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Сдать лесные участки в субаренду в Подмосковье теперь можно онлайн

Сдать лесные участки в субаренду в Подмосковье теперь можно онлайн - РИА Новости, 16.12.2022

Сдать лесные участки в субаренду в Подмосковье теперь можно онлайн

В Подмосковье процедуру сдачи лесного участка в субаренду перевели в онлайн-формат. Подать заявку можно с помощью портала госуслуг, сообщил телеканал "360". РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T16:09

2022-12-16T16:09

2022-12-16T16:09

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. В Подмосковье процедуру сдачи лесного участка в субаренду перевели в онлайн-формат. Подать заявку можно с помощью портала госуслуг, сообщил телеканал "360"."Новая онлайн-услуга удобна и помогает экономить время. Теперь срок ее оказания сократился почти в два раза. Получить согласие на сдачу лесного участка в субаренду можно в течение 10 рабочих", – рассказала министр государственного управления, IT и связи Подмосковья Надежда Куртяник.Она напомнила, что леса в Московской области находятся в собственности государства. Однако для добычи полезных ископаемых, заготовки древесины, а также для проведения исследований территории участки можно взять в аренду. Для этого они должны находиться на кадастровом учете.После получения участка арендатор может передать его в субаренду. Однако для данной процедуры необходимо получить специальное разрешение. Найти услугу можно в разделе "Экология и природопользование" – "Лесное хозяйство". Она предоставляется бесплатно.

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье)