https://ria.ru/20221216/peregovory-1839126235.html

В Кремле назвали темы переговоров Путина и Лукашенко

В Кремле назвали темы переговоров Путина и Лукашенко - РИА Новости, 16.12.2022

В Кремле назвали темы переговоров Путина и Лукашенко

Основными темами переговоров президента РФ Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко станут торгово-экономическое сотрудничество,... РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T13:00

2022-12-16T13:00

2022-12-16T13:00

политика

владимир путин

александр лукашенко

россия

белоруссия

дмитрий песков

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Основными темами переговоров президента РФ Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко станут торгово-экономическое сотрудничество, интеграционная проблематика, а также региональные и международные проблемы, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он добавил, что разговор также коснется региональных и международных проблем. Ранее пресс-служба Кремля сообщала, что президент России Владимир Путин посетит Белоруссию 19 декабря с рабочим визитом, обсудит стратегическое партнерство и интеграцию.

https://ria.ru/20221216/energonositeli-1839106688.html

россия

белоруссия

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Владимир Лаврентьев

политика, владимир путин, александр лукашенко, россия, белоруссия, дмитрий песков