Штаб-квартира ООН в Женеве понизит температуру для экономии энергии
Штаб-квартира ООН в Женеве понизит температуру с 21 до 20 градусов для экономии энергии
Аллея флагов возле здания ООН в Женеве. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 16 дек – РИА Новости. Штаб-квартира ООН в Женеве (ЮНОГ) понизит температуру с 21 до 20 градусов, чтобы сэкономить от 5% до 10% энергии, следуя требованиями кантона Женева по этому вопросу, говорится в пресс-релизе организации.
"Начиная со следующей недели, в соответствии с требованиями правительства Женевы, ЮНОГ понизит температуру с 21 до 20 градусов по Цельсию во всех своих зданиях. Эта мера позволит ЮНОГ экономить от 5% до 10% своей тепловой энергии", - сказано в документе.
В дополнение к этим мерам ЮНОГ отключит все мониторы и док-станции в конце рабочего дня и может убрать все частные приборы в офисах (например, холодильники или кофемашины).
Власти Швейцарии ранее представили план по экономии электроэнергии в зависимости от уровня угрозы ее дефицита, среди предложенных мер - ограничение температуры стирки в стиральной машине до 40 градусов Цельсия, а также снижение до 100 километров в час допустимой скорости на автострадах.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.