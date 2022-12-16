https://ria.ru/20221216/podarok-1839241190.html

Удар Киева. Британцев шокировал взрыв украинского подарка польской полиции

Удар Киева. Британцев шокировал взрыв украинского подарка польской полиции - РИА Новости, 16.12.2022

Удар Киева. Британцев шокировал взрыв украинского подарка польской полиции

Читатели Daily Mail высказались о взрыве подарка, полученного комендантом польской полиции во время визита на Украину. РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T16:55

2022-12-16T16:55

2022-12-16T17:06

в мире

владимир зеленский

анджей дуда

джо байден

украина

польша

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Читатели Daily Mail высказались о взрыве подарка, полученного комендантом польской полиции во время визита на Украину."Очередной удар Украины по Польше", — считает Theoaktree."Уже успели обвинить Россию?" — поинтересовался один из участников беседы."Предположу, что Киев знает о планах польских "союзников" по захвату Западной Украины", — считает ListeriaPenguin."Похоже, теперь все полностью вышло из-под контроля!" — уверен Daniel29680."С такими друзьями и враги не нужны", — заметили в комментариях.Ранее польская полиция сообщила о взрыве в кабинете главного коменданта подарка, полученного им во время визита на Украину 11-12 декабря. По данным правоохранительных органов, в результате взрыва он получил легкие травмы и находится в госпитале. Варшава обратилась к Киеву с просьбой дать соответствующие разъяснения.Вечером 15 ноября на территорию Польши вблизи границы с Украиной упали ракеты. Погибли два человека. Президент Польши Анджей Дуда назвал высокой вероятность того, что снаряды принадлежали ВСУ.Украинский лидер Владимир Зеленский, комментируя инцидент, заявил, что речь идет о российских ракетах. Он обвинил Москву в "нападении на Польшу" и назвал произошедшее эскалацией. Однако президент США Джо Байден в ответ на слова Зеленского отметил, что они не могут служить доказательством непричастности Киева к ЧП.По заявлению Минобороны России, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют отношения к российским средствам поражения.

https://ria.ru/20221212/posylka-1838036223.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221215/polsha-1838997763.html

украина

польша

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в мире, владимир зеленский, анджей дуда, джо байден, украина, польша