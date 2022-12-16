Москвичей предупредили об осадках и сугробах в выходные

Синоптик Тишковец: в выходные на Москву обрушится около трети от месячной нормы осадков
Снегопад в ночь с 13 на 14 декабря по праву заслужил статус "сильнейшего" с начала зимы – по данным КГХ Москвы, за ночь в столице выпало 15 сантиметров снега. При этом, отмечают в ведомстве, месячная норма декабря составляет 39 сантиметров.
К ликвидации последствий снегопада коммунальные и дорожные службы города подготовились заранее: специалисты перешли на усиленный режим работы, перевели аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов на круглосуточное дежурство, подготовили генераторы.
Снегопад в ночь с 13 на 14 декабря по праву заслужил статус "сильнейшего" с начала зимы – по данным КГХ Москвы, за ночь в столице выпало 15 сантиметров снега. При этом, отмечают в ведомстве, месячная норма декабря составляет 39 сантиметров.
К ликвидации последствий снегопада коммунальные и дорожные службы города подготовились заранее: специалисты перешли на усиленный режим работы, перевели аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов на круглосуточное дежурство, подготовили генераторы.
"За вторник и минувшую ночь прирост свежевыпавшего снега в Москве составил 15 сантиметров, сегодня ожидаем еще до 3 сантиметров снега. Все городские службы продолжают работать в усиленном режиме. В настоящее время проводится сплошное механизированное прометание проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с противогололедной обработкой. Цикл работ постоянно повторяем", – сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"За вторник и минувшую ночь прирост свежевыпавшего снега в Москве составил 15 сантиметров, сегодня ожидаем еще до 3 сантиметров снега. Все городские службы продолжают работать в усиленном режиме. В настоящее время проводится сплошное механизированное прометание проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с противогололедной обработкой. Цикл работ постоянно повторяем", – сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Еще до старта снегопада дороги, магистрали и трассы столицы превентивно обработали с помощью противогололедных материалов (ПГМ) на основе солей. Это необходимо, чтобы предотвратить образование ледяной пленки или "черного льда" – почти невидимого, но потенциально опасного для участников дорожного движения, особенно на участках у воды. Противогололедные материалы, используемые в Москве, не вредят дорожному покрытию и безопасны для людей и окружающей среды, а также проходят обязательный многоступенчатый контроль на соответствие техническим, экологическим и химическим нормативам.
Еще до старта снегопада дороги, магистрали и трассы столицы превентивно обработали с помощью противогололедных материалов (ПГМ) на основе солей. Это необходимо, чтобы предотвратить образование ледяной пленки или "черного льда" – почти невидимого, но потенциально опасного для участников дорожного движения, особенно на участках у воды. Противогололедные материалы, используемые в Москве, не вредят дорожному покрытию и безопасны для людей и окружающей среды, а также проходят обязательный многоступенчатый контроль на соответствие техническим, экологическим и химическим нормативам.
После выпадения 4 сантиметров снега в уборке московских дорог задействуют крупногабаритную специализированную технику: плужно-щеточные машины, роторы, автогрейдеры. Так как благодаря ПГМ снег не прилипает к дорожному покрытию и остается рыхлым, спецтехника быстро и эффективно сметает его с асфальта к обочине, формируя снежные валы. Затем их распределят по газонам, а часть снега вывезут на снегосплавные пункты.
После выпадения 4 сантиметров снега в уборке московских дорог задействуют крупногабаритную специализированную технику: плужно-щеточные машины, роторы, автогрейдеры. Так как благодаря ПГМ снег не прилипает к дорожному покрытию и остается рыхлым, спецтехника быстро и эффективно сметает его с асфальта к обочине, формируя снежные валы. Затем их распределят по газонам, а часть снега вывезут на снегосплавные пункты.
За очистку пешеходных зон, общественных пространств, тротуаров, детских площадок, парков и других мест, труднодоступных для крупногабаритной техники, отвечают специалисты на малогабаритных уборочных машинах и бригады ручного труда. Под особым контролем находятся подходы к остановкам общественного транспорта, станциям Московского метрополитена, МЦК и МЦД, а также объектам социального значения: поликлиникам, больницам, школам, детским садам, многофункциональным центрам госуслуг.
За очистку пешеходных зон, общественных пространств, тротуаров, детских площадок, парков и других мест, труднодоступных для крупногабаритной техники, отвечают специалисты на малогабаритных уборочных машинах и бригады ручного труда. Под особым контролем находятся подходы к остановкам общественного транспорта, станциям Московского метрополитена, МЦК и МЦД, а также объектам социального значения: поликлиникам, больницам, школам, детским садам, многофункциональным центрам госуслуг.
В течение светового дня коммунальные службы города также проводят очистку скатных кровель жилых домов, выступающих элементов на фасадах зданий, водосборных желобов и воронок водостоков. В общей сложности в работах задействовано свыше 250 автоподъемников и 15 тысяч кровельщиков. Места проведения работ огораживают лентами и специальными заграждениями, чтобы обеспечить безопасность пешеходов.
В течение светового дня коммунальные службы города также проводят очистку скатных кровель жилых домов, выступающих элементов на фасадах зданий, водосборных желобов и воронок водостоков. В общей сложности в работах задействовано свыше 250 автоподъемников и 15 тысяч кровельщиков. Места проведения работ огораживают лентами и специальными заграждениями, чтобы обеспечить безопасность пешеходов.
Во время сильных снегопадов пешеходам и автомобилистам рекомендуется быть предельно внимательными и аккуратными при передвижении по городу. По возможности следует перенести поездки на личном автомобиле и временно пересесть на общественный транспорт. Водителям следует строго соблюдать правила дорожного движения и не превышать установленных скоростных лимитов, пешеходам – обращать внимание на огороженные участки на тротуарах, где ведется уборка снега (в том числе с крыш) и избегать крутых спусков.
Во время сильных снегопадов пешеходам и автомобилистам рекомендуется быть предельно внимательными и аккуратными при передвижении по городу. По возможности следует перенести поездки на личном автомобиле и временно пересесть на общественный транспорт. Водителям следует строго соблюдать правила дорожного движения и не превышать установленных скоростных лимитов, пешеходам – обращать внимание на огороженные участки на тротуарах, где ведется уборка снега (в том числе с крыш) и избегать крутых спусков.
По вопросам, связанным с уборкой снега, москвичи могут обратиться:
- в свою управляющую компанию (уборка двора);
- Объединение административно-технических инспекций (ОАТИ): +7 (499) 264-96-81 (уборка дворов и улиц);
- в единую справочную службу правительства Москвы: +7 (495) 777-77-77 (уборка улиц, дорог, пешеходных зон).
По вопросам, связанным с уборкой снега, москвичи могут обратиться:
- в свою управляющую компанию (уборка двора);
- Объединение административно-технических инспекций (ОАТИ): +7 (499) 264-96-81 (уборка дворов и улиц);
- в единую справочную службу правительства Москвы: +7 (495) 777-77-77 (уборка улиц, дорог, пешеходных зон).
Снегопад в ночь с 13 на 14 декабря по праву заслужил статус "сильнейшего" с начала зимы – по данным КГХ Москвы, за ночь в столице выпало 15 сантиметров снега. При этом, отмечают в ведомстве, месячная норма декабря составляет 39 сантиметров.
К ликвидации последствий снегопада коммунальные и дорожные службы города подготовились заранее: специалисты перешли на усиленный режим работы, перевели аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов на круглосуточное дежурство, подготовили генераторы.
"За вторник и минувшую ночь прирост свежевыпавшего снега в Москве составил 15 сантиметров, сегодня ожидаем еще до 3 сантиметров снега. Все городские службы продолжают работать в усиленном режиме. В настоящее время проводится сплошное механизированное прометание проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с противогололедной обработкой. Цикл работ постоянно повторяем", – сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Еще до старта снегопада дороги, магистрали и трассы столицы превентивно обработали с помощью противогололедных материалов (ПГМ) на основе солей. Это необходимо, чтобы предотвратить образование ледяной пленки или "черного льда" – почти невидимого, но потенциально опасного для участников дорожного движения, особенно на участках у воды. Противогололедные материалы, используемые в Москве, не вредят дорожному покрытию и безопасны для людей и окружающей среды, а также проходят обязательный многоступенчатый контроль на соответствие техническим, экологическим и химическим нормативам.
После выпадения 4 сантиметров снега в уборке московских дорог задействуют крупногабаритную специализированную технику: плужно-щеточные машины, роторы, автогрейдеры. Так как благодаря ПГМ снег не прилипает к дорожному покрытию и остается рыхлым, спецтехника быстро и эффективно сметает его с асфальта к обочине, формируя снежные валы. Затем их распределят по газонам, а часть снега вывезут на снегосплавные пункты.
За очистку пешеходных зон, общественных пространств, тротуаров, детских площадок, парков и других мест, труднодоступных для крупногабаритной техники, отвечают специалисты на малогабаритных уборочных машинах и бригады ручного труда. Под особым контролем находятся подходы к остановкам общественного транспорта, станциям Московского метрополитена, МЦК и МЦД, а также объектам социального значения: поликлиникам, больницам, школам, детским садам, многофункциональным центрам госуслуг.
В течение светового дня коммунальные службы города также проводят очистку скатных кровель жилых домов, выступающих элементов на фасадах зданий, водосборных желобов и воронок водостоков. В общей сложности в работах задействовано свыше 250 автоподъемников и 15 тысяч кровельщиков. Места проведения работ огораживают лентами и специальными заграждениями, чтобы обеспечить безопасность пешеходов.
Во время сильных снегопадов пешеходам и автомобилистам рекомендуется быть предельно внимательными и аккуратными при передвижении по городу. По возможности следует перенести поездки на личном автомобиле и временно пересесть на общественный транспорт. Водителям следует строго соблюдать правила дорожного движения и не превышать установленных скоростных лимитов, пешеходам – обращать внимание на огороженные участки на тротуарах, где ведется уборка снега (в том числе с крыш) и избегать крутых спусков.
По вопросам, связанным с уборкой снега, москвичи могут обратиться:
- в свою управляющую компанию (уборка двора);
- Объединение административно-технических инспекций (ОАТИ): +7 (499) 264-96-81 (уборка дворов и улиц);
- в единую справочную службу правительства Москвы: +7 (495) 777-77-77 (уборка улиц, дорог, пешеходных зон).