https://ria.ru/20221216/pereboi-1839185462.html

Кличко сообщил о перебоях со связью и интернетом в Киеве

Кличко сообщил о перебоях со связью и интернетом в Киеве - РИА Новости, 16.12.2022

Кличко сообщил о перебоях со связью и интернетом в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко заявил в пятницу, что в украинской столице могут наблюдаться перебои со связью и интернетом. РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T14:56

2022-12-16T14:56

2022-12-16T14:56

в мире

киев

виталий кличко

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко заявил в пятницу, что в украинской столице могут наблюдаться перебои со связью и интернетом. Ранее в пятницу Кличко сообщил о повреждениях энергетической инфраструктуры и перебоях с водоснабжением во всех районах украинской столицы. "Еще раз хочу сказать, что могут быть проблемы со связью. Интернет может пропасть... Ситуация сейчас такая неприятная", - сообщил он в эфире канала "Киев". Также он заявил, что в городе работают пункты обогрева и бюветы. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20221216/kiev-1839091791.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, киев, виталий кличко, вооруженные силы рф