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Слуцкий осудил ООН за оправдание режима в Киеве - РИА Новости, 16.12.2022
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Слуцкий осудил ООН за оправдание режима в Киеве
Слуцкий осудил ООН за оправдание режима в Киеве - РИА Новости, 16.12.2022
Слуцкий осудил ООН за оправдание режима в Киеве
Глава международного комитета Госдумы и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий назвал голосование против резолюции РФ в ООН по нацизму оправданием фашиствующего режима в... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T13:43
2022-12-16T13:43
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леонид слуцкий (политик)
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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Глава международного комитета Госдумы и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий назвал голосование против резолюции РФ в ООН по нацизму оправданием фашиствующего режима в Киеве. Против российской резолюции, осуждающей героизацию нацизма, в Генассамблее ООН выступили 50 стран, в их числе Австрия, Италия, Германия, США и Украина. Резолюцию приняли большинством в 120 голосов. Воздержались 10 стран, в том числе Турция. "Все, почти занавес. Вот к чему приводит слепая поддержка Вашингтона в его стремлении задавить Россию. Короткая память европейцев сначала позволила закрыть глаза на войну с памятниками воинам-освободителям, потом на создание на Украине неонацистского режима и антироссийского плацдарма. А теперь они голосуют в ООН против борьбы с героизацией фашистских преступников. Для чего? Очевидно, во имя оправдания фашиствующей власти в Киеве, которую сами и взрастили", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале. При этом он обратил внимание, что стран, которые не согласны с "нацистской идеологией", почти в два с половиной раза больше, так же как и число государств, которые не поддерживают давление на Россию, значительно больше. "Уверен, они понимают, почему мы вынуждены проводить спецоперацию на Украине и с чем нам приходится там бороться. И мы обязательно победим. Мы не дадим больше поднять голову фашизму и расползтись "коричневой чуме" с Украины по всему миру", - добавил он.
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в мире, украина, россия, оон, госдума рф, лдпр, леонид слуцкий (политик)
В мире, Украина, Россия, ООН, Госдума РФ, ЛДПР, Леонид Слуцкий (политик)
13:43 16.12.2022
 
Слуцкий осудил ООН за оправдание режима в Киеве

Слуцкий: голосование против резолюции в ООН по нацизму это оправдание режима в Киеве

© РИА Новости / пресс-служба Государственной Думы РФ / Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© РИА Новости / пресс-служба Государственной Думы РФ
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Леонид Слуцкий . Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Глава международного комитета Госдумы и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий назвал голосование против резолюции РФ в ООН по нацизму оправданием фашиствующего режима в Киеве.
Против российской резолюции, осуждающей героизацию нацизма, в Генассамблее ООН выступили 50 стран, в их числе Австрия, Италия, Германия, США и Украина. Резолюцию приняли большинством в 120 голосов. Воздержались 10 стран, в том числе Турция.
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"Все, почти занавес. Вот к чему приводит слепая поддержка Вашингтона в его стремлении задавить Россию. Короткая память европейцев сначала позволила закрыть глаза на войну с памятниками воинам-освободителям, потом на создание на Украине неонацистского режима и антироссийского плацдарма. А теперь они голосуют в ООН против борьбы с героизацией фашистских преступников. Для чего? Очевидно, во имя оправдания фашиствующей власти в Киеве, которую сами и взрастили", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
При этом он обратил внимание, что стран, которые не согласны с "нацистской идеологией", почти в два с половиной раза больше, так же как и число государств, которые не поддерживают давление на Россию, значительно больше.
"Уверен, они понимают, почему мы вынуждены проводить спецоперацию на Украине и с чем нам приходится там бороться. И мы обязательно победим. Мы не дадим больше поднять голову фашизму и расползтись "коричневой чуме" с Украины по всему миру", - добавил он.
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