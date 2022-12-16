Рейтинг@Mail.ru
Штаб-квартира ООН в Женеве понизит температуру для экономии энергии - РИА Новости, 16.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221216/oon-1839175349.html
Штаб-квартира ООН в Женеве понизит температуру для экономии энергии
Штаб-квартира ООН в Женеве понизит температуру для экономии энергии - РИА Новости, 16.12.2022
Штаб-квартира ООН в Женеве понизит температуру для экономии энергии
Штаб-квартира ООН в Женеве (ЮНОГ) понизит температуру с 21 до 20 градусов, чтобы сэкономить от 5% до 10% энергии, следуя требованиями кантона Женева по этому... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T14:41
2022-12-16T14:41
в мире
владимир путин
россия
женева (город)
швейцария
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156175/20/1561752035_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_d19b6dafb3be1e62da19d8df3fc7c810.jpg
ЖЕНЕВА, 16 дек – РИА Новости. Штаб-квартира ООН в Женеве (ЮНОГ) понизит температуру с 21 до 20 градусов, чтобы сэкономить от 5% до 10% энергии, следуя требованиями кантона Женева по этому вопросу, говорится в пресс-релизе организации. "Начиная со следующей недели, в соответствии с требованиями правительства Женевы, ЮНОГ понизит температуру с 21 до 20 градусов по Цельсию во всех своих зданиях. Эта мера позволит ЮНОГ экономить от 5% до 10% своей тепловой энергии", - сказано в документе. В дополнение к этим мерам ЮНОГ отключит все мониторы и док-станции в конце рабочего дня и может убрать все частные приборы в офисах (например, холодильники или кофемашины). Власти Швейцарии ранее представили план по экономии электроэнергии в зависимости от уровня угрозы ее дефицита, среди предложенных мер - ограничение температуры стирки в стиральной машине до 40 градусов Цельсия, а также снижение до 100 километров в час допустимой скорости на автострадах. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20221012/ukraina-1823496885.html
https://ria.ru/20220618/teplo-1796375048.html
россия
женева (город)
швейцария
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156175/20/1561752035_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_ba5e26b0dcaf54633a63c7422bacb310.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, россия, женева (город), швейцария, оон
В мире, Владимир Путин, Россия, Женева (город), Швейцария, ООН
14:41 16.12.2022
 
Штаб-квартира ООН в Женеве понизит температуру для экономии энергии

Штаб-квартира ООН в Женеве понизит температуру с 21 до 20 градусов для экономии энергии

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкАллея флагов возле здания ООН в Женеве
Аллея флагов возле здания ООН в Женеве - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Аллея флагов возле здания ООН в Женеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 16 дек – РИА Новости. Штаб-квартира ООН в Женеве (ЮНОГ) понизит температуру с 21 до 20 градусов, чтобы сэкономить от 5% до 10% энергии, следуя требованиями кантона Женева по этому вопросу, говорится в пресс-релизе организации.
"Начиная со следующей недели, в соответствии с требованиями правительства Женевы, ЮНОГ понизит температуру с 21 до 20 градусов по Цельсию во всех своих зданиях. Эта мера позволит ЮНОГ экономить от 5% до 10% своей тепловой энергии", - сказано в документе.
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
12 октября, 18:36Специальная военная операция на Украине
На Украине зимой снизят минимальную температуру в квартирах до 16 градусов
В дополнение к этим мерам ЮНОГ отключит все мониторы и док-станции в конце рабочего дня и может убрать все частные приборы в офисах (например, холодильники или кофемашины).
Власти Швейцарии ранее представили план по экономии электроэнергии в зависимости от уровня угрозы ее дефицита, среди предложенных мер - ограничение температуры стирки в стиральной машине до 40 градусов Цельсия, а также снижение до 100 километров в час допустимой скорости на автострадах.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
Подготовка к отопительному сезону - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
18 июня, 06:17
Немцев разозлила идея снизить температуру отопления из-за нехватки газа
 
В миреВладимир ПутинРоссияЖенева (город)ШвейцарияООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала