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Россия договаривается о безвизовом режиме со странами Персидского залива - РИА Новости, 16.12.2022
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Туризм
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Россия договаривается о безвизовом режиме со странами Персидского залива
Россия договаривается о безвизовом режиме со странами Персидского залива - РИА Новости, 16.12.2022
Россия договаривается о безвизовом режиме со странами Персидского залива
Россия прорабатывает установление безвизового режима практически со всеми странами Персидского залива, включая Саудовскую Аравию и Бахрейн, заявил РИА Новости... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T07:11
2022-12-16T14:38
в мире
цены на нефть
михаил богданов
россия
персидский залив
саудовская аравия
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Россия прорабатывает установление безвизового режима практически со всеми странами Персидского залива, включая Саудовскую Аравию и Бахрейн, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов."Почти со всеми странами Персидского залива прорабатывается безвиз - Бахрейн, Саудовская Аравия. У нас отношения развиваются очень хорошо, и бизнес-делегации ездят. Думаю, сработаемся", - сказал он.
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в мире, цены на нефть, михаил богданов, россия, персидский залив, саудовская аравия, новости - туризм
В мире, Цены на нефть, Михаил Богданов, Россия, Персидский залив, Саудовская Аравия, Туризм, Новости - Туризм
07:11 16.12.2022 (обновлено: 14:38 16.12.2022)
 
Россия договаривается о безвизовом режиме со странами Персидского залива

МИД: Россия договаривается о безвизовом режиме со всеми странами Персидского залива

© РИА Новости / Нина ЗотинаПаспорт гражданина Российской Федерации
Паспорт гражданина Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
Паспорт гражданина Российской Федерации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Россия прорабатывает установление безвизового режима практически со всеми странами Персидского залива, включая Саудовскую Аравию и Бахрейн, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
"Почти со всеми странами Персидского залива прорабатывается безвиз - Бахрейн, Саудовская Аравия. У нас отношения развиваются очень хорошо, и бизнес-делегации ездят. Думаю, сработаемся", - сказал он.
Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
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ТуризмВ миреЦены на нефтьМихаил БогдановРоссияПерсидский заливСаудовская АравияНовости - Туризм
 
 
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