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Россия займется поиском новых перспективных партнеров, заявил Мишустин
Россия займется поиском новых перспективных партнеров, заявил Мишустин - РИА Новости, 16.12.2022
Россия займется поиском новых перспективных партнеров, заявил Мишустин
Инициативы, озвученные президентом России, помогут ответить на вызовы, с которыми сталкивается отечественная экономика, в приоритете - поиск новых партнеров,... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T14:53
2022-12-16T14:53
2022-12-16T14:53
экономика
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Инициативы, озвученные президентом России, помогут ответить на вызовы, с которыми сталкивается отечественная экономика, в приоритете - поиск новых партнеров, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Глава государства Владимир Путин в четверг на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам озвучил ряд новых решений в экономике. "Они, в том числе, позволят ответить на вызовы, с которыми сегодня сталкивается отечественная экономика и наши граждане. В приоритете - укрепление взаимодействия с нашими ключевыми союзниками и поиск новых перспективных партнеров, в первую очередь в активно растущих регионах мировой экономики", - сказал Мишустин на заседании кабмина в пятницу.
https://ria.ru/20221216/mishustin-1839177505.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, михаил мишустин, россия
Экономика, Михаил Мишустин, Россия
Россия займется поиском новых перспективных партнеров, заявил Мишустин
Премьер Мишустин заявил, что Россия займется поиском новых перспективных партнеров