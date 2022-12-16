https://ria.ru/20221216/osadki-1839101788.html

Москвичей предупредили об осадках и сугробах в выходные

Москвичей предупредили об осадках и сугробах в выходные - РИА Новости, 16.12.2022

Москвичей предупредили об осадках и сугробах в выходные

В выходные на Москву обрушится около одной трети от месячной нормы осадков, в воскресенье сугробы достигнут 30 сантиметров, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T12:06

2022-12-16T12:06

2022-12-16T12:06

общество

москва

евгений тишковец

московская область (подмосковье)

россия

погода

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. В выходные на Москву обрушится около одной трети от месячной нормы осадков, в воскресенье сугробы достигнут 30 сантиметров, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."В выходные на Центральную Россию с новой силой обрушатся обильные снегопады. Связано это будет с выходом на Русскую равнину средиземноморского циклона, снеговые тучи которого начнут накрывать столицу в середине ночи с пятницы на субботу. Снег будет валить практически без перерыва субботу и воскресенье. В результате за предстоящие выходные на Москву обрушится 15-20 миллиметров осадков, или около одной трети от месячной нормы", - рассказал Тишковец.Он отметил, что сугробы в столице в субботу вырастут с 22 до 26 сантиметров, а в воскресенье снегомерная линейка провалится на глубину 30 сантиметров, в Подмосковье местами снежный покров увеличится до 35-40 сантиметров, а на востоке региона – до 40-45 сантиметров."На дорогах снежные заносы и накаты. Ожидается метель, видимость будет ухудшаться до 1-3 километров. Высока вероятность существенных сбоев в авиационном сообщении. От поездок на личном автотранспорте лучше воздержаться. В условиях снежной погоды температурный фон относительно мягкий и по-зимнему комфортный. Температура воздуха в субботу ночью минус 5 - минус 10, днем ноль - минус 5, в воскресенье в течение суток минус 4 - минус 9. Идеальная зимняя погода для лыжных видов спорта", - добавил метеоролог.

https://ria.ru/20221214/sneg-1838521345.html

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Владимир Лаврентьев

общество, москва, евгений тишковец, московская область (подмосковье), россия, погода