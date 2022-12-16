https://ria.ru/20221216/nato-1839086503.html
Медведев прокомментировал поведение стран — членов НАТО
Медведев прокомментировал поведение стран — членов НАТО - РИА Новости, 16.12.2022
Медведев прокомментировал поведение стран — членов НАТО
Руководители стран НАТО в один голос говорят о том, что их страны и сам альянс не воюют с Россией, но все хорошо понимают, что все иначе, написал... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T11:14
2022-12-16T11:14
2022-12-16T15:59
россия
нато
в мире
украина
дмитрий медведев
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Руководители стран НАТО в один голос говорят о том, что их страны и сам альянс не воюют с Россией, но все хорошо понимают, что все иначе, написал зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в Telegram-канале."Руководители натовских стран в один голос поют, что их страны и весь блок не воюют с Россией. Но все-то хорошо понимают, что все иначе", — написал Медведев.В своем сообщении Медведев задался вопросами о том, может ли гибридная война, де-факто объявленная России НАТО, считаться вступлением альянса в войну против Российской Федерации и можно ли считать поставку огромного объема вооружений Украине нападением на Россию.Также Медведев обратил внимание на вопрос о том, являются ли в таком случае законными военные цели Североатлантического блока: любые войска противника, любая военная и вспомогательная техника противника, любые объекты инфраструктуры, способствующие достижению военных целей, военно-политическое руководство страны противника и вооруженные силы союзников страны-противника.
https://ria.ru/20221216/medvedev-1839090744.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221214/medvedev-1838724625.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, нато, в мире, украина, дмитрий медведев
Россия, НАТО, В мире, Украина, Дмитрий Медведев
11:14 16.12.2022 (обновлено: 15:59 16.12.2022)
Медведев прокомментировал поведение стран — членов НАТО
Зампред Совбеза Медведев: в НАТО заявляют, что блок не воюет с Россией, но все иначе