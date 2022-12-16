https://ria.ru/20221216/oon-1839175349.html

Штаб-квартира ООН в Женеве понизит температуру для экономии энергии

Штаб-квартира ООН в Женеве понизит температуру для экономии энергии - РИА Новости, 16.12.2022

Штаб-квартира ООН в Женеве понизит температуру для экономии энергии

Штаб-квартира ООН в Женеве (ЮНОГ) понизит температуру с 21 до 20 градусов, чтобы сэкономить от 5% до 10% энергии, следуя требованиями кантона Женева по этому... РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T14:41

2022-12-16T14:41

2022-12-16T14:41

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ЖЕНЕВА, 16 дек – РИА Новости. Штаб-квартира ООН в Женеве (ЮНОГ) понизит температуру с 21 до 20 градусов, чтобы сэкономить от 5% до 10% энергии, следуя требованиями кантона Женева по этому вопросу, говорится в пресс-релизе организации. "Начиная со следующей недели, в соответствии с требованиями правительства Женевы, ЮНОГ понизит температуру с 21 до 20 градусов по Цельсию во всех своих зданиях. Эта мера позволит ЮНОГ экономить от 5% до 10% своей тепловой энергии", - сказано в документе. В дополнение к этим мерам ЮНОГ отключит все мониторы и док-станции в конце рабочего дня и может убрать все частные приборы в офисах (например, холодильники или кофемашины). Власти Швейцарии ранее представили план по экономии электроэнергии в зависимости от уровня угрозы ее дефицита, среди предложенных мер - ограничение температуры стирки в стиральной машине до 40 градусов Цельсия, а также снижение до 100 километров в час допустимой скорости на автострадах. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20221012/ukraina-1823496885.html

https://ria.ru/20220618/teplo-1796375048.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, россия, женева (город), швейцария, оон