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Лавров вручил орден Мужества семье погибшего сотрудника посольства в Кабуле - РИА Новости, 16.12.2022
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Лавров вручил орден Мужества семье погибшего сотрудника посольства в Кабуле
Лавров вручил орден Мужества семье погибшего сотрудника посольства в Кабуле - РИА Новости, 16.12.2022
Лавров вручил орден Мужества семье погибшего сотрудника посольства в Кабуле
Глава МИД РФ Сергей Лавров вручил орден Мужества родственникам погибшего при теракте в Кабуле сотрудника российского посольства Михаила Шаха, сообщили во... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T19:15
2022-12-16T19:17
в мире
сергей лавров
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афганистан
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров вручил орден Мужества родственникам погибшего при теракте в Кабуле сотрудника российского посольства Михаила Шаха, сообщили во внешнеполитическом ведомстве. Взрыв произошел утром 5 сентября около здания консульского отдела посольства России в Кабуле. В результате теракта погибли два сотрудника дипмиссии – второй секретарь Михаил Шах и специалист-эксперт Адыгжы Кужугет. Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду, что организаторы и исполнители теракта понесут заслуженное наказание в самое ближайшее время. Позже президент России Владимир Путин наградил орденами Мужества посмертно сотрудников посольства РФ, погибших при теракте в Кабуле. Три дня назад Лавров встретился с женой и сыном погибшего в этом же теракте сотрудника посольства Адыгжы Кужугета. "Министр выразил глубокие соболезнования и слова поддержки родным погибших дипсотрудников. Охарактеризовал их как преданных делу патриотов, отдавших жизни во благо своей Родины", - указали в министерстве.
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в мире, сергей лавров, кабул (город), афганистан
В мире, Сергей Лавров, Кабул (город), Афганистан
19:15 16.12.2022 (обновлено: 19:17 16.12.2022)
 
Лавров вручил орден Мужества семье погибшего сотрудника посольства в Кабуле

Лавров вручил орден Мужества семье погибшего сотрудника посольства в Кабуле Михаила Шаха

© AFP 2022 / Wakil KosharНедалеко от места взрыва у посольства России в Кабуле
Недалеко от места взрыва у посольства России в Кабуле - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© AFP 2022 / Wakil Koshar
Недалеко от места взрыва у посольства России в Кабуле. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров вручил орден Мужества родственникам погибшего при теракте в Кабуле сотрудника российского посольства Михаила Шаха, сообщили во внешнеполитическом ведомстве.
Взрыв произошел утром 5 сентября около здания консульского отдела посольства России в Кабуле. В результате теракта погибли два сотрудника дипмиссии – второй секретарь Михаил Шах и специалист-эксперт Адыгжы Кужугет. Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду, что организаторы и исполнители теракта понесут заслуженное наказание в самое ближайшее время. Позже президент России Владимир Путин наградил орденами Мужества посмертно сотрудников посольства РФ, погибших при теракте в Кабуле.
"16 декабря министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров встретился со вдовой, дочерью и сыном погибшего при теракте в Афганистане 5 сентября российского дипломата Михаила Шаха. Вдове Михаила Шаха был вручен орден Мужества", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Три дня назад Лавров встретился с женой и сыном погибшего в этом же теракте сотрудника посольства Адыгжы Кужугета.
"Министр выразил глубокие соболезнования и слова поддержки родным погибших дипсотрудников. Охарактеризовал их как преданных делу патриотов, отдавших жизни во благо своей Родины", - указали в министерстве.
Посольство РФ в Кабуле - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
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СВР назвала срыв стабилизации обстановки целью теракта в Кабуле
 
В миреСергей ЛавровКабул (город)Афганистан
 
 
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