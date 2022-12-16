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Сдать лесные участки в субаренду в Подмосковье теперь можно онлайн
Сдать лесные участки в субаренду в Подмосковье теперь можно онлайн - РИА Новости, 16.12.2022
Сдать лесные участки в субаренду в Подмосковье теперь можно онлайн
В Подмосковье процедуру сдачи лесного участка в субаренду перевели в онлайн-формат. Подать заявку можно с помощью портала госуслуг, сообщил телеканал "360". РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T16:09
2022-12-16T16:09
2022-12-16T16:09
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. В Подмосковье процедуру сдачи лесного участка в субаренду перевели в онлайн-формат. Подать заявку можно с помощью портала госуслуг, сообщил телеканал "360"."Новая онлайн-услуга удобна и помогает экономить время. Теперь срок ее оказания сократился почти в два раза. Получить согласие на сдачу лесного участка в субаренду можно в течение 10 рабочих", – рассказала министр государственного управления, IT и связи Подмосковья Надежда Куртяник.Она напомнила, что леса в Московской области находятся в собственности государства. Однако для добычи полезных ископаемых, заготовки древесины, а также для проведения исследований территории участки можно взять в аренду. Для этого они должны находиться на кадастровом учете.После получения участка арендатор может передать его в субаренду. Однако для данной процедуры необходимо получить специальное разрешение. Найти услугу можно в разделе "Экология и природопользование" – "Лесное хозяйство". Она предоставляется бесплатно.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости.
В Подмосковье процедуру сдачи лесного участка в субаренду перевели в онлайн-формат. Подать заявку можно с помощью портала госуслуг, сообщил телеканал "360"
.
"Новая онлайн-услуга удобна и помогает экономить время. Теперь срок ее оказания сократился почти в два раза. Получить согласие на сдачу лесного участка в субаренду можно в течение 10 рабочих", – рассказала министр государственного управления, IT и связи Подмосковья Надежда Куртяник.
Она напомнила, что леса в Московской области находятся в собственности государства. Однако для добычи полезных ископаемых, заготовки древесины, а также для проведения исследований территории участки можно взять в аренду. Для этого они должны находиться на кадастровом учете.
После получения участка арендатор может передать его в субаренду. Однако для данной процедуры необходимо получить специальное разрешение. Найти услугу можно в разделе "Экология и природопользование" – "Лесное хозяйство". Она предоставляется бесплатно.