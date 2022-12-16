https://ria.ru/20221216/orden-1839291290.html

Лавров вручил орден Мужества семье погибшего сотрудника посольства в Кабуле

Лавров вручил орден Мужества семье погибшего сотрудника посольства в Кабуле - РИА Новости, 16.12.2022

Лавров вручил орден Мужества семье погибшего сотрудника посольства в Кабуле

Глава МИД РФ Сергей Лавров вручил орден Мужества родственникам погибшего при теракте в Кабуле сотрудника российского посольства Михаила Шаха, сообщили во... РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T19:15

2022-12-16T19:15

2022-12-16T19:17

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кабул (город)

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров вручил орден Мужества родственникам погибшего при теракте в Кабуле сотрудника российского посольства Михаила Шаха, сообщили во внешнеполитическом ведомстве. Взрыв произошел утром 5 сентября около здания консульского отдела посольства России в Кабуле. В результате теракта погибли два сотрудника дипмиссии – второй секретарь Михаил Шах и специалист-эксперт Адыгжы Кужугет. Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду, что организаторы и исполнители теракта понесут заслуженное наказание в самое ближайшее время. Позже президент России Владимир Путин наградил орденами Мужества посмертно сотрудников посольства РФ, погибших при теракте в Кабуле. Три дня назад Лавров встретился с женой и сыном погибшего в этом же теракте сотрудника посольства Адыгжы Кужугета. "Министр выразил глубокие соболезнования и слова поддержки родным погибших дипсотрудников. Охарактеризовал их как преданных делу патриотов, отдавших жизни во благо своей Родины", - указали в министерстве.

https://ria.ru/20220908/afganistan-1815393092.html

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в мире, сергей лавров, кабул (город), афганистан