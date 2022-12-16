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Удар Киева. Британцев шокировал взрыв украинского подарка польской полиции - РИА Новости, 16.12.2022
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Удар Киева. Британцев шокировал взрыв украинского подарка польской полиции
Удар Киева. Британцев шокировал взрыв украинского подарка польской полиции - РИА Новости, 16.12.2022
Удар Киева. Британцев шокировал взрыв украинского подарка польской полиции
Читатели Daily Mail высказались о взрыве подарка, полученного комендантом польской полиции во время визита на Украину. РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T16:55
2022-12-16T17:06
в мире
владимир зеленский
анджей дуда
джо байден
украина
польша
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Читатели Daily Mail высказались о взрыве подарка, полученного комендантом польской полиции во время визита на Украину."Очередной удар Украины по Польше", — считает Theoaktree."Уже успели обвинить Россию?" — поинтересовался один из участников беседы."Предположу, что Киев знает о планах польских "союзников" по захвату Западной Украины", — считает ListeriaPenguin."Похоже, теперь все полностью вышло из-под контроля!" — уверен Daniel29680."С такими друзьями и враги не нужны", — заметили в комментариях.Ранее польская полиция сообщила о взрыве в кабинете главного коменданта подарка, полученного им во время визита на Украину 11-12 декабря. По данным правоохранительных органов, в результате взрыва он получил легкие травмы и находится в госпитале. Варшава обратилась к Киеву с просьбой дать соответствующие разъяснения.Вечером 15 ноября на территорию Польши вблизи границы с Украиной упали ракеты. Погибли два человека. Президент Польши Анджей Дуда назвал высокой вероятность того, что снаряды принадлежали ВСУ.Украинский лидер Владимир Зеленский, комментируя инцидент, заявил, что речь идет о российских ракетах. Он обвинил Москву в "нападении на Польшу" и назвал произошедшее эскалацией. Однако президент США Джо Байден в ответ на слова Зеленского отметил, что они не могут служить доказательством непричастности Киева к ЧП.По заявлению Минобороны России, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют отношения к российским средствам поражения.
https://ria.ru/20221212/posylka-1838036223.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221215/polsha-1838997763.html
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в мире, владимир зеленский, анджей дуда, джо байден, украина, польша
В мире, Владимир Зеленский, Анджей Дуда, Джо Байден, Украина, Польша
16:55 16.12.2022 (обновлено: 17:06 16.12.2022)
 
Удар Киева. Британцев шокировал взрыв украинского подарка польской полиции

Читатели DM назвали взрыв украинского подарка польской полиции ударом Киева по Варшаве

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкСотрудники полиции на одной из улиц в Варшаве
Сотрудники полиции на одной из улиц в Варшаве - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Сотрудники полиции на одной из улиц в Варшаве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Читатели Daily Mail высказались о взрыве подарка, полученного комендантом польской полиции во время визита на Украину.
"Сначала они "случайно" бомбят Польшу, а теперь еще и это", — возмутился EtCetera2022.
"Очередной удар Украины по Польше", — считает Theoaktree.
"Уже успели обвинить Россию?" — поинтересовался один из участников беседы.
"Предположу, что Киев знает о планах польских "союзников" по захвату Западной Украины", — считает ListeriaPenguin.
"Похоже, теперь все полностью вышло из-под контроля!" — уверен Daniel29680.
"С такими друзьями и враги не нужны", — заметили в комментариях.
Автомобиль полиции Греции - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
12 декабря, 13:13
В посольство Украины в Греции пришла окровавленная посылка
Ранее польская полиция сообщила о взрыве в кабинете главного коменданта подарка, полученного им во время визита на Украину 11-12 декабря. По данным правоохранительных органов, в результате взрыва он получил легкие травмы и находится в госпитале. Варшава обратилась к Киеву с просьбой дать соответствующие разъяснения.
Вечером 15 ноября на территорию Польши вблизи границы с Украиной упали ракеты. Погибли два человека. Президент Польши Анджей Дуда назвал высокой вероятность того, что снаряды принадлежали ВСУ.
Украинский лидер Владимир Зеленский, комментируя инцидент, заявил, что речь идет о российских ракетах. Он обвинил Москву в "нападении на Польшу" и назвал произошедшее эскалацией. Однако президент США Джо Байден в ответ на слова Зеленского отметил, что они не могут служить доказательством непричастности Киева к ЧП.
По заявлению Минобороны России, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют отношения к российским средствам поражения.
Польская полиция - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
Вчера, 19:25В мире
"Играли в помещении": источник о причинах взрыва в штабе польской полиции
 
В миреВладимир ЗеленскийАнджей ДудаДжо БайденУкраинаПольша
 
 
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