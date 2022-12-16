https://ria.ru/20221216/pokushenie-1839183998.html
Теракт, в котором пострадал глава Русского дома в ЦАР, произошел в его доме
Теракт, в котором пострадал глава Русского дома в ЦАР, произошел в его доме - РИА Новости, 16.12.2022
Теракт, в котором пострадал глава Русского дома в ЦАР, произошел в его доме
Гендиректор "Русского дома" в Центральноафриканской республике (ЦАР) Дмитрий Сытый, на которого совершено покушение, ранее уже обращался в местную полицию,... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T14:54
2022-12-16T14:54
2022-12-16T17:33
в мире
цар
россия
банги
покушение на главу русского дома в цар
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БАНГИ, 16 дек – РИА Новости. Гендиректор "Русского дома" в Центральноафриканской республике (ЦАР) Дмитрий Сытый, на которого совершено покушение, ранее уже обращался в местную полицию, сообщил РИА Новости глава полиции ЦАР Бьенвеню Зокуэ.Сытый госпитализирован в Банги после покушения в пятницу утром: взорвалась отправленная ему посылка."Ранее он получил первую посылку, и когда он ее открыл, там были угрозы. И он связался со мной, чтобы я мог ему помочь установить личность того, кто ее отправил", - сказал Зокуэ.В дипмиссии РФ в Центральноафриканской республике подчеркнули, что глава "Русского дома" живёт за пределами посольства и получил посылку через службу международной доставки."Взрыв у него дома был, он живёт за пределами посольства. Он пошёл, получил её, видимо, в DHL, принёс домой и открыл самостоятельно", - отметил собеседник агентства.
https://ria.ru/20221216/pokushenie-1839176445.html
https://ria.ru/20221216/tsar-1839150766.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, цар, россия, банги, покушение на главу русского дома в цар
В мире, ЦАР, Россия, Банги, Покушение на главу Русского дома в ЦАР
14:54 16.12.2022 (обновлено: 17:33 16.12.2022)
Теракт, в котором пострадал глава Русского дома в ЦАР, произошел в его доме
Покушение на главу Русского дома в ЦАР произошло не в посольстве, а в его доме
БАНГИ, 16 дек – РИА Новости. Гендиректор "Русского дома" в Центральноафриканской республике (ЦАР) Дмитрий Сытый, на которого совершено покушение, ранее уже обращался в местную полицию, сообщил РИА Новости глава полиции ЦАР Бьенвеню Зокуэ.
Сытый госпитализирован в Банги
после покушения в пятницу утром: взорвалась отправленная ему посылка.
"Ранее он получил первую посылку, и когда он ее открыл, там были угрозы. И он связался со мной, чтобы я мог ему помочь установить личность того, кто ее отправил", - сказал Зокуэ.
В дипмиссии РФ в Центральноафриканской республике подчеркнули, что глава "Русского дома" живёт за пределами посольства и получил посылку через службу международной доставки.
"Взрыв у него дома был, он живёт за пределами посольства. Он пошёл, получил её, видимо, в DHL, принёс домой и открыл самостоятельно", - отметил собеседник агентства.