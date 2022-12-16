https://ria.ru/20221216/peregovory-1839270986.html

В Белом доме считают, что момент для переговоров по Украине еще не настал

В Белом доме считают, что момент для переговоров по Украине еще не настал - РИА Новости, 16.12.2022

В Белом доме считают, что момент для переговоров по Украине еще не настал

Белый дом считает, что еще не настал момент для начала мирных переговоров по Украине, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк... РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T18:13

2022-12-16T18:13

2022-12-16T18:59

в мире

джейк салливан

украина

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нато

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ВАШИНГТОН, 16 дек - РИА Новости. Белый дом считает, что еще не настал момент для начала мирных переговоров по Украине, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Салливан добавил, что США видят своей задачей обеспечить Киеву "лучшую из возможных позиций" для переговоров за счет продолжения военной помощи. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221201/peregovory-1835519345.html

украина

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в мире, джейк салливан, украина, сша, нато