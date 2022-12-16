Рейтинг@Mail.ru
ЦБ намерен завершить продажу "Открытия" до конца года - РИА Новости, 16.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221216/otkrytie-1839203307.html
ЦБ намерен завершить продажу "Открытия" до конца года
ЦБ намерен завершить продажу "Открытия" до конца года - РИА Новости, 16.12.2022
ЦБ намерен завершить продажу "Открытия" до конца года
Банк России намерен завершить продажу банка "Открытие" до конца года, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T15:22
2022-12-16T15:28
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
алексей моисеев
андрей костин (банкир)
втб
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775135376_0:199:3070:1927_1920x0_80_0_0_91474fc8839bbc6d41f818bc61f56fa7.jpg
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Банк России намерен завершить продажу банка "Открытие" до конца года, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина."Что касается сделки по продаже банка "Открытие", она находится на завершающем этапе. Наши намерения завершить эту сделку до конца этого года мы подтверждаем", - сказала глава ЦБ в ходе пресс-конференции.Ранее в декабре замминистра финансов России Алексей Моисеев также заявил журналистам, что сделка по приобретению ВТБ банка "Открытие" должна состояться до конца года.Российские власти весной приняли решение присоединить банк "Открытие" к ВТБ. Летом был принят закон, по которому ЦБ имеет право продать ВТБ акции банка "Открытие" без торгов, но по рыночной стоимости, до 31 декабря текущего года. В конце октября правительство РФ внесло в Госдуму проект закона, согласно которому право ЦБ продать "Открытие" банку ВТБ без торгов продлевается на год, до конца 2023 года.Как отмечал в начале ноября глава ВТБ Андрей Костин, после завершения сделки, бренд "Открытие" просуществует еще год-полтора, а потом банк станет частью единой группы ВТБ.
https://ria.ru/20221216/aktivnost-1839145566.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775135376_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_fce241ea71c683462212e019f727b6f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина, алексей моисеев, андрей костин (банкир), втб, госдума рф
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Эльвира Набиуллина, Алексей Моисеев, Андрей Костин (банкир), ВТБ, Госдума РФ
15:22 16.12.2022 (обновлено: 15:28 16.12.2022)
 
ЦБ намерен завершить продажу "Открытия" до конца года

Набиуллина сообщила, что ЦБ намерен завершить продажу банка "Открытие" до конца года

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкОфис банка "Открытие" в Москве
Офис банка Открытие в Москве - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Офис банка "Открытие" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Банк России намерен завершить продажу банка "Открытие" до конца года, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"Что касается сделки по продаже банка "Открытие", она находится на завершающем этапе. Наши намерения завершить эту сделку до конца этого года мы подтверждаем", - сказала глава ЦБ в ходе пресс-конференции.
Ранее в декабре замминистра финансов России Алексей Моисеев также заявил журналистам, что сделка по приобретению ВТБ банка "Открытие" должна состояться до конца года.
Российские власти весной приняли решение присоединить банк "Открытие" к ВТБ. Летом был принят закон, по которому ЦБ имеет право продать ВТБ акции банка "Открытие" без торгов, но по рыночной стоимости, до 31 декабря текущего года. В конце октября правительство РФ внесло в Госдуму проект закона, согласно которому право ЦБ продать "Открытие" банку ВТБ без торгов продлевается на год, до конца 2023 года.
Как отмечал в начале ноября глава ВТБ Андрей Костин, после завершения сделки, бренд "Открытие" просуществует еще год-полтора, а потом банк станет частью единой группы ВТБ.
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
13:47
В ЦБ отметили рост деловой активности в России в IV квартале
 
ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Эльвира НабиуллинаАлексей МоисеевАндрей Костин (банкир)ВТБГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала