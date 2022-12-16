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В Узбекистане вор-рецидивист за ночь ограбил 13 магазинов - РИА Новости, 16.12.2022
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В Узбекистане вор-рецидивист за ночь ограбил 13 магазинов
В Узбекистане вор-рецидивист за ночь ограбил 13 магазинов - РИА Новости, 16.12.2022
В Узбекистане вор-рецидивист за ночь ограбил 13 магазинов
Полиция задержала в Наманганской области на востоке Узбекистана вора-рецидивиста, ограбившего за ночь 13 магазинов, сообщает пресс-служба областного УВД. РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T09:04
2022-12-16T09:04
узбекистан
наманганская область
в мире
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ТАШКЕНТ, 16 дек - РИА Новости. Полиция задержала в Наманганской области на востоке Узбекистана вора-рецидивиста, ограбившего за ночь 13 магазинов, сообщает пресс-служба областного УВД."Задержанный вел скрытое наблюдение за магазинами, расположенными в Мингбулакском районе. Затем в течение одной ночи он совершил кражи в 13 магазинах, присвоив товары на 130 миллионов сумов (11,6 тысячи долларов)", - говорится в сообщении в Telegram-канале УВД Наманганской области.По данным пресс-службы, задержанный ранее был уже четырежды судим за кражи. В этом году ему смягчили наказание, заменив лишение свободы на исправительные работы.По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "кража, совершенная повторно, или опасным рецидивистом", добавили в полиции. Санкции статьи предусматривают лишение свободы от пяти до восьми лет.
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узбекистан, наманганская область, в мире
Узбекистан, Наманганская область, В мире
09:04 16.12.2022
 
В Узбекистане вор-рецидивист за ночь ограбил 13 магазинов

В Узбекистане вор-рецидивист за ночь ограбил 13 магазинов в Мингбулакском районе

© Фото : Глеб КузнецовУзбекистан
Узбекистан - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© Фото : Глеб Кузнецов
Узбекистан. Архивное фото
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ТАШКЕНТ, 16 дек - РИА Новости. Полиция задержала в Наманганской области на востоке Узбекистана вора-рецидивиста, ограбившего за ночь 13 магазинов, сообщает пресс-служба областного УВД.
"Задержанный вел скрытое наблюдение за магазинами, расположенными в Мингбулакском районе. Затем в течение одной ночи он совершил кражи в 13 магазинах, присвоив товары на 130 миллионов сумов (11,6 тысячи долларов)", - говорится в сообщении в Telegram-канале УВД Наманганской области.
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По данным пресс-службы, задержанный ранее был уже четырежды судим за кражи. В этом году ему смягчили наказание, заменив лишение свободы на исправительные работы.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "кража, совершенная повторно, или опасным рецидивистом", добавили в полиции. Санкции статьи предусматривают лишение свободы от пяти до восьми лет.
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