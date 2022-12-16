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ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 16.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221216/obstrel-1839072567.html
ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка
ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 16.12.2022
ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка
Украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T10:07
2022-12-16T10:07
специальная военная операция на украине
алексей кулемзин (донецк)
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
сцкк
россия
украина
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ДОНЕЦК, 16 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 09.49 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 9.10 украинские войска выпустили по Майорску шесть снарядов калибром 152 миллиметра, а в 9.15 по Гольмовскому - пять снарядов калибром 152 миллиметра.Накануне украинские войска выпустили по двум центральным районам Донецка 40 ракет из РСЗО "Град". Мэр города Алексей Кулемзин заявил, что центр Донецка подвергся самому массированному обстрелу с 2014 года.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221216/ukraina-1839068103.html
https://ria.ru/20221216/aksenov-1839070807.html
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
россия
украина
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алексей кулемзин (донецк), донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, сцкк, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецк, Куйбышевский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Россия, Украина
10:07 16.12.2022
 
ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка

ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка тремя снарядами натовского калибра

© РИА Новости /  / Перейти в медиабанкЖенщина возле машины МЧС в Донецке
Женщина возле машины МЧС в Донецке - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© РИА Новости /
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Женщина возле машины МЧС в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 16 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 09.49 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
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На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Представительство добавило, что в 9.10 украинские войска выпустили по Майорску шесть снарядов калибром 152 миллиметра, а в 9.15 по Гольмовскому - пять снарядов калибром 152 миллиметра.
Накануне украинские войска выпустили по двум центральным районам Донецка 40 ракет из РСЗО "Град". Мэр города Алексей Кулемзин заявил, что центр Донецка подвергся самому массированному обстрелу с 2014 года.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Аксенов назвал новую резолюцию ООН по Крыму филькиной грамотой
 
Специальная военная операция на УкраинеАлексей Кулемзин (Донецк)ДонецкКуйбышевский районДонецкая Народная РеспубликаСЦККРоссияУкраина
 
 
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