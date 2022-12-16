https://ria.ru/20221216/nabiullina-1839211044.html

Набиуллина рассказала о процессе девалютизации балансов банков

Набиуллина рассказала о процессе девалютизации балансов банков - РИА Новости, 16.12.2022

Набиуллина рассказала о процессе девалютизации балансов банков

Процесс девалютизации балансов банков РФ продолжился в последние месяцы, происходит изменение структуры спроса на деньги, заявила глава Банка России Эльвира... РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T15:43

2022-12-16T15:43

2022-12-16T15:43

экономика

эльвира набиуллина

россия

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Процесс девалютизации балансов банков РФ продолжился в последние месяцы, происходит изменение структуры спроса на деньги, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Процесс девалютизации банковских балансов в последние месяцы продолжился, происходит изменение структуры спроса на деньги. Вместо иностранной валюты для проведения расчетов, привлечения инвестиций и формирования сбережений все активнее используются рубли", - сказала она в ходе пресс-конференции. Банк России в пятницу ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых, второй раз подряд.

https://ria.ru/20221216/inflyatsiya-1839197522.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, эльвира набиуллина, россия