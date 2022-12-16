https://ria.ru/20221216/narkotiki-1839051832.html
На Дальнем Востоке полиция перекрыла крупный канал поставки наркотиков
На Дальнем Востоке полиция перекрыла крупный канал поставки наркотиков - РИА Новости, 16.12.2022
На Дальнем Востоке полиция перекрыла крупный канал поставки наркотиков
Полицейские пресекли канал поставки крупных партий наркотических средств из Приамурья в Сахалинскую область, стоимость партии составляет около 6,5 миллиона... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T07:46
2022-12-16T07:46
2022-12-16T07:46
происшествия
сахалинская область
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 дек – РИА Новости. Полицейские пресекли канал поставки крупных партий наркотических средств из Приамурья в Сахалинскую область, стоимость партии составляет около 6,5 миллиона рублей, сообщает УМВД по Амурской области."Сотрудники УКОН УМВД России по Амурской области совместно с коллегами из МО МВД России "Михайловский" в ходе тщательно спланированных оперативных мероприятий пресекли канал поставки крупных партий наркотических средств в Сахалинскую область", - говорится в сообщении.По ориентировке оперативников наркокурьера задержали на трассе Благовещенск - Гомелевка. В топливном баке его автомобиля полиция нашла пять полулитровых пластиковых бутылок с веществом темного цвета. Эксперты выяснили, что это гашишное масло, весом около 2 килограммов. Стоимость изъятой партии превысила 6,5 миллиона рублей.Предположительно, мужчина может быть причастен и к другим эпизодам поставки запрещённых веществ на остров. Мужчина 1978 года рождения планировал продавать гашишное масло в Сахалинской области, покупать там морепродукты и поставлять их в Благовещенск.Возбуждено уголовное дело - покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Задержанный заключён под стражу. Полиция выявляет другие эпизоды и устанавливает возможных сообщников мужчины.
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происшествия, сахалинская область, амурская область, россия
Происшествия, Сахалинская область, Амурская область, Россия
На Дальнем Востоке полиция перекрыла крупный канал поставки наркотиков
Полицейские перекрыли крупный канал поставки наркотиков из Приамурья на Сахалин