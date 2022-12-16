https://ria.ru/20221216/peru-1839077729.html

В Перу в столкновениях протестующих с полицией погибли семь человек

В Перу в столкновениях протестующих с полицией погибли семь человек - РИА Новости, 16.12.2022

В Перу в столкновениях протестующих с полицией погибли семь человек

Семь человек погибли, еще 52 пострадали в четверг в столкновениях между протестующими и полицией в городе Аякучо на юге Перу, следует из заявления регионального РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T10:38

2022-12-16T10:38

2022-12-16T10:38

в мире

педро кастильо

перу

аякучо (регион)

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Семь человек погибли, еще 52 пострадали в четверг в столкновениях между протестующими и полицией в городе Аякучо на юге Перу, следует из заявления регионального управления здравоохранения.Протесты в Перу начались после объявления импичмента президенту Педро Кастильо и его задержания. Манифестанты требуют досрочных президентских выборов и прекращения деятельности конгресса. В среду правительство объявило в стране чрезвычайное положение на 30 дней, которое позволяет использование вооруженных сил. В четверг власти Перу объявили пятидневный режим обязательной социальной иммобилизации в восьми регионах, наиболее пострадавших от охвативших страну массовых протестов."Региональное управление здравоохранения Аякучо продолжает обновлять информацию об ущербе здоровью, нанесенном в результате столкновений (между протестующими и полицией - ред.), произошедших 15 декабря... Сообщается о семи погибших и 52 пострадавших в результате столкновений, которые были зафиксированы сегодня (в четверг – ред.) в разных точках города", - говорится в заявлении ведомства, опубликованном в его соцсетях.Пострадавших, как сообщается, доставили в больницы.Занимавший пост президента Перу Педро Кастильо 7 декабря распустил парламент, который должен был в третий раз рассмотреть вопрос о его импичменте. Однако парламентарии все равно собрались на заседание и приняли решение об отставке Кастильо. Вооруженные силы и полиция высказались против решения Кастильо, его арестовали по обвинениям в мятеже, злоупотреблении полномочиями. Занимавшая до этого пост вице-президента Дина Болуарте принесла в конгрессе присягу главы государства и стала первой женщиной на посту президента Перу. Она предложила провести досрочные выборы президента в 2024 году, однако позднее на фоне протестов в стране допустила проведение выборов в декабре 2023 года.

https://ria.ru/20221216/kastilo-1839047068.html

https://ria.ru/20221215/protest-1838970755.html

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в мире, педро кастильо, перу, аякучо (регион)