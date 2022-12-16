https://ria.ru/20221216/pereboi-1839185462.html
Кличко сообщил о перебоях со связью и интернетом в Киеве
Кличко сообщил о перебоях со связью и интернетом в Киеве - РИА Новости, 16.12.2022
Кличко сообщил о перебоях со связью и интернетом в Киеве
Мэр Киева Виталий Кличко заявил в пятницу, что в украинской столице могут наблюдаться перебои со связью и интернетом. РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T14:56
2022-12-16T14:56
2022-12-16T14:56
в мире
киев
виталий кличко
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/06/1836638114_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7853382211abf5e060bab46a10757f43.jpg
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко заявил в пятницу, что в украинской столице могут наблюдаться перебои со связью и интернетом. Ранее в пятницу Кличко сообщил о повреждениях энергетической инфраструктуры и перебоях с водоснабжением во всех районах украинской столицы. "Еще раз хочу сказать, что могут быть проблемы со связью. Интернет может пропасть... Ситуация сейчас такая неприятная", - сообщил он в эфире канала "Киев". Также он заявил, что в городе работают пункты обогрева и бюветы. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20221216/kiev-1839091791.html
https://ria.ru/20221216/elektrichestvo-1839157984.html
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/06/1836638114_19:0:2750:2048_1920x0_80_0_0_04dac724f5c5a3e99c43395a58e97339.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, виталий кличко, вооруженные силы рф
В мире, Киев, Виталий Кличко, Вооруженные силы РФ
Кличко сообщил о перебоях со связью и интернетом в Киеве
Кличко заявил о возможных перебоях со связью и интернетом в украинской столице