https://ria.ru/20221216/peregovory-1839126235.html
В Кремле назвали темы переговоров Путина и Лукашенко
В Кремле назвали темы переговоров Путина и Лукашенко - РИА Новости, 16.12.2022
В Кремле назвали темы переговоров Путина и Лукашенко
Основными темами переговоров президента РФ Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко станут торгово-экономическое сотрудничество,... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T13:00
2022-12-16T13:00
2022-12-16T13:00
политика
владимир путин
александр лукашенко
россия
белоруссия
дмитрий песков
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Основными темами переговоров президента РФ Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко станут торгово-экономическое сотрудничество, интеграционная проблематика, а также региональные и международные проблемы, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он добавил, что разговор также коснется региональных и международных проблем. Ранее пресс-служба Кремля сообщала, что президент России Владимир Путин посетит Белоруссию 19 декабря с рабочим визитом, обсудит стратегическое партнерство и интеграцию.
https://ria.ru/20221216/energonositeli-1839106688.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир путин, александр лукашенко, россия, белоруссия, дмитрий песков
Политика, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Россия, Белоруссия, Дмитрий Песков
В Кремле назвали темы переговоров Путина и Лукашенко
Песков: Путин и Лукашенко обсудят торговое сотрудничество и международные проблемы