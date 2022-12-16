https://ria.ru/20221216/poltava-1839077614.html

В Полтаве нет энергоснабжения

В Полтаве нет энергоснабжения - РИА Новости, 16.12.2022

В Полтаве нет энергоснабжения

Глава Полтавского городского совета Александр Мамай сообщил, что город полностью обесточен. РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T10:36

2022-12-16T10:36

2022-12-16T11:49

специальная военная операция на украине

полтава

в мире

александр мамай

украина

харьковская область

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Глава Полтавского городского совета Александр Мамай сообщил, что город полностью обесточен."Полтава без электроэнергии. Пока мы остаемся без электроснабжения. Выключите все электроприборы", - написал Мамай в своем Telegram-канале.Позже глава горсовета сообщил, что все больницы в городе подключены к генераторам и работают "в штатном режиме". По его словам, также подключили роддом к альтернативным источникам энергии.В пятницу утром воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Украинский "5 канал" сообщал о взрывах в Киевской и Харьковской областях.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20221216/kharkov-1839076535.html

https://ria.ru/20221216/ukraina-1839073505.html

полтава

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харьковская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

полтава, в мире, александр мамай, украина, харьковская область, вооруженные силы рф