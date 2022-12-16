18:13 16.12.2022 (обновлено: 18:59 16.12.2022)
В Белом доме считают, что момент для переговоров по Украине еще не настал
Джейк Салливан заявил, что время для начала мирных переговоров по Украине еще не пришло
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Белого дома в Вашингтоне
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 16 дек - РИА Новости. Белый дом считает, что еще не настал момент для начала мирных переговоров по Украине, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
"Этот момент сейчас еще не наступил", - сообщил он на конференции в университете Карнеги, комментируя условия для начала мирных переговоров по Украине.
Салливан добавил, что США видят своей задачей обеспечить Киеву "лучшую из возможных позиций" для переговоров за счет продолжения военной помощи.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
1 декабря, 12:33Россия не просила о переговорах с Украиной, заявил Лавров