибыль, отметила Набиуллина - РИА Новости, 16.12.2022
Большинство российских банков вышли на прибыль, отметила Набиуллина
Большинство российских банков уже вышли на прибыль, выход на прибыль всего сектора ожидается в 2023 году, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T16:03
2022-12-16T16:03
2022-12-16T16:05
экономика
россия
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Большинство российских банков уже вышли на прибыль, выход на прибыль всего сектора ожидается в 2023 году, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина."Что касается финансового результата за 2022 год, сейчас конкретные оценки давать не буду, это преждевременно, но могу сказать, что банковский сектор сократил убытки по сравнению с тем, что было на середину лета. Многие банки вышли на прибыльность, большинство банков вышло на прибыльность. Поэтому мы ожидаем, что в 2023 году банковский сектор будет прибыльным", - сказала она на пресс-конференции.
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экономика, россия, эльвира набиуллина
Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина
16:03 16.12.2022 (обновлено: 16:05 16.12.2022)
Большинство российских банков вышли на прибыль, отметила Набиуллина
Набиуллина заявила, что выход на прибыль всего банковского сектора ожидают в 2023 году