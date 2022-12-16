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При обстреле Кировского района Донецка погиб мирный житель
При обстреле Кировского района Донецка погиб мирный житель - РИА Новости, 16.12.2022
При обстреле Кировского района Донецка погиб мирный житель
Мирный житель погиб в результате обстрела Кировского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T12:35
2022-12-16T12:35
2022-12-16T12:37
специальная военная операция на украине
кировский район
донецк
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 16 дек - РИА Новости. Мирный житель погиб в результате обстрела Кировского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."В результате варварского обстрела Кировского района погиб мужчина 1974 года рождения", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
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кировский район, донецк, алексей кулемзин (донецк)
Специальная военная операция на Украине, Кировский район, Донецк, Алексей Кулемзин (Донецк)
12:35 16.12.2022 (обновлено: 12:37 16.12.2022)
При обстреле Кировского района Донецка погиб мирный житель
Мэр Кулемзин сообщил о гибели мирного жителя при обстреле Кировского района Донецка