https://ria.ru/20221216/nabiullina-1839211044.html
Набиуллина рассказала о процессе девалютизации балансов банков
Набиуллина рассказала о процессе девалютизации балансов банков - РИА Новости, 16.12.2022
Набиуллина рассказала о процессе девалютизации балансов банков
Процесс девалютизации балансов банков РФ продолжился в последние месяцы, происходит изменение структуры спроса на деньги, заявила глава Банка России Эльвира... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T15:43
2022-12-16T15:43
2022-12-16T15:43
экономика
эльвира набиуллина
россия
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Процесс девалютизации балансов банков РФ продолжился в последние месяцы, происходит изменение структуры спроса на деньги, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Процесс девалютизации банковских балансов в последние месяцы продолжился, происходит изменение структуры спроса на деньги. Вместо иностранной валюты для проведения расчетов, привлечения инвестиций и формирования сбережений все активнее используются рубли", - сказала она в ходе пресс-конференции. Банк России в пятницу ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых, второй раз подряд.
https://ria.ru/20221216/inflyatsiya-1839197522.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, эльвира набиуллина, россия
Экономика, Эльвира Набиуллина, Россия
Набиуллина рассказала о процессе девалютизации балансов банков
Глава Центробанка Набиуллина: процесс девалютизации балансов банков продолжился
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Процесс девалютизации балансов банков РФ продолжился в последние месяцы, происходит изменение структуры спроса на деньги, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Процесс девалютизации банковских балансов в последние месяцы продолжился, происходит изменение структуры спроса на деньги. Вместо иностранной валюты для проведения расчетов, привлечения инвестиций и формирования сбережений все активнее используются рубли", - сказала она в ходе пресс-конференции.
Банк России в пятницу ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых, второй раз подряд.