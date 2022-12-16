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Россия договаривается о безвизовом режиме со странами Персидского залива

Россия договаривается о безвизовом режиме со странами Персидского залива - РИА Новости, 16.12.2022

Россия договаривается о безвизовом режиме со странами Персидского залива

Россия прорабатывает установление безвизового режима практически со всеми странами Персидского залива, включая Саудовскую Аравию и Бахрейн, заявил РИА Новости... РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T07:11

2022-12-16T07:11

2022-12-16T14:38

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Россия прорабатывает установление безвизового режима практически со всеми странами Персидского залива, включая Саудовскую Аравию и Бахрейн, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов."Почти со всеми странами Персидского залива прорабатывается безвиз - Бахрейн, Саудовская Аравия. У нас отношения развиваются очень хорошо, и бизнес-делегации ездят. Думаю, сработаемся", - сказал он.

https://ria.ru/20221205/pozitsiya-1836531449.html

россия

персидский залив

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2022

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в мире, цены на нефть, михаил богданов, россия, персидский залив, саудовская аравия, новости - туризм