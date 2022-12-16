https://ria.ru/20221216/neft-1838989309.html

Эффект бумеранга: нефти предрекли 100 долларов за баррель

Эффект бумеранга: нефти предрекли 100 долларов за баррель - РИА Новости, 16.12.2022

Эффект бумеранга: нефти предрекли 100 долларов за баррель

После введения ценового потолка в Европе и США ждут снижения нефтяных котировок. Однако аналитики предрекают дефицит. Рынок уже ощущает дисбаланс: предложение... РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T08:00

2022-12-16T08:00

2022-12-16T08:14

экономика

цены на нефть

россия

китай

сша

евросоюз

опек

международное энергетическое агентство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833568297_0:80:2964:1747_1920x0_80_0_0_7a8d6cd29d84efcabc4ec687df8bc75c.jpg

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости, Наталья Дембинская. После введения ценового потолка в Европе и США ждут снижения нефтяных котировок. Однако аналитики предрекают дефицит. Рынок уже ощущает дисбаланс: предложение сжимается, спрос, прежде всего со стороны Китая, растет. По мнению экспертов крупнейших инвестбанков, сырье не подешевеет, а приблизится к 110 долларам за баррель.СамоограниченияЗапрет на транспортировку российской нефти по морю вступил в силу 5 декабря. Кроме того, ЕС, "Большая семерка" и Австралия согласовали предельную цену — 60 долларов за баррель. Москва переориентировалась на Индию, Китай и Турцию.По сути, включился обратный отсчет полного прекращения поставок российских энергоресурсов на Запад. В ОПЕК+ крайне озабочены прямым политическим вмешательством в рыночные механизмы. Причем, подчеркивают аналитики, позиция Москвы беспроигрышная. В частности, Россия может потребовать дополнительную премию за сырье для ЕС, включая транзит из других стран.Европейцы пытаются восполнить дефицит импортом из США, Северной Африки, с Ближнего Востока. Однако ни один поставщик не способен резко нарастить добычу для рынка ЕС. До 110 за баррельИнициаторы ценового потолка, похоже, и сами понимают, что ничего у них не получится. Это "не повлияет на биржевые котировки", признал координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби."Такие действия "Большой семерки", несмотря на хитрую логику, российские доходы снизят минимально, а вот потрясения мировым энергетическим рынкам обеспечат", — отмечает The National Interest. Для Запада это чревато серьезными неприятностями. И конечно, нефть подорожает.По оценкам Goldman Sachs, в первом квартале баррель будет стоить 90 долларов, во втором — 95."Санкции против России, низкий уровень запасов, открытие экономики Китая и готовность ОПЕК сократить добычу в случае ослабления спроса поддержат высокие цены на энергоносители", — отмечают аналитики банка в отчете.На встрече 4 декабря страны ОПЕК+ подтвердили ранее принятое решение уменьшить объем производства на два миллиона баррелей в сутки. В BofA считают, что в 2023-м картель лишь ужесточит свою политику.Это полностью отвечает интересам Москвы и других ключевых экспортеров. Чего не скажешь о США, Евросоюзе и прочих импортерах. Трейдеры ждут, что Индия и Китай заменят ЕС в качестве крупнейших потребителей углеводородов из России.Пекин на днях объявил о радикальных изменениях в политике "нулевой терпимости" к COVID-19, требования к тестированию и ограничения на поездки ослабили. Значит, Китаю понадобится больше топлива. ЕС же и так постоянно испытывает "энергетический голод". Конкуренция между азиатским и европейским рынками усилится и явно не поспособствует снижению цен."Теневой флот"В отрасли между тем говорят о расширении российского "теневого флота". Компании якобы возвращают в эксплуатацию законсервированные танкеры, а судовладельцы из ЕС передают активы операторам не из "Большой семерки".Как утверждает Financial Times, экспорт из России в последнюю неделю увеличился: танкеры вывозили из портов 3,5 миллиона баррелей в день. В Азию — на 500 тысяч больше (16 процентов). Общий показатель — на полугодовом максимуме.Однако, как подчеркнул первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, России не нужен "теневой флот". Покупателей и так достаточно."Многие страны — производители нефти на протяжении большого количества времени находятся и находились под санкциями, сегодня это не большая проблема", — пояснил Чепа.Смягчить эффектыПотерь, конечно, не избежать. Доходы от продажи сырья начали падать еще в ноябре.По информации Международного энергетического агентства (МЭА), российские предприятия получили 15,8 миллиарда долларов — на 700 миллионов меньше, чем в октябре.По данным Минфина, в ноябре страна заработала на нефти и газе на 90 миллиардов рублей меньше, чем планировали. Однако, как подчеркнул глава ведомства Антон Силуанов, воздействие ценовых ограничений на бюджет оценивать преждевременно — Москва ведь примет ответные меры.Как бы там ни было, то, на что рассчитывали в ЕС и США, не случится. Потолок недостаточно низок.Ответные меры еще не озвучили. Но ясно, что основные поставки перенаправят в Китай и Индию. А "объедки" с азиатского "стола" вполне могут достаться европейцам, но уже втридорога.

https://ria.ru/20221205/embargo-1835993283.html

https://ria.ru/20221215/byudzhet-1838913251.html

россия

китай

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Дембинская

Наталья Дембинская

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Дембинская

экономика, цены на нефть, россия, китай, сша, евросоюз, опек, международное энергетическое агентство