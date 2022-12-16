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Россия займется поиском новых перспективных партнеров, заявил Мишустин - РИА Новости, 16.12.2022
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Россия займется поиском новых перспективных партнеров, заявил Мишустин
Россия займется поиском новых перспективных партнеров, заявил Мишустин - РИА Новости, 16.12.2022
Россия займется поиском новых перспективных партнеров, заявил Мишустин
Инициативы, озвученные президентом России, помогут ответить на вызовы, с которыми сталкивается отечественная экономика, в приоритете - поиск новых партнеров,... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T14:53
2022-12-16T14:53
экономика
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Инициативы, озвученные президентом России, помогут ответить на вызовы, с которыми сталкивается отечественная экономика, в приоритете - поиск новых партнеров, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Глава государства Владимир Путин в четверг на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам озвучил ряд новых решений в экономике. "Они, в том числе, позволят ответить на вызовы, с которыми сегодня сталкивается отечественная экономика и наши граждане. В приоритете - укрепление взаимодействия с нашими ключевыми союзниками и поиск новых перспективных партнеров, в первую очередь в активно растущих регионах мировой экономики", - сказал Мишустин на заседании кабмина в пятницу.
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экономика, михаил мишустин, россия
Экономика, Михаил Мишустин, Россия
14:53 16.12.2022
 
Россия займется поиском новых перспективных партнеров, заявил Мишустин

Премьер Мишустин заявил, что Россия займется поиском новых перспективных партнеров

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в медиабанкПремьер-министр России Михаил Мишустин
Премьер-министр России Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Премьер-министр России Михаил Мишустин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Инициативы, озвученные президентом России, помогут ответить на вызовы, с которыми сталкивается отечественная экономика, в приоритете - поиск новых партнеров, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Глава государства Владимир Путин в четверг на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам озвучил ряд новых решений в экономике.
"Они, в том числе, позволят ответить на вызовы, с которыми сегодня сталкивается отечественная экономика и наши граждане. В приоритете - укрепление взаимодействия с нашими ключевыми союзниками и поиск новых перспективных партнеров, в первую очередь в активно растущих регионах мировой экономики", - сказал Мишустин на заседании кабмина в пятницу.
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
14:46
Правительство скорректирует планы развития ОПК и параметры гособоронзаказа
 
ЭкономикаМихаил МишустинРоссия
 
 
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