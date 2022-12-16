https://ria.ru/20221216/partnery-1839182652.html

Россия займется поиском новых перспективных партнеров, заявил Мишустин

Россия займется поиском новых перспективных партнеров, заявил Мишустин - РИА Новости, 16.12.2022

Россия займется поиском новых перспективных партнеров, заявил Мишустин

Инициативы, озвученные президентом России, помогут ответить на вызовы, с которыми сталкивается отечественная экономика, в приоритете - поиск новых партнеров,... РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T14:53

2022-12-16T14:53

2022-12-16T14:53

экономика

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Инициативы, озвученные президентом России, помогут ответить на вызовы, с которыми сталкивается отечественная экономика, в приоритете - поиск новых партнеров, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Глава государства Владимир Путин в четверг на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам озвучил ряд новых решений в экономике. "Они, в том числе, позволят ответить на вызовы, с которыми сегодня сталкивается отечественная экономика и наши граждане. В приоритете - укрепление взаимодействия с нашими ключевыми союзниками и поиск новых перспективных партнеров, в первую очередь в активно растущих регионах мировой экономики", - сказал Мишустин на заседании кабмина в пятницу.

https://ria.ru/20221216/mishustin-1839177505.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

экономика, михаил мишустин, россия