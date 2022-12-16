19:15 16.12.2022 (обновлено: 19:17 16.12.2022)
Лавров вручил орден Мужества семье погибшего сотрудника посольства в Кабуле
Лавров вручил орден Мужества семье погибшего сотрудника посольства в Кабуле Михаила Шаха
Недалеко от места взрыва у посольства России в Кабуле. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров вручил орден Мужества родственникам погибшего при теракте в Кабуле сотрудника российского посольства Михаила Шаха, сообщили во внешнеполитическом ведомстве.
Взрыв произошел утром 5 сентября около здания консульского отдела посольства России в Кабуле. В результате теракта погибли два сотрудника дипмиссии – второй секретарь Михаил Шах и специалист-эксперт Адыгжы Кужугет. Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду, что организаторы и исполнители теракта понесут заслуженное наказание в самое ближайшее время. Позже президент России Владимир Путин наградил орденами Мужества посмертно сотрудников посольства РФ, погибших при теракте в Кабуле.
"16 декабря министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров встретился со вдовой, дочерью и сыном погибшего при теракте в Афганистане 5 сентября российского дипломата Михаила Шаха. Вдове Михаила Шаха был вручен орден Мужества", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Три дня назад Лавров встретился с женой и сыном погибшего в этом же теракте сотрудника посольства Адыгжы Кужугета.
"Министр выразил глубокие соболезнования и слова поддержки родным погибших дипсотрудников. Охарактеризовал их как преданных делу патриотов, отдавших жизни во благо своей Родины", - указали в министерстве.
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