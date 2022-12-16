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В Кремле назвали темы переговоров Путина и Лукашенко - РИА Новости, 16.12.2022
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В Кремле назвали темы переговоров Путина и Лукашенко
В Кремле назвали темы переговоров Путина и Лукашенко - РИА Новости, 16.12.2022
В Кремле назвали темы переговоров Путина и Лукашенко
Основными темами переговоров президента РФ Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко станут торгово-экономическое сотрудничество,... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T13:00
2022-12-16T13:00
политика
владимир путин
александр лукашенко
россия
белоруссия
дмитрий песков
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Основными темами переговоров президента РФ Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко станут торгово-экономическое сотрудничество, интеграционная проблематика, а также региональные и международные проблемы, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он добавил, что разговор также коснется региональных и международных проблем. Ранее пресс-служба Кремля сообщала, что президент России Владимир Путин посетит Белоруссию 19 декабря с рабочим визитом, обсудит стратегическое партнерство и интеграцию.
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политика, владимир путин, александр лукашенко, россия, белоруссия, дмитрий песков
Политика, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Россия, Белоруссия, Дмитрий Песков
13:00 16.12.2022
 
В Кремле назвали темы переговоров Путина и Лукашенко

Песков: Путин и Лукашенко обсудят торговое сотрудничество и международные проблемы

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Основными темами переговоров президента РФ Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко станут торгово-экономическое сотрудничество, интеграционная проблематика, а также региональные и международные проблемы, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это, разумеется, вся палитра наших двусторонних отношений (с Белоруссией), и торгово-экономическое сотрудничество, это и интеграционная проблематика", - сказал Песков.
Он добавил, что разговор также коснется региональных и международных проблем.
Ранее пресс-служба Кремля сообщала, что президент России Владимир Путин посетит Белоруссию 19 декабря с рабочим визитом, обсудит стратегическое партнерство и интеграцию.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
12:21Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
Лукашенко: у россиян и белорусов должны быть равные цены на энергоносители
 
ПолитикаВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоРоссияБелоруссияДмитрий Песков
 
 
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