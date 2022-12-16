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В Полтаве нет энергоснабжения - РИА Новости, 16.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221216/poltava-1839077614.html
В Полтаве нет энергоснабжения
В Полтаве нет энергоснабжения - РИА Новости, 16.12.2022
В Полтаве нет энергоснабжения
Глава Полтавского городского совета Александр Мамай сообщил, что город полностью обесточен. РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T10:36
2022-12-16T11:49
специальная военная операция на украине
полтава
в мире
александр мамай
украина
харьковская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Глава Полтавского городского совета Александр Мамай сообщил, что город полностью обесточен."Полтава без электроэнергии. Пока мы остаемся без электроснабжения. Выключите все электроприборы", - написал Мамай в своем Telegram-канале.Позже глава горсовета сообщил, что все больницы в городе подключены к генераторам и работают "в штатном режиме". По его словам, также подключили роддом к альтернативным источникам энергии.В пятницу утром воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Украинский "5 канал" сообщал о взрывах в Киевской и Харьковской областях.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20221216/kharkov-1839076535.html
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полтава, в мире, александр мамай, украина, харьковская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Полтава, В мире, Александр Мамай, Украина, Харьковская область, Вооруженные силы РФ
10:36 16.12.2022 (обновлено: 11:49 16.12.2022)
 
В Полтаве нет энергоснабжения

Власти Полтавы сообщили, что город полностью обесточен

© Fotolia / sean824Линии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© Fotolia / sean824
Линии электропередачи . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Глава Полтавского городского совета Александр Мамай сообщил, что город полностью обесточен.
"Полтава без электроэнергии. Пока мы остаемся без электроснабжения. Выключите все электроприборы", - написал Мамай в своем Telegram-канале.
Люди толпятся на станции метро в Харькове - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
10:31Специальная военная операция на Украине
Харьков полностью обесточен
Позже глава горсовета сообщил, что все больницы в городе подключены к генераторам и работают "в штатном режиме". По его словам, также подключили роддом к альтернативным источникам энергии.
В пятницу утром воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Украинский "5 канал" сообщал о взрывах в Киевской и Харьковской областях.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Залповый пуск четырех крылатых ракет Калибр с фрегата Черноморского флота из акватории Черного моря - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
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Специальная военная операция на УкраинеПолтаваВ миреАлександр МамайУкраинаХарьковская областьВооруженные силы РФ
 
 
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