https://ria.ru/20221216/otkrytie-1839203307.html

ЦБ намерен завершить продажу "Открытия" до конца года

ЦБ намерен завершить продажу "Открытия" до конца года - РИА Новости, 16.12.2022

ЦБ намерен завершить продажу "Открытия" до конца года

Банк России намерен завершить продажу банка "Открытие" до конца года, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T15:22

2022-12-16T15:22

2022-12-16T15:28

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

эльвира набиуллина

алексей моисеев

андрей костин (банкир)

втб

госдума рф

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Банк России намерен завершить продажу банка "Открытие" до конца года, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина."Что касается сделки по продаже банка "Открытие", она находится на завершающем этапе. Наши намерения завершить эту сделку до конца этого года мы подтверждаем", - сказала глава ЦБ в ходе пресс-конференции.Ранее в декабре замминистра финансов России Алексей Моисеев также заявил журналистам, что сделка по приобретению ВТБ банка "Открытие" должна состояться до конца года.Российские власти весной приняли решение присоединить банк "Открытие" к ВТБ. Летом был принят закон, по которому ЦБ имеет право продать ВТБ акции банка "Открытие" без торгов, но по рыночной стоимости, до 31 декабря текущего года. В конце октября правительство РФ внесло в Госдуму проект закона, согласно которому право ЦБ продать "Открытие" банку ВТБ без торгов продлевается на год, до конца 2023 года.Как отмечал в начале ноября глава ВТБ Андрей Костин, после завершения сделки, бренд "Открытие" просуществует еще год-полтора, а потом банк станет частью единой группы ВТБ.

https://ria.ru/20221216/aktivnost-1839145566.html

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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина, алексей моисеев, андрей костин (банкир), втб, госдума рф