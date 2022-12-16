16:55 16.12.2022 (обновлено: 17:06 16.12.2022)
Удар Киева. Британцев шокировал взрыв украинского подарка польской полиции
Читатели DM назвали взрыв украинского подарка польской полиции ударом Киева по Варшаве
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкСотрудники полиции на одной из улиц в Варшаве
Сотрудники полиции на одной из улиц в Варшаве. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Читатели Daily Mail высказались о взрыве подарка, полученного комендантом польской полиции во время визита на Украину.
"Сначала они "случайно" бомбят Польшу, а теперь еще и это", — возмутился EtCetera2022.
"Очередной удар Украины по Польше", — считает Theoaktree.
"Уже успели обвинить Россию?" — поинтересовался один из участников беседы.
"Предположу, что Киев знает о планах польских "союзников" по захвату Западной Украины", — считает ListeriaPenguin.
"Похоже, теперь все полностью вышло из-под контроля!" — уверен Daniel29680.
"С такими друзьями и враги не нужны", — заметили в комментариях.
12 декабря, 13:13В посольство Украины в Греции пришла окровавленная посылка
Ранее польская полиция сообщила о взрыве в кабинете главного коменданта подарка, полученного им во время визита на Украину 11-12 декабря. По данным правоохранительных органов, в результате взрыва он получил легкие травмы и находится в госпитале. Варшава обратилась к Киеву с просьбой дать соответствующие разъяснения.
Вечером 15 ноября на территорию Польши вблизи границы с Украиной упали ракеты. Погибли два человека. Президент Польши Анджей Дуда назвал высокой вероятность того, что снаряды принадлежали ВСУ.
Украинский лидер Владимир Зеленский, комментируя инцидент, заявил, что речь идет о российских ракетах. Он обвинил Москву в "нападении на Польшу" и назвал произошедшее эскалацией. Однако президент США Джо Байден в ответ на слова Зеленского отметил, что они не могут служить доказательством непричастности Киева к ЧП.
По заявлению Минобороны России, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют отношения к российским средствам поражения.