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Ответ на потолок цен на нефть досогласовывается, заявил Песков
Ответ на потолок цен на нефть досогласовывается, заявил Песков - РИА Новости, 16.12.2022
Ответ на потолок цен на нефть досогласовывается, заявил Песков
Указ президента России Владимира Путина по ответным мерам на решение Запада по потолку цен на российскую нефть будет опубликован скоро, досогласовываются... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T12:49
2022-12-16T12:49
2022-12-16T12:49
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Указ президента России Владимира Путина по ответным мерам на решение Запада по потолку цен на российскую нефть будет опубликован скоро, досогласовываются последние детали, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Досогласовываются последние моменты. Ожидаем, что это произойдет скоро", - сказал он журналистам. Нефтяные санкции стран Запада вступили в силу 5 декабря: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, кроме того, страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на такую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Вице-премьер РФ Александр Новак, комментируя решение, сказал, что Россия не примет потолок цен на нефть, даже если придется сократить добычу. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, Россия готова работать лишь с теми потребителями, которые будут работать на рыночных условиях.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Россия, Санкции в отношении России, Санкции, Нефть, Цены на нефть, В мире, Дмитрий Песков
Ответ на потолок цен на нефть досогласовывается, заявил Песков
Песков заявил, что ответ на решение Запада по потолку цен на нефть досогласовывается