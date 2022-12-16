https://ria.ru/20221216/persidskiy-1839049537.html
Россия договаривается о безвизовом режиме со странами Персидского залива
Россия договаривается о безвизовом режиме со странами Персидского залива - РИА Новости, 16.12.2022
Россия договаривается о безвизовом режиме со странами Персидского залива
Россия прорабатывает установление безвизового режима практически со всеми странами Персидского залива, включая Саудовскую Аравию и Бахрейн, заявил РИА Новости... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T07:11
2022-12-16T07:11
2022-12-16T14:38
в мире
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михаил богданов
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туризм
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Россия прорабатывает установление безвизового режима практически со всеми странами Персидского залива, включая Саудовскую Аравию и Бахрейн, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов."Почти со всеми странами Персидского залива прорабатывается безвиз - Бахрейн, Саудовская Аравия. У нас отношения развиваются очень хорошо, и бизнес-делегации ездят. Думаю, сработаемся", - сказал он.
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в мире, цены на нефть, михаил богданов, россия, персидский залив, саудовская аравия, новости - туризм
В мире, Цены на нефть, Михаил Богданов, Россия, Персидский залив, Саудовская Аравия, Туризм, Новости - Туризм
07:11 16.12.2022 (обновлено: 14:38 16.12.2022)
Россия договаривается о безвизовом режиме со странами Персидского залива
МИД: Россия договаривается о безвизовом режиме со всеми странами Персидского залива