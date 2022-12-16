https://ria.ru/20221216/ograblenie-1839062284.html

В Узбекистане вор-рецидивист за ночь ограбил 13 магазинов

В Узбекистане вор-рецидивист за ночь ограбил 13 магазинов - РИА Новости, 16.12.2022

В Узбекистане вор-рецидивист за ночь ограбил 13 магазинов

Полиция задержала в Наманганской области на востоке Узбекистана вора-рецидивиста, ограбившего за ночь 13 магазинов, сообщает пресс-служба областного УВД. РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T09:04

2022-12-16T09:04

2022-12-16T09:04

узбекистан

наманганская область

в мире

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ТАШКЕНТ, 16 дек - РИА Новости. Полиция задержала в Наманганской области на востоке Узбекистана вора-рецидивиста, ограбившего за ночь 13 магазинов, сообщает пресс-служба областного УВД."Задержанный вел скрытое наблюдение за магазинами, расположенными в Мингбулакском районе. Затем в течение одной ночи он совершил кражи в 13 магазинах, присвоив товары на 130 миллионов сумов (11,6 тысячи долларов)", - говорится в сообщении в Telegram-канале УВД Наманганской области.По данным пресс-службы, задержанный ранее был уже четырежды судим за кражи. В этом году ему смягчили наказание, заменив лишение свободы на исправительные работы.По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "кража, совершенная повторно, или опасным рецидивистом", добавили в полиции. Санкции статьи предусматривают лишение свободы от пяти до восьми лет.

https://ria.ru/20221006/ugrozy-1821921060.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220607/retsidivist-1793775849.html

узбекистан

наманганская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

узбекистан, наманганская область, в мире