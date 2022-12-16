https://ria.ru/20221216/pochta-1839191221.html
Правительство выделит средства на модернизацию "Почты России" в селах
Правительство выделит средства на модернизацию "Почты России" в селах - РИА Новости, 16.12.2022
Правительство выделит средства на модернизацию "Почты России" в селах
Правительство РФ выделит 5 миллиардов рублей в 2023 году на модернизацию отделений "Почты России" в селах, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T15:03
2022-12-16T15:03
2022-12-16T15:03
экономика
михаил мишустин
россия
почта россии
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Правительство РФ выделит 5 миллиардов рублей в 2023 году на модернизацию отделений "Почты России" в селах, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "По поручению главы государства мы направим пять миллиардов рублей на эти цели в следующем году из федерального бюджета", - сказал Мишустин на совещании с правительством. По его словам, благодаря этому в тысяче почтовых отделений, которые расположены на отдаленных территориях, можно будет расширить перечень услуг для граждан, а также привести в порядок сами филиалы. Мишустин также отметил, что до конца текущего года по соответствующей программе будут модернизированы около 1200 отделений "Почты России".
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экономика, михаил мишустин, россия, почта россии
Экономика, Михаил Мишустин, Россия, Почта России
Правительство выделит средства на модернизацию "Почты России" в селах
Правительство выделит пять миллиардов рублей на улучшение отделений "Почты России" в селах
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Правительство РФ выделит 5 миллиардов рублей в 2023 году на модернизацию отделений "Почты России" в селах, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"По поручению главы государства мы направим пять миллиардов рублей на эти цели в следующем году из федерального бюджета", - сказал Мишустин на совещании с правительством.
По его словам, благодаря этому в тысяче почтовых отделений, которые расположены на отдаленных территориях, можно будет расширить перечень услуг для граждан, а также привести в порядок сами филиалы.
Мишустин также отметил, что до конца текущего года по соответствующей программе будут модернизированы около 1200 отделений "Почты России".