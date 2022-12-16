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Слуцкий осудил ООН за оправдание режима в Киеве

Слуцкий осудил ООН за оправдание режима в Киеве - РИА Новости, 16.12.2022

Слуцкий осудил ООН за оправдание режима в Киеве

Глава международного комитета Госдумы и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий назвал голосование против резолюции РФ в ООН по нацизму оправданием фашиствующего режима в... РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T13:43

2022-12-16T13:43

2022-12-16T13:43

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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Глава международного комитета Госдумы и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий назвал голосование против резолюции РФ в ООН по нацизму оправданием фашиствующего режима в Киеве. Против российской резолюции, осуждающей героизацию нацизма, в Генассамблее ООН выступили 50 стран, в их числе Австрия, Италия, Германия, США и Украина. Резолюцию приняли большинством в 120 голосов. Воздержались 10 стран, в том числе Турция. "Все, почти занавес. Вот к чему приводит слепая поддержка Вашингтона в его стремлении задавить Россию. Короткая память европейцев сначала позволила закрыть глаза на войну с памятниками воинам-освободителям, потом на создание на Украине неонацистского режима и антироссийского плацдарма. А теперь они голосуют в ООН против борьбы с героизацией фашистских преступников. Для чего? Очевидно, во имя оправдания фашиствующей власти в Киеве, которую сами и взрастили", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале. При этом он обратил внимание, что стран, которые не согласны с "нацистской идеологией", почти в два с половиной раза больше, так же как и число государств, которые не поддерживают давление на Россию, значительно больше. "Уверен, они понимают, почему мы вынуждены проводить спецоперацию на Украине и с чем нам приходится там бороться. И мы обязательно победим. Мы не дадим больше поднять голову фашизму и расползтись "коричневой чуме" с Украины по всему миру", - добавил он.

https://ria.ru/20221216/zakharova-1839043633.html

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в мире, украина, россия, оон, госдума рф, лдпр, леонид слуцкий (политик)