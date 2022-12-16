Рейтинг@Mail.ru
Кличко сообщил о перебоях со связью и интернетом в Киеве - РИА Новости, 16.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221216/pereboi-1839185462.html
Кличко сообщил о перебоях со связью и интернетом в Киеве
Кличко сообщил о перебоях со связью и интернетом в Киеве - РИА Новости, 16.12.2022
Кличко сообщил о перебоях со связью и интернетом в Киеве
Мэр Киева Виталий Кличко заявил в пятницу, что в украинской столице могут наблюдаться перебои со связью и интернетом. РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T14:56
2022-12-16T14:56
в мире
киев
виталий кличко
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/06/1836638114_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7853382211abf5e060bab46a10757f43.jpg
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко заявил в пятницу, что в украинской столице могут наблюдаться перебои со связью и интернетом. Ранее в пятницу Кличко сообщил о повреждениях энергетической инфраструктуры и перебоях с водоснабжением во всех районах украинской столицы. "Еще раз хочу сказать, что могут быть проблемы со связью. Интернет может пропасть... Ситуация сейчас такая неприятная", - сообщил он в эфире канала "Киев". Также он заявил, что в городе работают пункты обогрева и бюветы. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20221216/kiev-1839091791.html
https://ria.ru/20221216/elektrichestvo-1839157984.html
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/06/1836638114_19:0:2750:2048_1920x0_80_0_0_04dac724f5c5a3e99c43395a58e97339.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, виталий кличко, вооруженные силы рф
В мире, Киев, Виталий Кличко, Вооруженные силы РФ
14:56 16.12.2022
 
Кличко сообщил о перебоях со связью и интернетом в Киеве

Кличко заявил о возможных перебоях со связью и интернетом в украинской столице

© AP Photo / Andrew KravchenkoЛюди на улице в Киеве во время отключения электроэнергии
Люди на улице в Киеве во время отключения электроэнергии - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Люди на улице в Киеве во время отключения электроэнергии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко заявил в пятницу, что в украинской столице могут наблюдаться перебои со связью и интернетом.
Ранее в пятницу Кличко сообщил о повреждениях энергетической инфраструктуры и перебоях с водоснабжением во всех районах украинской столицы.
Закрытые двери в вестибюле станции Крещатик киевского метрополитена - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
11:36
Метро остановлено в Киеве, станции работают как укрытия, сообщил Кличко
"Еще раз хочу сказать, что могут быть проблемы со связью. Интернет может пропасть... Ситуация сейчас такая неприятная", - сообщил он в эфире канала "Киев".
Также он заявил, что в городе работают пункты обогрева и бюветы.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Линия электропередачи на Украине - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
14:09Специальная военная операция на Украине
"Укрэнерго" объявило чрезвычайную ситуацию
 
В миреКиевВиталий КличкоВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала