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ВСУ за сутки потеряли в ЛНР до 50 человек и технику
ВСУ за сутки потеряли в ЛНР до 50 человек и технику - РИА Новости, 16.12.2022
ВСУ за сутки потеряли в ЛНР до 50 человек и технику
Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 50 человек, один танк, три бронетранспортера и два БПЛА, сообщила в пятницу Народная милиция ЛНР. РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T10:27
2022-12-16T10:27
2022-12-16T10:27
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
россия
вооруженные силы украины
украина
народная милиция лнр
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ЛУГАНСК, 16 дек – РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 50 человек, один танк, три бронетранспортера и два БПЛА, сообщила в пятницу Народная милиция ЛНР."За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 50 человек личного состава, один танк, три бронетранспортера, два беспилотных летательных аппарата и 14 единиц специальной автомобильной техники", - отмечается в Telegram-канале ведомства.В четверг Народная милиция сообщала, что украинские войска за сутки потеряли до 45 человек, два бронетранспортера, три артиллерийские установки и беспилотник.
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Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Народная милиция ЛНР
ВСУ за сутки потеряли в ЛНР до 50 человек и технику
Народная милиция ЛНР: ВСУ за сутки потеряли до 50 человек, танк и три бронетранспортера